مطور يقاضي إدارة ترامب بعد حذف تطبيق يرصد تحركات عملاء الهجرة

قدّم مطوّر التطبيقات جوشوا آرون دعوى قضائية ضد مسؤولين كبار في إدارة دونالد ترامب أمس الاثنين، واتهمهم بالضغط على شركة آبل لإزالة تطبيقه ICEBlock الذي كان يسمح للمستخدمين بتنبيه الآخرين عند رصد عملاء دائرة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE). وقال آرون إن هذا الإجراء شكّل انتهاكاً لحقه في حرية التعبير وحقه في إنشاء وتوزيع وترويج التطبيق.

واستهدفت الدعوى، المقدمة أمام المحكمة الجزئية الأميركية في منطقة كولومبيا، المدعية العامة بام بوندي ومسؤولين آخرين في وزارة العدل، متهمةً إياهم بإساءة استخدام سلطاتهم من خلال التواصل مع "آبل" ومطالبتها بحذف التطبيق. وأشارت الدعوى إلى تصريح بوندي لشبكة فوكس نيوز، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بأن "آبل" استجابت لطلبها وحذفت التطبيق على الفور.

وتسلط القضية الضوء على أسلوب تعامل شركات التكنولوجيا الكبرى مع الطلبات الحكومية في الولايات المتحدة مقارنة بطلبات حكومات أجنبية مثل الصين وروسيا، إذ سبق لشركة آبل حذف آلاف التطبيقات في هذه الدول، بما فيها مزودو الأخبار وتطبيقات المراسلة المشفرة، بينما رفضت في مناسبات سابقة الامتثال لطلبات مماثلة من الحكومة الأميركية، مثل طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2016 فتح هاتف أحد منفذي هجوم سان برناردينو.

تزامن حذف ICEBlock مع إزالة تطبيقات وخدمات أخرى مرتبطة بالهجرة. أزالت "آبل" تطبيق DeICER الذي كان يتيح للمستخدمين الإبلاغ عن تحركات دائرة الهجرة، بينما حذفت "غوغل" تطبيق Red Dot المشابه، وأغلقت شركة ميتا مجموعة ICE Sighting-Chicagoland على "فيسبوك" لمخالفتها سياسات "الضرر المنسق".

كانت إدارة ترامب انتقدت تطبيق ICEBlock والتطبيقات الأخرى التي تنتقد سياساتها المتعلقة بالهجرة. واعتبرت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، أن التطبيق يعيق العدالة، فيما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إنه يحرض على العنف ضد سلطات إنفاذ القانون.

ويرى آرون وفريقه القانوني أن قضية ICEBlock تمثل اختباراً مهماً للحدود القانونية بين الحكومة وشركات التكنولوجيا الخاصة، وأعربوا عن أملهم في أن تحكم المحكمة بعدم جواز توجيه تهديدات من الحكومة إلى شركات خاصة وبإعادة "آبل" التطبيق إلى متجرها.

وقال آرون لصحيفة نيويورك تايمز: "الدرس الذي يجب أن نتعلمه جميعاً هو أنه عندما نرى أن حكومتنا تفعل شيئاً خاطئاً، فمن واجبنا أن نتصدى لها". وأضاف أن إزالة التطبيق تظهر أن شركة آبل "إما متواطئة مع هذه الإدارة أو تخضع لتهديد منها"، مشيراً إلى أن القضية يمكن أن تكشف تفاصيل أكثر حول كيفية اتخاذ الشركة قرارات استجابة للضغوط السياسية.