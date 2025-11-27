يستعد القائمون على الدورة الأولى من مهرجان مصر الدولي لمسرح العرائس والطفل لإطلاق فعالياته في الفترة من 2 إلى 7 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بمشاركة عروض مصرية وأجنبية تناقش العديد من قضايا الطفل. وتحمل الدورة اسم الفنان أشرف عبد الباقي، فيما يرأس المهرجان جمال ياقوت. ويقام المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية في محافظة الإسكندرية.

وأكدت منسقة المهرجان، المخرجة المسرحية أميرة شوقي، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أن إدارة المهرجان وضعت خطة لإطلاق الدورات المقبلة في عدد من محافظات مصر، مع التطلع إلى تقديم عروض في الصعيد، "لأن من حق كل طفل أن تصل إليه هذه العروض ويشاهدها". وشدّدت على أن مسرح العرائس يلعب دوراً مهماً في تشكيل وعي الطفل، خصوصاً في ظل انتشار التكنولوجيا وسيطرة الهواتف المحمولة على عقول الأطفال.

وأضافت شوقي أن المهرجان لن يقتصر على خمسة أيام من العروض فقط، بل وُضِعت خطة لاستمرار الفعاليات على مدار العام، وقد بدأت بالفعل في إحدى المدارس بالإسكندرية بتقديم عروض لمسرح العرائس. وأشارت إلى اهتمام المهرجان بـ"مسرح المناهج"، والمسرح المدرسي، إذ اشترط على المتقدمين أن تكون أعمالهم صالحة للعرض للأطفال العاديين وذوي الإعاقة والدمج، لكونهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع.

ووضعت إدارة المهرجان شروطاً عدة للعروض المتقدمة، من بينها أن تراوح مدة العرض بين 20 و60 دقيقة، وأن تعتمد العروض على صورة بصرية أو جسدية إلى جانب الوسيط الكلامي، وأن تكون صالحة للأطفال الأسوياء وذوي الإعاقة. كذلك يستقبل المهرجان عروض مسرح العرائس بمختلف أنواعه: الماريونيت، العصي، القفاز، خيال الظل، بالإضافة إلى المسرح البشري الذي يقدمه الأطفال أو الكبار، أو مزيج بين البشر والعرائس.

وبسؤالها عن مدى إقبال الأطفال على مسرح العرائس في ظل انتشار تطبيقات الإنترنت مثل "تيك توك" وغيره، قالت شوقي إن "كل فن له رواده ومحبوه"، مضيفةً أن العدد الكبير من العروض المقدمة من دول عدة دليل على إيمان المشاركين بنجاح تجاربهم، وعلى وجود أطفال لا يزالون يحبون هذا النوع من الفن الراقي، "فمعظمنا تربى على فن العرائس الذي شكّل جزءاً كبيراً من وعينا". وعن الاهتمام الحالي بمسرح العرائس في مصر، أكدت شوقي أن الفترة الأخيرة شهدت تقديم عروض ناجحة عدة لمسرح العرائس، إلى جانب مشاركتها في مهرجانات مختلفة، مشيدةً بدور أكاديمية فنون الطفل التي قدمت عروضاً مميزة، وأثبتت امتلاكها كوادر مبشرة.