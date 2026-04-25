تصاعدت ردود الفعل الدولية خلال الأيام الأخيرة على استشهاد الصحافية اللبنانية آمال خليل في غارةٍ إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة الطيري بقضاء بنت جبيل جنوبي لبنان بتاريخ 22 إبريل/ نيسان، وذلك بعد ساعاتٍ من بقائها عالقةً تحت الأنقاض، في ظل عرقلة قوات الاحتلال وصول فرق الإنقاذ إليها. وتوالت الإدانات من حكوماتٍ ومنظماتٍ معنية بحرية الصحافة، مع دعواتٍ متزايدة إلى فتح تحقيقٍ دوليٍّ ومحاسبة المسؤولين، وسط تحذيراتٍ من استمرار استهداف الصحافيين وغياب المساءلة.

وصدر اليوم السبت بيانٌ مشتركٌ عن المملكة المتحدة وفنلندا، بصفتهما رئيسين مشاركين لتحالف حرية الإعلام، بشأن الهجمات على الصحافيين في لبنان، مؤكداً أن الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام يلعبون دوراً أساسياً في "تسليط الضوء على الواقع المدمّر للحرب". وشدّد البيان على أن الهجمات على الصحافيين، بما في ذلك استشهاد الصحافية آمال خليل بضربةٍ إسرائيلية في 22 إبريل، "غير مقبولة"، مع التشديد على "إدانة جميع أشكال العنف الموجّه ضد الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام".

وفي السياق نفسه، أعربت منظمة العفو الدولية في بيانٍ لها، أمس الجمعة، عن "غضبها" من مقتل خليل، وأشارت إلى أن استهداف الصحافيين والمسعفين مستمر منذ عام 2023 أثناء تأديتهم عملهم، وشددت على ضرورة إجراء تحقيقاتٍ دوليةٍ عاجلة "ليس لاحقاً بل الآن".

وكانت مراسلون بلا حدود قد أدانت، أول من أمس الخميس، بأشد العبارات، هذه الجريمة، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءاتٍ حازمة لضمان وضع حدٍّ لـ"المجزرة" بحق الصحافيين في لبنان وفلسطين، كما دعت الحكومة اللبنانية إلى فتح تحقيقٍ في الجريمة. وقال رئيس مكتب الشرق الأوسط في المنظمة، جوناثان داغر، إن "الإفلات من العقاب سيؤدي إلى استمرار هذه الجرائم"، مشيراً إلى أن آمال خليل تُركت تنزف لساعاتٍ تحت الأنقاض، في ظلّ عجز فرق الإنقاذ عن الوصول إليها بسبب استمرار القصف، رغم النداءات المتكررة لوقفه. وتقدم بالتعازي إلى عائلتها، وتمنى الشفاء لزميلتها زينب فرج التي أُصيبت أيضاً في الغارات وتخضع حالياً للعلاج في المستشفى.

بدورها، دعت لجنة حماية الصحافيين إلى "تحقيقٍ دوليٍّ عاجل"، وأكدت أن عدم السماح بوصول الطواقم الطبية إلى خليل في الوقت المناسب لإنقاذها "قد يرقى إلى جريمة حرب". وأوضحت الرئيسة التنفيذية للجنة، جودي غينسبيرغ، أن هذه ليست المرة الأولى التي تُمنع فيها خدمات الطوارئ من الوصول إلى صحافيين مصابين، مؤكدةً أن الصحافيين مدنيون يتمتعون بالحماية بموجب القانون الدولي، وأن تجاهل هذه القواعد، إلى جانب فشل المجتمع الدولي في المحاسبة، "أمرٌ صادم".

على صعيد الحكومات، أعربت الحكومة الإسبانية عن "إدانتها الشديدة لمقتل خليل وإصابة زينب فرج"، وأدانت "الهجمات التي طاولت الطواقم الطبية وعرقلت عمليات الإنقاذ وإجلاء الضحايا". وأكدت الحكومة، في بيان رسمي صدر الخميس عن وزارة الخارجية الإسبانية، أن مدريد "تقدم تعازيها ومواساتها إلى أسرة وأقارب الصحافية آمال خليل"، متمنيةً الشفاء العاجل للصحافية زينب فرج. ولفتت الحكومة الإسبانية إلى أن استشهاد خليل يأتي "ضمن سلسلة من الانتهاكات التي طاولت الصحافيين" منذ بدء العدوان في 2023، وشدد بيانها على أن "الحق في الإعلام حق أساسي، يُعد ركناً من أركان حرية التعبير وضمانة لشفافية المعلومات ووصول المواطنين إلى الحقيقة"، مؤكداً أن الاعتداءات على الصحافيين تمثل "انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني ولا يجوز أن تمر من دون محاسبة أو إفلات من العقاب".