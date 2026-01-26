معركة شاقة للمواهب السوداء في عالم الموضة الإيطالية

قبل يومٍ واحد من الظهور الأول لمصمّمٍ غانيّ صاعد على منصّة عروض ميلانو، كانت ميشيل فرانسين نغونمو تحاول حلّ مشكلةٍ تبدو بسيطةً لكنها كاشفة: كيف يمكن إدخال عددٍ أكبر من أصحاب البشرة الملوّنة في عالم الموضة الإيطالية. ونغونمو، البالغة 38 عاماً، وهي كاميرونية-إيطالية، كرّست حياتها المهنية لرفع حضور الأفارقة وغيرهم من أصحاب البشرة الملوّنة في عالم الموضة الإيطالية وحقول الإبداع الأخرى، "لأن هناك، لنقل، نقصاً في تمثيل أشخاصٍ مثلي"، على حدّ تعبيرها.

قبل عشرة أعوام، أسّست نغونمو "جمعية أفروفاشن" (Afrofashion Association)، ومنذ ذلك الحين باتت تنتج عروض منصّات الأزياء، وتقدّم الإرشاد للمواهب، وتُكرّم الإنجازات الرائدة عبر "جوائز السجادة السوداء" (Black Carpet Awards) التي أُطلقت عام 2023. إلى جانب ذلك، تُدرّس نغونمو طلاب الموضة، وتسافر بانتظام إلى أفريقيا للعمل مع مصمّمين هناك.

وخلال العقد الأول من عملها، تعاونت "جمعية أفروفاشن" مع نحو 3,000 شخصٍ من أصحاب البشرة الملوّنة، بينهم 92 يعملون اليوم في وظائف إبداعية "ضمن مسارٍ مهني مستدام"، بحسب نغونمو. وترى نغونمو أنّ هذا الرقم يعكس نجاح الجمعية، لكنه في الوقت نفسه يفضح حجم العمل الذي لا يزال مطلوباً. وتقول: "إيطاليا لم تعد تلك (الإيطاليا البيضاء) كما كانت متخيَّلة، بل بات فيها ألوانٌ كثيرة".

وقد فتح حراك "حياة السود مهمّة" نقاشاً داخل إيطاليا حول غياب أصحاب البشرة الملوّنة عن استوديوهات التصميم المؤثرة في الموضة الإيطالية، وتعاونت المصممتان ستيلا جين وإدوارد بيوكانان مع نغونمو للضغط على بيوت الأزياء كي تستبدل عبارات التضامن بخطواتٍ عملية. ورغم أنّ القطاع لا يكشف أرقام التنوع، فإن النقص بدا واضحاً، خاصةً بعد سلسلة فضائح طاولت علامات بارزة بسبب تصاميم أو حملات اعتُبرت غير حسّاسة عرقياً.

وعلى مدى عدة مواسم، أشرف الثلاثي على إرشاد مبدعين ملوّنين تحت شعار: "نحن صُنعنا في إيطاليا" (We Are Made in Italy – WAMI). لكن الأضواء بدأت تخفت تدريجياً، مع تقلّص التمويل المخصص لملفات التنوع والشمول، ودخول صناعة الأزياء في أزمةٍ اقتصادية. وتضيف نغونمو: "في ذلك الوقت كان هناك ردّة فعل، بل مطلبٌ قوي جداً للتعامل مع المبدعين، خصوصاً السود في إيطاليا. ثم شيئاً فشيئاً أُسدلت الستارة، لأن الاهتمام لم يعد موجهاً نحو ذلك". وتؤكد أنها باتت تركّز اليوم على "تلك الشركات والمؤسسات التي بقيت معنا طوال هذه السنوات، والنظر إلى النتائج التي حققناها".

ومن بين هذه الجهات "الغرفة الوطنية الإيطالية للموضة" (Italian National Fashion Chamber)، التي دعمت مبادرة (WAMI)، وبدأت تمنح مساحاتٍ رسمية لمواهب سوداء صاعدة ضمن برنامج "أسبوع موضة ميلانو" (Milan Fashion Week). ومن بينهم المصمّم الغاني فيكتور ريجينالد بوب آبي-هارت، الذي يقود علامة "فيكتور-هارت" (Victor-Hart)، وقدّم في وقتٍ سابق هذا الشهر مجموعته التي يغلب عليها الدنيم.

وكان آبي-هارت قد صمّم مؤخراً مجموعة دنيم لصالح "ماكس أند كو" (Max & Co.)، كما عمل مع نغونمو على تعزيز حضوره في الساحة. وبحسب المصمّم، انتقل من عرض أعماله ضمن حفل "جوائز السجادة السوداء" إلى تقديمٍ خلال أسبوع الموضة في سبتمبر/أيلول، وصولاً الآن إلى عرضٍ كامل على المنصّة.

ويستعيد آبي-هارت بدايته مع الموضة قائلاً إن "قصة الحب" بدأت حين رأى أول حقيبة من "غوتشي" في غانا. ويضيف: "أدركت أنني أريد الوصول إلى المكان الذي تُصنع فيه. كان ذلك هو الحلم"، رغم أصواتٍ محبِطة في بلده كانت ترى فقط العقبات. "القدوم إلى إيطاليا فتح لي باباً كبيراً لفهم ما يطلبه العالم فعلاً من المصمّم".

وشهد عرض "فيكتور-هارت" حضوراً مكتمل العدد، يتقدّم الصفوف رئيس غرفة الموضة في ميلانو، كارلو كاباسا، إلى جانب كبار محرّري الموضة، مرتدياً أحد معاطف الدنيم الطويلة التي تحمل بصمة المصمّم الغاني. ويرى كاباسا أن مشاريع التعاون مع "جمعية أفروفاشن" قدّمت خلال مواسم الموضة الأخيرة دعماً خلف الكواليس ونافذة ظهور لأكثر من 30 مصمّماً من أصحاب البشرة الملوّنة. كما حظيت نغونمو بدعمٍ من آنا وينتور من "كوندي ناست" (Condé Nast)، التي التقت مرشّحي "جوائز السجادة السوداء" على هامش أسابيع الموضة في ميلانو. ويضيف كاباسا: "هناك الكثير مما يجب إنجازه في ملفات التنوع والشمول حول العالم، وبالتأكيد في إيطاليا أيضاً"، مشيراً إلى أنّ دور نغونمو كان محورياً في مساعدة المؤسسات على "فهم احتياجات" مجتمعات الأقليات، من الإرشاد إلى التعليم.

لكن آبي-هارت يرى أن العثور على فرصٍ بصفته رجلاً أسود في إيطاليا، حيث يعيش منذ تسع سنوات، لا يزال مهمةً شاقة. ويختم قائلاً: "أحياناً، قبل أن تصل أصلاً إلى الغرفة لإجراء المقابلة، تكون قد استُبعدت مسبقاً. الأمر قاسٍ جداً، وأريد من الناس أن يفهموا… أزيلوا لون البشرة، أزيلوا ما أمثّله، وانظروا فقط إلى العمل".