مطالبات من أقوى دول المونديال بإطلاق سراح الصحافي كريستوف غليز

- نقابات الصحافيين الرياضيين في إنكلترا، الأرجنتين، إسبانيا، وفرنسا تطالب بالإفراج عن الصحافي الفرنسي كريستوف غليز، المحتجز في الجزائر منذ يونيو 2025 بتهمة "الإشادة بالإرهاب"، بينما كان يعد تقريراً عن نادي شبيبة القبائل. - بيان النقابات، المنشور عبر منظمة مراسلون بلا حدود، يؤكد على أهمية حرية الصحافة، مشيراً إلى أن غليز كان من المفترض أن يغطي كأس العالم 2026، ويطالب بإطلاق سراحه ليعود إلى عائلته وزملائه. - المدير العام لمراسلون بلا حدود، تيبو بروتين، يشدد على أن العمل الصحافي ليس جريمة، داعياً السلطات الجزائرية للإفراج عن غليز، مشيداً بتضامن الصحافيين الدوليين.

قبل انطلاق نصف نهائي كأس العالم 2026، وجّهت نقابات الصحافيين الرياضيين في إنكلترا والأرجنتين وإسبانيا وفرنسا، الدول ذات أقوى المنتخبات، التي وصلت إلى نصف النهائي، رسالة دعم إلى الصحافي الرياضي الفرنسي كريستوف غليز مطالبةً بإطلاق سراحه. وكريستوف غليز صحافي رياضي يكتب في مجلتي "سو فوت" و"سوسايتي" الفرنسيتين، وكان قد أوقف في منطقة القبائل، شمال شرقي الجزائر، حيث قال إنه كان ينجز تقريراً عن نادي شبيبة القبائل لكرة القدم. وفي يونيو/حزيران 2025، حكم عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة "الإشادة بالإرهاب"، على خلفية اتهامه بالتواصل مع عناصر من حركة ماك. وفي دفاعه عن نفسه حينها، قال الصحافي الفرنسي إنه لم يكن على علم بأن الأشخاص الذين تواصل معهم كانوا ينتمون إلى الحركة الانفصالية المصنفة إرهابية في الجزائر.

وبينما تستعد منتخباتها لمواجهة بعضها في نصف النهائي، طالبت أربع جمعيات صحافية، وهي الاتحاد الفرنسي للصحافيين الرياضيين، والجمعية الإسبانية للصحافة الرياضية، والاتحاد الأرجنتيني للصحافة الرياضية، ورابطة الصحافيين الرياضيين البريطانيين، بالإفراج عن زميلهم المحتجز في الجزائر منذ يونيو/حزيران 2025.

وجاء في بيان للنقابات نشرته منظمة مراسلون بلا حدود أنه "كان من المفترض أن يكون الصحافي الرياضي الفرنسي كريستوف معنا لتغطية كأس العالم هذه، لينقل لنا إنجازات اللاعبين، ويشاركنا مشاعر كرة القدم، ويمارس مهنته بحرية. لكن مقعده في منصة الصحافة لا يزال شاغراً".

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وأضافت النقابات في البيان: "في وقتٍ تجمع فيه كرة القدم الناس وتجسّد القيم العالمية للحرية والاحترام والتضامن، نرفض بشدة سجن أي صحافي بسبب عمله. بمناسبة وصول البطولة إلى نصف النهائي، قلوبنا مع كريستوف. نأمل أن يعود قريباً إلى عائلته وزملائه الصحافيين وملاعب كرة القدم، حيث كان من المفترض أن يكون اليوم. نجدد مطالبتنا بالإفراج عنه، ونؤكد التزامنا الراسخ بحرية الصحافة في كل مكان في العالم".

ونقل البيان عن المدير العام لـ"مراسلون بلا حدود"، تيبو بروتين، أن "أنظار العالم تتجه إلى نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026، وكان من المفترض أن يكون الصحافي كريستوف غليز حاضراً في المنصة الإعلامية، لا خلف القضبان في الجزائر. هذا التحرّك المشترك لصحافيين رياضيين فرنسيين وإسبان وأرجنتينيين وبريطانيين يبعث برسالة قوية مفادها أن العمل الصحافي ليس جريمة. ترحب منظمة مراسلون بلا حدود بتضامنهم، وتدعو السلطات الجزائرية إلى إطلاق سراح كريستوف غليز، الذي سُجن لمجرد قيامه بعمله".