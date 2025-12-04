مصر تستعيد قطعتين أثريتين من بلجيكا بعد إخراجهما بطريقة غير شرعية

أعلنت مصر أنها تسلّمت قطعتين أثريتين من بلجيكا، بعد أن ثبت إخراجهما من البلاد بطريقة غير شرعية.

وقال مجلس الوزراء المصري، في بيان صحافي، الخميس، إن لجنة أثرية متخصصة من المتحف المصري بالتحرير قامت بتسلّم القطعتين من مقر وزارة الخارجية والهجرة، تمهيداً لنقلهما إلى المتحف لإجراء الفحوص الأولية وعمليات الترميم اللازمة، ورفعهما لاحقاً إلى لجنة سيناريوهات العرض المتحفي لاتخاذ الإجراءات الخاصة بإدراجهما ضمن قاعات العرض المناسبة.

وأضاف أن القطع الأثرية المستردة عبارة عن تابوت خشبي مطلي ومذهب من العصر المتأخر، ويتميز بزخارفه الدقيقة التي تعكس الطقوس الجنائزية وتقنيات صناعة التوابيت في ذلك العصر، بالإضافة إلى لحية خشبية أثرية كانت جزءاً من تمثال مصري قديم، من عصر الدولة الوسطى، وتمثل نموذجاً لأحد العناصر الرمزية المهمة في فن النحت المصري القديم.

ويأتي ذلك في إطار التزام الدولة المصرية الثابت بالحفاظ على تراثها الثقافي بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة الخارجية ومكتب النائب العام وكافة الجهات المعنية في بلجيكا، وفق البيان.

وكان البلدان قد اتفقا على إعادة القطعتين الأثريتين إلى مصر في يوليو/ تموز الماضي، بعد مفاوضات دامت عقوداً.

وبحسب منظمة اليونسكو، تحتوي المتاحف البلجيكية على ما لا يقل عن 5000 قطعة أثرية مصرية، 30% منها على الأقل دخلت البلاد عبر قنوات مشبوهة خلال القرنين الماضيين. يضم متحف الفن والتاريخ في بروكسل وحده ما يقرب من 1800 قطعة مصرية، بينها تماثيل لأبي الهول ومجموعات كاملة من البرديات النادرة، وحتى مومياوات كاملة لا تزال في توابيتها الأصلية.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)