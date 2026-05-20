معهد العالم العربي في باريس يحتضن حفلاً دعماً للبنان

- ينظم معهد العالم العربي في باريس حفلاً موسيقياً خيرياً لدعم الشعب اللبناني، بمشاركة الموسيقي إبراهيم معلوف والمغنية هبة طوجي وبرعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. - تذهب عائدات الحفل وتبرعات الحضور لدعم مركز الأزمات والدعم التابع لوزارة الخارجية ومؤسسة فرنسا لمساعدة النازحين في لبنان، بمشاركة موسيقيين لبنانيين وفرنسيين من أصول لبنانية. - يؤكد المعهد على دعمه الفعّال للبنان منذ بداية الحرب الإسرائيلية، ويستمر في تقديم الدعم من خلال مبادرات تضامنية ومعارض ثقافية.

ينظّم معهد العالم العربي في باريس، الأربعاء، حفلاً موسيقياً خيرياً كبيراً، من تنظيم الموسيقي إبراهيم معلوف والمغنية هبة طوجي، وبرعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

، دعماً للشعب اللبناني في ظلّ الحرب الإسرائيلية المستمرة على لبنان.

ومن المقرر أن تذهب عائدات حفل معهد العالم العربي، إضافةً إلى تبرعات الحضور، لمصلحة مركز الأزمات والدعم التابع لوزارة الخارجية ولمؤسسة فرنسا، اللذين ينشطان في مساعدة النازحين في لبنان. وتشارك في الأمسية التي تنطلق عند الساعة السادسة بتوقيت غرينتش في باحة المعهد مجموعة من الموسيقيين والمغنين اللبنانيين إلى جانب معلوف وطوجي، ومنهم أسامة الرحباني وأميمة الخليل وتانيا صالح وعبد الرحمن الباشا. إضافةً إلى فرنسيين من أصول لبنانية مثل إيكاري (حسن عطية) والأخوين ساري وعياد خليفة وناش (أنّا شديد) وفيرني روج (مانو دبس) وغيرهم.

وأشار المعهد إلى أنّه يقدّم منذ بداية الحرب الإسرائيلية "دعماً فعّالاً للبنان وشعبه"، مؤكداً أن "هذه المبادرة التضامنية استمرار للدعم الفرنسي المتواصل للشعب والدولة اللبنانيَّين".

وكان معهد العالم العربي قد شهد في 24 مارس/آذار الماضي افتتاح معرض "بيبلوس مدينة لبنانية عريقة منذ آلاف السنوات" حول آثار مدينة جبيل الساحلية، شمالي بيروت، بحضور ماكرون. ويضمّ المعرض نحو 400 قطعة أثرية جاءت أغلبيتها من المتحف الوطني اللبناني وبعضها من متحف اللوفر في باريس، ويستمر حتى 23 أغسطس/ آب المقبل.