- يشهد الذكاء الاصطناعي تصعيدًا سياسيًا في الولايات المتحدة، حيث تسعى شركات التكنولوجيا الكبرى للتأثير في الانتخابات وإعادة تشكيل الكونغرس، وسط دعوات لتنظيم القطاع من الحزبين الرئيسيين. - تقود لجنة "قيادة المستقبل" حملة للتأثير في الانتخابات بهدف تقليل التشريعات التي تعرقل توسع الذكاء الاصطناعي، بدعم مالي كبير، وتواجه معارضة من سياسيين يسعون لتنظيم القطاع. - تتضمن الجهود السياسية لحماية توسع الذكاء الاصطناعي ممولين بارزين لهم علاقات بإسرائيل، مما يعزز التأثير الدولي على السياسة الأمريكية ويبرز تداخل النفوذ المالي والسياسي.

تحوّل الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة إلى ساحة تصعيد سياسي، تقوده شركات التكنولوجيا الكبرى ومليارديرات وادي السيليكون للتأثير في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل وإعادة تشكيل الكونغرس والمجالس التشريعية في الولايات بما يخدم طموحاتهم في المجال، وذلك في مواجهة دعوات متزايدة داخل الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، لتنظيم هذا القطاع سريع النمو.

ورُصدت بداية المواجهة في نيويورك، حيث أطلق إعلان هجومي يتهم السياسي الديمقراطي أليكس بورِس، المرشح لمقعد في مجلس النواب عن مانهاتن، بأنه "مخطئ بشأن الذكاء الاصطناعي، وغير مؤهل للكونغرس". الإعلان استهدف بورِس بسبب رعايته مشروع قانون على مستوى الولاية يُلزم شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى بنشر بيانات تتعلق بسلامة تقنياتها. وردّ بورِس، وهو عضو في مجلس ولاية نيويورك، بفيديو صُوّر في أحد شوارع المدينة، قائلاً: "إلى مليارديرات الذكاء الاصطناعي: استمتعوا بوقتكم. نحن نقف إلى جانب سكان نيويورك".

ورأت صحيفة واشنطن بوست أن هذا السجال ليس سوى أول اشتباك في معركة سياسية أوسع، تقودها لجنة عمل سياسي فائقة النفوذ، تُعرف في النظام الأميركي باسم Super PAC تُدعى "قيادة المستقبل" (Leading the Future)، مدعومة من رجال أعمال وتقنيين مقرّبين من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى جانب تحركات موازية من شركة ميتا، المالكة لـ"فيسبوك" و"إنستغرام". وتسعى هذه الجهات للتأثير في انتخابات التجديد النصفي المقبلة للحد من أي تشريعات تنظيمية قد تعرقل توسع قطاع الذكاء الاصطناعي.

"قيادة المستقبل": لجنة سياسية فائفة التمويل لعرقلة تنظيم الذكاء الاصطناعي

تمتلك "قيادة المستقبل" خزينة مالية تتجاوز مائة مليون دولار، جمعتها من مستثمرين وتنفيذيين بارزين في قطاع التكنولوجيا. كذلك أطلقت ذراعها غير الربحية حملة قيمتها عشرة ملايين دولار للضغط على الكونغرس من أجل تمرير قوانين تتيح لشركات الذكاء الاصطناعي الأميركية الابتكار بوتيرة أسرع ومنافسة الصين. ويأتي هذا التحرك في سياق ما تعتبره الصناعة فرصة تاريخية لتعزيز نفوذها خلال الولاية الثانية لترامب الذي ألغى قيوداً تنظيمية أُقرت في عهد سلفه جو بايدن، ووقّع أمراً تنفيذياً يهدد بمقاضاة الولايات التي تسن قوانين لتنظيم الذكاء الاصطناعي.

ووفقاً لغرفة التجارة الأميركية، طُرح أكثر من ألف مشروع قانون لتنظيم الذكاء الاصطناعي في الولايات خلال عام 2025، ما يعكس اتساع القلق السياسي من سرعة تطور هذه التكنولوجيا. وتسعى المجموعات المدعومة من شركات التكنولوجيا لإرسال رسالة واضحة للسياسيين، مفادها أن دعم تنظيم هذا القطاع قد يكلّفهم مستقبلهم الانتخابي، من خلال إسقاط مرشحين مؤيدين للضوابط القانونية ودعم آخرين متعاطفين مع الصناعة.

رسالة تهديد مبطّنة للمشرّعين: تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي قد يكلّفكم مقاعدكم

وصرّح الرئيس المشارك لـ"قيادة المستقبل"، جوش فلاستو، بأن استهداف بورِس ليس استثناءً، فـ"هو الأول، لكنه ليس الأخير، وبالتأكيد ليس الوحيد". لكن حاكمة نيويورك كاثي هوكول وقعت مشروع قانون الذكاء الاصطناعي الذي رعاه بورِس ليصبح نافذاً.

وتضم قائمة ممولي اللجنة أسماءً وازنة في وادي السيليكون، من بينها شركة رأس المال المغامر "أندريسن هورويتز" التي يُعد شريكها المؤسس مارك أندريسن مستشاراً وداعماً لترامب، إضافة إلى جو لونسديل، الشريك المؤسس لشركة بالانتير والمقرّب من نائب الرئيس جيه دي فانس، وكذلك رئيس شركة أوبن إيه آي غريغ بروكمان وزوجته.

وتستلهم هذه الاستراتيجية تجربة صناعة العملات المشفّرة التي استخدمت سابقاً لجنة عمل سياسي فائقة لتمهيد الطريق أمام تشريعات داعمة لها، بعد تضرر سمعتها إثر فضيحة بورصة FTX عام 2023. نجحت تلك اللجنة في إسقاط مرشحين معارضين لأجندتها عبر إنفاق عشرات الملايين من الدولارات في سباقات انتخابية حساسة.

غير أن هذه المقاربة قد تواجه صعوبات متزايدة، إذ تشير استطلاعات الرأي إلى تنامي القلق الشعبي من الذكاء الاصطناعي. وأظهر استطلاع لمركز بيو أن أكثر من نصف الأميركيين يرون أن الذكاء الاصطناعي يشكّل خطراً كبيراً على المجتمع. وتتزايد المخاوف مع الحديث عن فقدان الوظائف، وانتشار مراكز بيانات تستهلك كميات هائلة من الطاقة، واحتمالات تأثير التقنيات الجديدة في الصحة النفسية. في هذا السياق، لفتت "واشنطن بوست" إلى أن سياسيين، من الحزبين، يحاولون توظيف القلق الشعبي في برامجهم الانتخابية، سواء عبر الدعوة إلى حماية الأطفال من روبوتات الدردشة أو معارضة إنشاء مراكز بيانات جديدة. كذلك برزت انقسامات داخل الحزب الجمهوري نفسه، إذ فشل مجلس الشيوخ في تمرير مقترح لفرض تجميد طويل الأمد على قوانين تنظيم الذكاء الاصطناعي في الولايات، وسط اعتراضات من شخصيات جمهورية بارزة مثل حاكم فلوريدا رون ديسانتيس والمستشار السابق لترامب ستيف بانون.

بالتوازي، أعلنت شركة ميتا إطلاق لجنتي عمل سياسيين فائقتين، هما الأوليان لها منذ تأسيس "فيسبوك" عام 2004، وتركزان على سياسات الذكاء الاصطناعي ومنع تشتت القوانين بين الولايات، مع تأكيد استقلالهما عن "قيادة المستقبل". وأقرت الشركة بتقديم "عشرات الملايين من الدولارات" دعماً لمساعيها.

المعسكر المضاد

في المقابل، يتحرك معسكر مضاد داخل واشنطن؛ علّق السيناتور بيرني ساندرز على هذه المساعي عبر حسابه في منصة إكس أول من أمس الجمعة حيث كتب: "سينفق أوليغارشيو شركات التكنولوجيا الكبرى مئات الملايين لهزيمة المرشحين الذين يعبّرون عن مخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي والروبوتات. لهذا نحتاج إلى إلغاء حكم Citizens United (قضية قانونية صدرت عن المحكمة العليا الأميركية في 2010. قضت فيها المحكمة بأن الشركات والجمعيات السياسية يمكنها إنفاق أموال لا محدودة على الإعلانات الانتخابية لدعم المرشحين أو معارضتهم) والانتقال إلى تمويل عام للانتخابات. لا يمكن السماح للمليارديرات بشراء الانتخابات".

كذلك أعلن النائب الديمقراطي السابق، براد كارسون، عزمه على إطلاق لجنتين سياسيتين فائقتين لدعم المرشحين المؤيدين لتنظيم الذكاء الاصطناعي والشفافية، في محاولة لموازنة النفوذ المالي الهائل لشركات التكنولوجيا. ويرى كارسون أن المعركة لا تتعلق بالابتكار فحسب، بل بحماية الأميركيين من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية للتقنيات الجديدة.

في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قال كارسن لصحيفة نيويورك تايمز، إن الأموال اللازمة لتمويل مساعيه ستأتي من مجموعة غير ربحية جديدة تحت اسم "المصلحة العامة أولاً" (Public First) التي لن تكون ملزمة بالكشف عن المتبرعين. وستدعم هذه الأموال بشكل متساوٍ لجنة لدعم المرشحين الديمقراطيين (Jobs and Democracy PAC) وأخرى لدعم الجمهوريين (Defending Our Values PAC). وقد يأتي جزء من التمويل من مسؤولين تنفيذيين أثرياء وموظفي "أنثروبيك" أنفسهم، وليس مباشرة من الشركة المنافسة لـ"أوبن إيه آي"، التي تدعم وضع ضوابط أكثر صرامة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وأضاف، في مقابلة مع الصحيفة، أن 50 مليون دولار و85% من الدعم الشعبي كافيان لهزيمة 100 مليون دولار أو أكثر، في إشارة إلى لجنة "قيادة المستقبل". وأفاد بأنه بدأ منذ أغسطس/ آب الماضي بالتواصل مع متبرعين أثرياء، بمن فيهم موظفون في "أنثروبيك" وحتى "أوبن إيه آي" المطورة لـ"تشات جي بي تي"، حول هذه المبادرة.

التمويل الإضافي سيأتي عبر مجموعتين غير ربحيتين أسسهما كارسن العام الماضي للتحذير من مخاطر الذكاء الاصطناعي: "أميركيون من أجل ابتكار مسؤول" (Americans for Responsible Innovation)، المدعومة من شبكة Omidyar ومؤسسة Coefficient Giving، ويدعمها المؤسس المشارك لـ"فيسبوك" داستن موسكوفيتز. ويعمل كارسن أيضاً مع عضو الكونغرس الجمهوري السابق كريس ستيوارت، ومستشار سياسي مرتبط بمجتمع Effective Altruism.

الارتباطات بإسرائيل

اللافت أنّ أبرز الأسماء المموّلة لمساعي التأثير في انتخابات التجديد النصفي الأميركية وحماية توسّع قطاع الذكاء الاصطناعي ــ مارك أندريسن (شركة أندريسن هورويتز)، جو لونسديل (بالانتير)، جوش فلاستو (قيادة المستقبل)، ومارك زوكربيرغ (ميتا) ــ لهم جميعاً علاقات بإسرائيل أو سياسات داعمة لها، ما يضيف بعداً دولياً لتأثيرهم على السياسة الأميركية.

فشركة أندريسن هورويتز مستثمرة بقوة في شركات التكنولوجيا الإسرائيلية وتعزّز العلاقات الاقتصادية والتقنية مع تل أبيب. وشركة بالانتير التي شارك لونسديل في تأسيسها لها شراكات واضحة مع الجيش ووزارة الأمن الإسرائيليين، وتزوّدهم بتقنيات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي. وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، زار لونسديل إسرائيل حيث التقى بمسؤولين رفيعي المستوى، بينهم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ومدير عام وزارة الأمن، وتفقد مواقع عملية "طوفان الأقصى"، معبراً عن أن التجربة حفزته على "القيام بالمزيد هنا". أما "ميتا" المملوكة لزوكربيرغ، فتتبع سياسات محتوى تعزّز مصالح إسرائيل على منصاتها وتحدّ من وصول المحتوى المؤيد للفلسطينيين.

ويزداد المشهد تعقيداً مع ما وثّقته تقارير حول استخدام إسرائيل للذكاء الاصطناعي خلال حرب الإبادة على غزة، إذ وظف الجيش الإسرائيلي أنظمة ذكية متقدمة لتحليل كميات هائلة من البيانات وتحديد الأهداف وتنفيذ العمليات بسرعة غير مسبوقة، مع استفادة بعض هذه التقنيات من نماذج سحابية وتكنولوجيا طورتها شركات أميركية، ما يضيف بعداً آخر لتداخل النفوذ المالي والسياسي لشركات وادي السيليكون مع دعمها لإسرائيل.