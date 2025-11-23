- طلب الإفراج الفوري عن الصحافي محمد سعد خطاب: تقدم محامون مصريون بطلب للإفراج عن الصحافي محمد سعد خطاب، المحبوس احتياطياً منذ 27 شهراً، بتهم الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، رغم تجاوز مدة حبسه الاحتياطي الحد القانوني. - تدهور الحالة الصحية: يعاني خطاب من أمراض مزمنة خطيرة، منها ارتفاع ضغط الدم والسكر وتضخم البروستاتا، وتدهور النظر، مما يستدعي رعاية طبية متخصصة غير متوفرة في السجن. - مطالبات بالإفراج لأسباب إنسانية: رغم توصية الأطباء بالإفراج عنه ضمن قائمة معتقلين مرضى، لم يشمله قرار الإفراج، مما يثير القلق حول تجاهل حالته الصحية الحرجة.

تقدّم محامون مصريون، اليوم الأحد، بطلب رسمي إلى المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، للمطالبة بالإفراج الفوري عن الكاتب الصحافي محمد سعد خطاب حجي، البالغ من العمر 72 عاماً، والمحبوس احتياطياً على ذمة القضية رقم 2063 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا.

ويأتي هذا الطلب – وفق ما ورد في المذكرة القانونية – كمحاولة ضرورية وملحّة لإنقاذ حياته، بعد أن تجاوزت مدة حبسه الاحتياطي الحد الأقصى المقرر قانوناً، وفي ظل معاناته الصحية البالغة التي تهدد بوفاته داخل محبسه.

المذكرة، التي حصل عليها "العربي الجديد" وتقدّم بها المحامي أحمد محمود قناوي بصفته وكيلاً عن الصحافي محمد سعد خطاب، أكدت أن موكله محبوس منذ 27 شهراً كاملة، على خلفية اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة ونشر أخبار كاذبة، استناداً إلى نشره منشورين على مواقع التواصل الاجتماعي، وهما – بحسب الدفاع – منشوران سبق لآلاف المصريين نشرهما، كما أن المتهم توقف عن التدوين تماماً بعدهما.

وجاء في نص الطلب أن استمرار حبس الصحافي محمد سعد خطاب لمدة تجاوزت 24 شهراً يخالف نصوص قانون الإجراءات الجنائية، التي تحدد سقف الحبس الاحتياطي بعامين كحدّ أقصى. وأكدت المذكرة أن تجاوز هذه المدة ينسف السند القانوني لاستمرار حبسه، ويجعل قرار تجديده فاقداً للمشروعية، خاصة في ظل حالته الصحية التي لا تسمح باستمرار وجوده خلف القضبان.

وأشار الطلب إلى أن حالة موكله الصحية تدهورت بصورة خطيرة خلال فترة الحبس، إذ يعاني من أمراض مزمنة، بينها ارتفاع ضغط الدم، والسكر، وتضخم البروستاتا، ومشكلات حادة في الرئة، إضافة إلى تدهور شديد في النظر، وإجرائه سابقاً عملية في القلب وتركيب دعامات للشرايين التاجية.

كما تعرّض لجلطة جديدة في القلب داخل السجن، ونقل على إثرها إلى المركز الطبي التابع لمصلحة السجون. وازداد وضعه سوءاً بعد سقوط معظم أسنانه داخل محبسه، ما أدّى إلى عدم قدرته على الأكل بشكل طبيعي.

وشددت المذكرة على أن الوضع الصحي للصحافي المحتجز "حرِج للغاية"، وأنه يحتاج إلى رعاية طبية متخصصة لا تتوفر داخل السجن.

وسرد الدفاع قائمة طويلة من الأمراض التي يعاني منها، مؤكداً أن جميعها مثبت في تذكرته الطبية داخل السجن، وأن بقاءه خلف القضبان بات يمثل خطراً حقيقياً على حياته، لا سيما أنه يبلغ 72 عاماً، وله أسرة تحتاج إلى رعايته ومتابعته خارج السجن.

وأفادت المذكرة بأن الصحافي محمد سعد خطاب كان على رأس قائمة تضم 30 معتقلاً مريضاً أوصى الأطباء بالإفراج عنهم نظراً لوضعهم الصحي، غير أنه – ورغم الإفراج عن 26 فرداً من هذه القائمة – لم يشمله قرار الإفراج حتى الآن، من دون سبب واضح، ما يثير القلق بشأن تجاهل حالته رغم خطورتها.

وذكرت المذكرة أن الحبس الاحتياطي في حالته "يفتقر إلى السند القانوني والإنساني على السواء"، وأن استمرار إبقائه داخل السجن يمثل خطراً داهماً قد يؤدي إلى فقدان حياته في أي لحظة.