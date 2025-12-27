- أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكماً بحبس الإعلامية مها الصغير لمدة شهر وتغريمها 10 آلاف جنيه، بعد اتهامها بسرقة لوحات فنية لفنانة دنماركية وعرضها في برنامج "معكم منى الشاذلي" كأعمالها الخاصة. - كشفت الفنانة الدنماركية ليزا لاش نيلسن عن سرقة لوحتها "صنعت لنفسي أجنحة" من قبل مها الصغير، مما أثار موجة غضب وتعاطف على وسائل التواصل الاجتماعي، ودفع الصغير للاعتذار علنًا. - أكدت النيابة العامة ثبوت سرقة مها الصغير للأعمال الفنية، مما أدى إلى إحالتها للمحاكمة، حيث اعترفت بخطئها واعتذرت عن انتهاك حقوق الملكية الفكرية.

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية المصرية، اليوم السبت، حبس الإعلامية مها الصغير طليقة الفنان أحمد السقا، لمدة شهر وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه على خلفية اتهامها بسرقة اللوحات الخاصة بفنانة دنماركية.

وكانت النيابة العامة، قد قررت إحالة الإعلامية مها الصغير إلى المحكمة الاقتصادية، وذلك لاتهامها بسرقة تصاميم لوحات فنانة دنماركية، وعرضها في برنامج "معكم منى الشاذلي" بزعم أنها لوحاتها. وجرت تفاصيل الواقعة، حينما استضاف برنامج معكم منى الشاذلي، الإعلامية ومصممة الديكور مها الصغير وهي تعرض عددا من اللوحات على الشاشة، مؤكدة أنها من أعمالها الفنية الخاصة.

وانتشرت هذه الأعمال عقب الحلقة على نطاق واسع حتى وصلت إلى صاحبة الرسوم الحقيقية، الفنانة الدنماركية ليزا لاش نيلسن، والتي قررت بدورها توكيل محام مصري عنها لمقاضاة مها الصغير بتهمة سرقة تصاميم لوحات فنية خاصة بها دون إذن. وتم التحقيق في الواقعة وقررت النيابة العامة إحالة مها الصغير إلى المحاكمة عقب ثبوت سرقتها للأعمال الفنية الخاصة بالفنانة الدنماركية.

وكانت مها الصغير قد قالت خلال ظهورها في برنامج "معكم" على قناة أون مع المذيعة منى الشاذلي في يونيو/ حزيران الماضي، إنها تمتلك موهبة الرسم، وعرضت لوحات عدّة، من بينها لوحة تعبر عن "حرية المرأة"، نالت إعجاب جميع الحاضرين الذين أثنوا على موهبتها. لكن، وبعد مرور شهر على بث الحلقة، كشفت الرسامة الدنماركية ليزا لاش نيلسن في منشور على "إنستغرام" أنّ الصغير استولت على لوحتها.

وكتبت بالإنكليزية: "من الرائع أن ترى أعمالاً تُعرض في برنامج شهير في مصر، لكن كان الأروع أن يذُكر اسمك. للأسف، مها الصغير ادّعت إنها هي التي رسمت لوحتي "صنعت لنفسي أجنحة" التي نفذتها عام 2019، وعُرضت في برنامج منى الشاذلي، بدون ذكر اسم صاحب العمل الأصلي"، وأضافت: "ما حدث ليس تقليلاً من جهدي فحسب، لكنه كذلك انتهاك للقانون الدولي واتفاقية برن لحماية حقوق الملكية الفكرية".

وأثار منشور الرسامة الدنماركية، موجة تعاطفٍ معها وغضب على المذيعة من المصريين على منصات التواصل، وهو ما دفع مها الصغير إلى الاعتذار عبر حسابها على "فيسبوك"، إذ كتبت حينها: "أنا غلطت. غلطت في حق الفنانة الدنماركية ليزا وفي حق كل الفنانين وفي حق المنبر اللي اتكلمت منه والأهم غلطت في حق نفسي، مروري بأصعب ظروف في حياتي لا يبرّر لي ما حدث. أنا آسفة وزعلانة من نفسي".