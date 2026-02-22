"معركة تلو الأخرى" ينال حصة الأسد من جوائز بافتا

- حفل توزيع جوائز بافتا شهد تتويج فيلم "معركة تلو الأخرى" بجوائز أفضل فيلم، مخرج، ونص مقتبس، مع تقدير تقني في التصوير والمونتاج، مما يعزز فرصه في الأوسكار. - جيسي باكلي فازت بجائزة أفضل ممثلة عن "هامنت"، الذي نال أيضاً جائزة أفضل فيلم بريطاني، بينما حصلت وونمي موساكو وروبرت أرامايو على جوائز التمثيل المساند. - تنوعت الجوائز التقنية بين "فرانكنشتاين" و"أفاتار: النار والرماد"، مع فوز "Zootropolis 2" كأفضل فيلم رسوم متحركة، مما يعكس تنوع الإنتاجات وقوتها الفنية.

اختُتم، مساء اليوم الأحد، حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا) في أجواء احتفالية مليئة بالمفاجآت. وحصد "معركة تلو الأخرى" (One Battle After Another) لبول توماس أندرسون جائزتي أفضل فيلم وأفضل مخرج، وعزّز حضوره أيضاً بفوزه بجائزة ثالثة عن أفضل نص مقتبس.

ونال العمل تقديراً تقنياً؛ إذ فاز بجائزة أفضل تصوير سينمائي (سينماتوغرافي) لمايكل باومان، وبجائزة المونتاج لأندي يورغنسن، فيما تُوّج شون بن بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في الفيلم نفسه. كل هذه الجوائز قد تزيد من فرص الفيلم بحصد المزيد في حفل أوسكار.

وذهبت جائزة أفضل ممثلة إلى جيسي باكلي عن فيلم "هامنت" (Hamnet)، الذي تُوّج أيضاً بجائزة أفضل فيلم بريطاني، وسط إشادة واسعة بصنّاعه ومنتجيه. وفازت وونمي موساكو بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم "خطّاؤون" (Sinners)، بينما نال روبرت أرامايو جائزة أفضل ممثل عن فيلم "أٌقسِم" (I Swear).

ومن المتوقّع أن تحصد الممثلة الأيرلندية جيسي باكلي عن دورها في "هامنت" جائزة أفضل ممثلة في حفل أوسكار المرتقب الشهر المقبل.

وواصل فيلم "خطّاؤون" حضوره القوي بفوزه بجائزة أفضل نص أصلي للكاتب ريان كوغلر، إضافة إلى جائزة أفضل موسيقى تصويرية للمؤلف لودفيغ غورانسون. أما جائزة أفضل فيلم غير ناطق بالإنكليزية، فذهبت إلى "قيمة عاطفية" (Sentimental Value) للمخرج يواكيم ترير.

في الفئات التقنية، حاز فيلم "فرانكنشتاين" (Frankenstein) جوائز أفضل تصميم فني (تامارا ديفيريل وشاين فيو) وأفضل تصميم أزياء (كايت هاولي)، وأفضل مكياج وتصفيف شعر (جوردان صامويل وكليونا فيوري ومايك هيل وميغان ماني)، بينما حصد "أفاتار: النار والرماد" (Avatar: Fire and Ash) جائزة أفضل مؤثرات بصرية. وتُوّج فيلم الأنيميشن Zootropolis 2 بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة.

أما في فئة أفضل اختيار طاقم تمثيل (Casting)، ففاز فيلم "أُقسم" بالجائزة، في حين حصد فيلم "فَتَيان أسودان في الجنة" (Two Black Boys in Paradise) جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة بريطاني قصير، وذهبت جائزة أفضل فيلم بريطاني قصير إلى This Is Endometriosis.

تعكس النتائج تنوعاً لافتاً بين الأعمال الفائزة، سواء على مستوى الإخراج والتمثيل أو في الفئات التقنية، ما يؤكد ثراء الإنتاجات المتنافسة هذا العام وقوة حضورها الفني على الساحة السينمائية البريطانية والعالمية.