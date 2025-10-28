مطالبات بمعاقبة نائبة بيروفية طلبت من مستشارها قص أظافر قدميها

- وصف رئيس الكونغرس البيروفي، فرناندو روسبيليوسي، تصرف النائبة لوسيندا فاسكيز بطلبها من مستشارها قص أظافر قدميها داخل مكتبها بأنه "مرفوض" وطالب بفرض عقوبة عليها. - التُقطت صورة للنائبة وهي تتلقى تدليكًا لقدميها من مستشارها في مكتبها بليما، ونُشرت حديثاً رغم التقاطها في نوفمبر 2024، مما أثار جدلاً واسعاً. - دعا روسبيليوسي لجنة الأخلاقيات في الكونغرس لفرض عقوبة على فاسكيز، وأعلن رئيس اللجنة، إلفيس فيرغارا، عن نيته فتح تحقيق في الواقعة.

وصف رئيس الكونغرس البيروفي، فرناندو روسبيليوسي، طلب نائبة من أحد مستشاريها قصّ أظافر قدميها داخل مكتبها بأنه "تصرف مرفوض"، وطالب بفرض عقوبة عليها.

التُقطت للنائبة اليسارية لوسيندا فاسكيز صورة وهي جالسة على أريكة، بينما كان أحد مستشاريها يُدلّك قدميها ويقصّ أظافرها داخل مكتبها في ليما، وفق ما أورده برنامج تلفزيوني محلي. والتُقطت الصورة في السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، لكنها نُشرت حديثاً.

ورأى روسبيليوسي، المنتمي إلى حزب "القوة الشعبية" اليميني، أن تكليف موظفي الكونغرس بمثل هذه المهام "التي لا تدخل ضمن واجباتهم" يُعدّ "إهانة لهم"، داعياً لجنة الأخلاقيات في الكونغرس إلى فرض عقوبة على فاسكيز.

وأوضح روسبيليوسي في مؤتمر صحافي أنّ "ما حدث مرفوض، ولا ينبغي أن يحدث أصلاً في الكونغرس، ويجب معاقبة مرتكبي هذه الأفعال"، معرباً عن أمله في أن تتخذ لجنة الأخلاقيات "كل الإجراءات اللازمة". من جانبه، صرّح رئيس لجنة الأخلاقيات إلفيس فيرغارا بأنه سيطلب، في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني، فتح تحقيق بحق النائبة.

(فرانس برس)