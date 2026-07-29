- ناقش رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مع وزراء ومسؤولين وضع أطر تنفيذية لمواجهة المخاطر السلبية لمنصات التواصل الاجتماعي، بعد ارتفاع الشائعات بنسبة 113% في النصف الأول من عام 2026. - أعلنت الحكومة عن إنشاء وحدة متخصصة لرصد المخالفات على منصات التواصل، مع تغليظ الغرامات المالية وإطلاق حملات توعية، وسرعة الفصل في القضايا الرقمية. - الاجتماع يعكس تحولاً في إدارة الدولة للملف الرقمي، مع التركيز على مراجعة التشريعات وتوسيع أدوات الرصد، ودعوة لإصدار قانون لحرية تداول المعلومات لضمان الشفافية.

خطت الحكومة المصرية خطوة جديدة في تعاملها مع ملف منصات التواصل الاجتماعي، بعدما ناقش رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي

، مساء اليوم الأربعاء، وضع أطر تنفيذية لمواجهة ما وصفه بـ"المخاطر السلبية" لمنصات التواصل، في اجتماع ضم وزراء الاتصالات والعدل والدولة للإعلام، ورؤساء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، إلى جانب مسؤولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ويأتي الاجتماع بعد ساعات من إصدار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً أظهر ارتفاع معدل الشائعات التي جرى رصدها خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 113% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع تصدر قطاعات الاقتصاد والطاقة والتموين قائمة القطاعات الأكثر استهدافاً، وارتفاع نسبة الشائعات المرتبطة بالتوترات الإقليمية إلى 57.3% من إجمالي الشائعات، مقابل 21.1% خلال الفترة المناظرة من عام 2025.

يشير تزامن التقرير مع الاجتماع إلى أن الحكومة لم تعد تكتفي برصد الشائعات والرد عليها عبر المركز الإعلامي، وإنما تتجه نحو بناء إطار تشريعي وتنفيذي أوسع لتقييد المحتوى المتداول عبر المنصات الرقمية، انطلاقاً من اعتبارها أن المعلومات المضللة لم تعد مجرد قضية إعلامية، بل أصبحت تمثل، وفقاً للرؤية الحكومية، تحدياً للأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.

وقال مدبولي خلال اجتماع اليوم إن الدولة "تحترم حرية الرأي والتعبير"، لكنها ترى أن منصات التواصل تحوّلت إلى "ساحة لنشر ممارسات غير مسؤولة"، تشمل اختلاق الوقائع والأكاذيب والشائعات، بما يضر بالمجتمع ويثير البلبلة ويؤثر في مسيرة الاقتصاد الوطني. وأضاف أن الحكومة تدرس الاستفادة من تجارب دولية وضعت أطراً تنظيمية للتعامل مع منصات التواصل الاجتماعي، بما "يحقق حماية السلم والأمن المجتمعي، والأخلاقيات العامة، وسمعة الأفراد والأسر" بحسب تعبيره.

في السياق ذاته، أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رأفت هندي، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنشأ بالفعل وحدة متخصصة لرصد المخالفات على منصات التواصل، مشيراً إلى أن التطوّر الكبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق جعل من الضروري إدخال تعديلات تشريعية أكثر قدرة على التعامل مع هذه الممارسات.

ودعا وزير العدل إلى تغليظ الغرامات المالية المنصوص عليها في القوانين الحالية، بالتوازي مع إطلاق حملات توعية للمواطنين بحقوقهم القانونية وآليات الإبلاغ عن الانتهاكات الإلكترونية. بينما شدد وزير الدولة للإعلام، ضياء رشوان، على ضرورة سرعة الفصل في القضايا المتعلقة بالمخالفات الرقمية، معتبراً أن ما وصفه بالتشهير والتعرض للأعراض والتشكيك في الذمم يمثل تهديداً للسلم المجتمعي.

إعلام وحريات نقابة الصحافيين التونسيين تدين ملاحقة الإعلاميين

ويرى حقوقيون أن الاجتماع يعكس تحولاً في فلسفة إدارة الدولة لهذا الملف بعد سنوات من اعتماد الحكومة بصورة رئيسية على إصدار بيانات دورية لنفي الأخبار غير الصحيحة عبر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وملاحقة أصحاب الرأي. وبحسبهم، يشير التطور الأخير إلى انتقال الاهتمام نحو إعادة تنظيم البيئة الرقمية نفسها، من خلال مراجعة التشريعات، وتوسيع أدوات الرصد، وزيادة العقوبات.

يأتي ذلك في وقت أصبحت فيه منصات التواصل المصدر الأول للأخبار لدى قطاعات واسعة من المصريين، بالتوازي مع التطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، التي جعلت إنتاج الصور والفيديوهات المزيفة أكثر سهولة وإقناعاً. يقول أستاذ بكلية الإعلام رفض ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، إن الشائعة ليست مجرد معلومة خاطئة، وإنما "رسالة غير مكتملة أو غير موثقة ينشرها النشطاء وبعض الصحافيين وكتاب الرأي عندما يكون الموضوع مهماً للرأي العام، بينما تكون المعلومات الصحيحة غير متاحة أو متأخرة من قبل الأجهزة الرسمية بالدولة".

ويضيف أستاذ الإعلام أن المنصات الرقمية قد سرّعت من دورة انتشار الشائعات بصورة غير مسبوقة، إذ أصبح المحتوى يصل إلى ملايين المستخدمين خلال دقائق، بينما يحتاج تصحيحه إلى وقت أطول بكثير، داعيا ًالحكومة إلى إصدار قانون لحرية تداول المعلومات، وذلك لحوكمة النشر وإخضاع كل ما يهم الرأي العام للشفافية المطلقة، بما لا يعرّض الأمن القومي للخطر.