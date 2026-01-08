- أثار برنامج "The Blind Date Show" جدلاً في مصر بعد ظهور طفلين في إحدى حلقاته، مما أدى إلى حذف الحلقة بعد تدخل المجلس القومي للأمومة والطفولة، الذي اعتبر أن ربط الأطفال بالمواعدة يقدّم مفاهيم غير مناسبة لهم. - تعرض أهالي الطفلين لانتقادات حادة بتهمة استغلال أبنائهم لتحقيق مكاسب مالية، بينما طالب المجلس الأعلى للإعلام بحذف الحلقة واتخاذ إجراءات قانونية لضمان الالتزام بالضوابط المهنية. - البرنامج، الذي استضاف مشاهير وفنانين، يتمتع بشعبية كبيرة على الإنترنت، لكن استخدام الأطفال في سياق غير مناسب أثار قلقاً واسعاً حول تأثيره السلبي.

أثار برومو برنامج "The Blind Date Show" للمواعدة الذي يعرض على الإنترنت، جدلاً واسعاً في مصر، بسبب ظهور طفلين في أحدث حلقاته، قبل أن يُحذف بعد تدخل المجلس القومي للأمومة والطفل.

وزادت المطالبات بإلغاء البرنامج الذي وصفه البعض بأنه "يهدم قيم ومبادئ الأسرة المصرية". كما تعرّض أهالي الطفلين لهجوم شديد، واتهموا بـ"استغلال أبنائهم من أجل الحصول على المال" في محتوى "غير لائق". وتقوم فكرة البرنامج على جمع رجل وامرأة في الاستوديو من دون أن يرى أحدهما الآخر، وذلك للتعرف على الآخر من خلال تبادل طرح أسئلة متنوعة.

وأكّد المجلس القومي للأمومة والطفولة أن استخدام كلمة "المواعدة" وربطها بالأطفال أمر خطير، لأنه يقدّم لهم مفاهيم اجتماعية تخصّ البالغين فقط، حتى لو كان المحتوى يبدو ترفيهياً أو على سبيل المزاح. كذلك، أعربت رئيسة المجلس سحر السنباطي عن رفضها لوضع الأطفال في سياق غير مناسب، واستغلال براءتهم من أجل جذب المشاهدات وتحقيق "الترند"، وهو ما يتعارض مع مصلحة الطفل وقد يؤثر سلباً على سلوك الأطفال ويشجعهم على تقليد هذه التصرفات.

وخاطبت رئيسة المجلس الجهات المختصة، وعلى رأسها النيابة العامة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكّدت ضرورة الالتزام بالضوابط المهنية عند تقديم محتوى خاص بالأطفال.

من ناحيته، أصدر المجلس الأعلى للإعلام بياناً صباح الخميس، قال فيه إنه فور رصد الإعلان الترويجي لإحدى حلقات برنامج "The Blind Date Show" الذي لا يتناسب مع الأطفال، اتصل بمدير منصة "Binge Circle" التي تبثّ العمل، وجرى الاتفاق على حذف الحلقة نهائياً من المنصة ومن جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وقتٍ قصير على صدورها.

كذلك، استدعي الممثل القانوني للمنصة إلى مقر المجلس، وأقرّ بالالتزام الكامل بالقرارات الصادرة عن المجلس، باعتباره الجهة المختصة قانوناً بتنظيم ومتابعة وضبط المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع والرقمي، وأن قراراته واجبة التنفيذ وملزمة قانوناً لكافة الجهات والمنصات الإعلامية.

وكان برنامج "The Blind Date Show" قد استضاف عدداً كبيراً من الفنانين ومشاهير السوشيال ميديا، وهو من أكثر البرامج نجاحاً على الإنترنت، ويملك شعبية كبيرةً على منصات التواصل الاجتماعي.