- ألغت وزارة السياحة والآثار المصرية معاملة الزائرين العرب كمصريين في رسوم دخول المواقع الأثرية، وقررت فرض رسوم موحدة للأجانب لتعزيز الموارد المالية وتحسين الخدمات. - شهدت أسعار زيارة المواقع الأثرية في مصر زيادات ملحوظة بسبب تراجع قيمة الجنيه المصري، مما أثر على تكلفة الزيارة للأجانب والمصريين. - صادق الرئيس السيسي على قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار لتمويل تطوير الخدمات السياحية ورفع كفاءة العاملين، بفرض نسبة من إيرادات المجلس الأعلى للآثار ورسوم زيارة المواقع.

ألغت وزارة السياحة والآثار المصرية العمل بالقرار الوزاري الصادر في 28 سبتمبر/ أيلول 2007 بمعاملة الزائرين العرب معاملة مماثلة للمصريين بشأن رسوم دخول جميع المواقع الأثرية والمتاحف اعتباراً من اليوم الخميس، وفرض رسوم موحدة للزائر الأجنبي من غير المصريين سواء العرب أو غيرهم من دون تمييز.

وقرّرت الوزارة تقسيم الزائرين للمواقع الأثرية والمتاحف إلى فئتين فقط، هما المصريون والأجانب، بدعوى "توحيد سياسات التسعير تحقيقاً للعدالة المالية"، وفق القرار، و"تعزيز الموارد اللازمة لصيانة وتطوير تلك المواقع، وتطوير الخدمات المقدمة للزائرين"، مشيرةً إلى إلغاء الفئة المخصصة للعرب بالكامل، ومعاملتهم كغيرهم من السائحين الأجانب من حيث رسوم الدخول.

يأتي هذا فيما اعتمدت الوزارة لائحة جديدة لأسعار زيارة المتحف المصري في ميدان التحرير، وسط العاصمة القاهرة، في إطار خطة تحديث منظومة أسعار البطاقات في المواقع الأثرية والمتاحف. وارتفعت أسعار زيارة المتحف من 20 إلى 30 جنيهاً للمصريين، ومن خمس إلى عشر جنيهات للطالب المصري، ومن 450 إلى 550 جنيهاً للأجانب، بما في ذلك العرب من كل الجنسيات، ومن 225 إلى 275 جنيهاً للطالب الأجنبي.

ويبلغ سعر البطاقة العادية لزيارة المتحف المصري الكبير في منطقة أهرامات الجيزة 200 جنيه للمصريين، و100 جنيه لكبار السن والطلاب والأطفال تحت سن ست سنوات، و1450 جنيهاً للعرب والأجانب، و730 جنيهاً للطلاب والأطفال المرافقين لهم. في حين يزيد سعر البطاقة للجولات الإرشادية إلى 350 جنيهاً للمصريين، و175 جنيهاً لكبار السن والطلاب والأطفال، و1950 جنيهاً للعرب والأجانب، و980 جنيهاً للطلاب والأطفال منهم. (الدولار = 47.75 جنيهاً).

قفزة أسعار زيارة المواقع الأثرية

وفي غضون السنوات الخمس الأخيرة، قفزت أسعار زيارة أهرامات الجيزة من 20 إلى 60 جنيهاً للمصريين، ومن 200 إلى 700 جنيه للأجانب، ومنطقة سقارة الأثرية في الجيزة من 20 إلى 60 جنيهاً للمصريين، ومن 150 إلى 600 جنيه للأجانب، وقلعة قايتباي في محافظة الإسكندرية من 20 إلى 60 جنيهاً للمصريين، ومن 60 إلى 200 جنيه للأجانب.

كما ارتفعت أسعار زيارة معابد الكرنك في محافظة الأقصر جنوباً من 20 إلى 60 جنيهاً للمصريين، ومن 200 إلى 600 جنيه للأجانب، ومعبد الأقصر من 20 إلى 40 جنيهاً للمصريين، ومن 160 إلى 450 جنيهاً للأجانب، ووادي الملوك في الأقصر من 20 إلى 60 جنيهاً للمصريين، ومن 240 إلى 750 جنيهاً للأجانب.

وتراجعت قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار من نحو 15.70 جنيهاً إلى ما يناهز 48 جنيهاً في التعاملات الرسمية، منذ مارس/آذار 2022، على خلفية تحرير سعر الصرف أربع مرات في أعوام 2022 و2023 و2024، استجابة من الحكومة لاشتراطات صندوق النقد الدولي.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

قد صادق، في إبريل/ نيسان 2022، على قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، الذي فرض لصالحه نسبة 10% من إيرادات "المجلس الأعلى للآثار" من زيارات المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة، و50% من الزيادات التي ترد على رسوم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف التي يحصلها المجلس، و50% من رسوم زيارة المناطق والمواقع الأثرية والمتاحف المفتتحة بعد العمل بالقانون، وإيرادات معارض الآثار المؤقتة في خارج البلاد.

كما فرض القانون رسماً سنوياً بذريعة تنمية وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية والعاملين في قطاع السياحة، يُحصل من الشركات والمنشآت السياحية والفندقية بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يجاوز مليون جنيه، وفقاً للمعايير والضوابط التي يحددها رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض مجلس إدارة الصندوق. ويراعى فيها تدرج الرسم بحسب حجم أعمال المنشأة، ودرجة تقييمها سياحياً، وتحصيله نقداً أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني.