معركة لإنقاذ آثار غزة من تحت الأنقاض

امتدت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لتطاول ذاكرة المكان ذاته؛ فبين الركام والغبار تتناثر شواهد حضارات مرّت على المدينة المنكوبة، لتشهد على تاريخٍ طويل من الحياة والصمود. غير أن الكثير من هذه المعالم الأثرية تحوّل إلى أنقاض، لتبدأ بعدها محاولات مضنية للحفاظ على ما تبقى من تاريخ غزة القديم.

في مدينة غزة القديمة، تحوّلت المساجد والمنازل التاريخية، التي تعود للعهدين المملوكي والعثماني، إلى أطلال. ومع ذلك، لم يستسلم حماة التراث؛ إذ شكّل عدد من المرمّمين المحليين والمتطوعين الثقافيين فرقًا ميدانية تعمل، بإمكانات شبه معدومة، على توثيق الأجزاء الباقية من المعالم الأثرية قبل أن تندثر تمامًا.

ومن أبرز المواقع التي تعرضت للدمار: قصر الباشا، ومسجد السيد هاشم، والمسجد العمري الكبير، وحمّام السمرة، وميناء أنتيذون (بلخيا)، والكنيسة البيزنطية، ودير القديس هيلاريون (تل أم عامر)، ومتحف القرارة الثقافي. بعضها أصيب بأضرار جسيمة، وبعضها الآخر طُمس بالكامل؛ لكن رغم الخراب، تُظهر المشاهد اليومية جهودًا متواصلة لإبقاء الذاكرة حيّة.

ويشهد متحف قصر الباشا الأثري، والذي كان مزارًا قبل بدء العدوان على غزة، جهودًا حثيثة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. يعمل الحرفيون فيه كخلية نحل في التنقيب عن الآثار مجددًا من تحت الردم والركام، ونقل أجزاء من الأعمدة أو القطع المعمارية إلى أماكن أكثر أمانًا، ليقينهم أن كل حجر يحمل قصة وتاريخًا.

ويبيّن خبير التراث حمودة الدهدار لـ"العربي الجديد" أن هناك محاولات متواصلة للحفاظ على ما تبقى من معالم أثرية دمرها الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وذلك من خلال إنقاذ الرموز والقطع الأثرية، وبقايا الأعمدة والجدران والتيجان ومختلف الملامح التي تزيّن المدينة القديمة.

ويقول الدهدار: "نحن الآن نعمل في قصر الباشا، والذي يُعتبر تحفة معمارية من أهم المواقع الأثرية في مدينة غزة القديمة، وهو مبنى تاريخي يعود للعصر المملوكي، ومن أوائل المباني التي تم تدميرها في الحرب، وقد تم تدمير أكثر من 70% من مساحة المكان".

ويبيّن أن المشروع الذي يشرف عليه معهد حفظ التراث لمدة ثلاثة أشهر يركّز على تنفيذ الإسعافات الأولية للموقع، وحصر الأحجار الأثرية ونقلها إلى أماكن أكثر أمنًا، تمهيدًا لإعادة بنائه وترميمه في المستقبل القريب، مضيفًا: "نحن لا نتحدث عن حجارة ومبانٍ قديمة، بل عن الهوية والذاكرة الجماعية للشعب الفلسطيني".

وشُيّد هذا القصر قبل ما يقارب 760 عامًا في عهد المماليك، ليكون مقرًا للحاكم المحلي ومركزًا إداريًا في تلك الحقبة، ثم تحوّل لاحقًا إلى قصر للباشوات العثمانيين، قبل أن يصبح شاهدًا على عصورٍ متعاقبة تركت بصمتها على حجارة جدرانه السميكة وزخارفه الحجرية الدقيقة. واكتسب شهرته العالمية بعد أن أقام فيه القائد الفرنسي نابليون بونابرت لثلاث ليالٍ أثناء حملته على بلاد الشام عام 1799.

وكانت تتميّز هندسة القصر بطراز مملوكي أصيل، من حيث الأقواس الحجرية والزخارف النباتية والنقوش العربية التي تزيّن بعض الجدران. كما كان يضم، قبل تدميره، فناءً داخليًا واسعًا تحيط به الغرف الحجرية، وسلالم تؤدي إلى الطابق العلوي الذي كان يطل على المدينة القديمة والبحر في الأفق البعيد.

ويوضح الدهدار أن محاولات الإنقاذ تجري كذلك في الجامع العمري الكبير بتنفيذ من مركز رواق، وفي مربع كنيسة بيرفيريوس (الحارة المسيحية)، ومواقع أخرى. وقد تم الانتهاء من بعض المشاريع، ومنها سوق الذهب (القيسارية)، ومسجد عثمان بن قشقار في حي الزيتون والذي تم تدميره بالكامل.

وعن مراحل العمل في المشاريع التي تسعى للحفاظ على التراث والموروث الثقافي للشعب الفلسطيني، يوضح الدهدار أن العمل يبدأ بحصر الأضرار في كافة المباني الأثرية، وتحديد سلّم الأولويات لأكثر المباني حاجة إلى تدخل طارئ، وإنقاذ ما تبقى من المباني المدمرة.

ويقول: "على سبيل المثال، يضم قصر الباشا مبنيين، وهما المبنى الرئيسي والإداري، وكان يضم قبل الحرب أكثر من 17 ألف قطعة أثرية. لم نجد منها أي قطعة بعد الاجتياح الإسرائيلي، والمتهم الرئيسي هو الاحتلال. ومع عمليات الإنقاذ اكتشفنا بعض القطع الأثرية التي لا تتجاوز 20 قطعة، إلى جانب بعض الشواهد والأعمدة والتيجان".

ويواجه العمل مجموعة معيقات بفعل استمرار التأثيرات الكارثية للعدوان الإسرائيلي، وتواصل إغلاق المعابر ومنع دخول المواد اللازمة لعمليات الإنقاذ والترميم، وقلة الموارد، بالإضافة إلى الحاجة الماسة لتكاتف الجهود المحلية والدولية لحماية التراث والهوية والذاكرة الجماعية للشعب الفلسطيني.

من ناحيته، يبيّن الفلسطيني حسام صيام، وهو أحد العاملين في عمليات الإنقاذ داخل قصر الباشا، أن المرحلة الحالية من العمل تقتصر على التنظيف وإزالة الركام، وفرز القطع الأثرية والصخور والأعمدة، تجهيزًا للمراحل القادمة التي سيتم فيها ترميم المبنى ومحتوياته.

ويشير صيام لـ"العربي الجديد" إلى أن الطواقم الفنية العاملة تلقت تدريبات للتمييز بين الصخور الرملية والصوّان والأحجار المنقوشة، إلا أنها تواجه أزمات بفعل غياب عوامل الأمان والسلامة وتدعيم المباني المتضررة بفعل القصف الإسرائيلي.

وعلى الرغم من الحرب والحصار والدمار، تظل غزة تمسك بخيط الأمل الأخير؛ إذ يرى المدافعون عن التراث أن حماية هذه المعالم ليست ترفًا ثقافيًا، بل نضال من نوعٍ آخر: نضال من أجل الذاكرة، من أجل هوية المكان، ومن أجل أن يبقى التاريخ شاهدًا على من حاول محوه.