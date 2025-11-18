مصمّم بارز يغادر "آبل" نحو شركة للذكاء الاصطناعي

- غادر المصمم البارز أبيدور شودري شركة "آبل" للانضمام إلى شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، بعد أن عمل على تصميم "آيفون إير" الذي أُشيد به كأنحف هاتف في العالم رغم ضعف المبيعات. - انضم شودري إلى "آبل" في 2019، وهو العام الذي غادر فيه جوني إيف لتأسيس شركة تصميم جديدة، مما يعكس تحول المصممين البارزين نحو شركات الذكاء الاصطناعي. - بعد رحيل إيف، شهد فريق التصميم في "آبل" مغادرة العديد من أعضائه، مع تقاعد جيف ويليامز، مما يترك الشركة مع عدد قليل من المصممين البارزين.

خسرت "آبل" مصمماً بارزاً آخر هو أبيدور شودري الذي عمل على هاتف "آيفون إير" الذي كشف عنه في سبتمبر/أيلول الماضي، إذ غادر للانضمام إلى شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، ما أثار جدلاً بسبب مكانته كنجم صاعد في فريق التصميم.

وعمل أبيدور شودري على "آيفون إير" الذي صدر هذا العام قدمته الشركة باعتباره أنحف هاتف في العالم. حظي التصميم بالإشادة رغم خيبة الأمل في ما يتعلق بالمبيعات. ووفقاً لوكالة بلومبيرغ، فإن مغادرة شودري لا تتعلق بالمبيعات المنخفضة.

انضم شودري إلى فريق التصميم الصناعي في "آبل" عام 2019، وهو العام نفسه الذي غادر فيه جوني إيف الشركة ليؤسس شركة تصميم جديدة. إيف الذي قاد عملية ابتكار هاتف آيفون الآن يعمل في شركة أوبن إيه آي للذكاء الاصطناعي لتصميم سلسلة من الأجهزة تسهّل استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. هذا يعني فقدان "آبل" المزيد من المصممين البارزين لصالح شركات الذكاء الاصطناعي.

وبعد رحيل إيف، غادر أعضاء عدة في فريق التصميم، إما للانضمام إليه أو للانتقال إلى شركات أخرى. كان جيف ويليامز، الرئيس السابق لعمليات "آبل"، يشرف على فريق تصميم المنتجات منذ 2023، لكنه تقاعد من "آبل" في الأيام الأخيرة. ومع مغادرة شودري أيضاً، لم يتبقَّ في الشركة الأميركية العملاقة سوى عدد قليل جداً من المصممين الذين عملوا تحت قيادة إيف.