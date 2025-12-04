مصر تستعيد قطعتين أثريتين من بلجيكا بعد إخراجهما بطريقة غير شرعية

علوم وآثار
مباشر
04 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 12:30 (توقيت القدس)
المتحف المصري الكبير وأهرامات الجيزة في 5 مايو 2025 (فرانس برس)
زوار داخل المتحف المصري الكبير في الجيزة، 5 مايو 2025 (فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- تسلّمت مصر قطعتين أثريتين من بلجيكا، تابوت خشبي مطلي ومذهب من العصر المتأخر ولحية خشبية أثرية من عصر الدولة الوسطى، بعد إخراجهما غير الشرعي من البلاد.
- تأتي هذه الخطوة ضمن جهود مصر للحفاظ على تراثها الثقافي بالتعاون مع وزارة الخارجية والجهات البلجيكية المعنية، بعد مفاوضات استمرت عقوداً.
- تحتوي المتاحف البلجيكية على ما لا يقل عن 5000 قطعة أثرية مصرية، دخلت 30% منها عبر قنوات مشبوهة، مما يبرز أهمية استعادة القطع الأثرية.

أعلنت مصر أنها تسلّمت قطعتين أثريتين من بلجيكا، بعد أن ثبت إخراجهما من البلاد بطريقة غير شرعية.

وقال مجلس الوزراء المصري، في بيان صحافي، الخميس، إن لجنة أثرية متخصصة من المتحف المصري بالتحرير قامت بتسلّم القطعتين من مقر وزارة الخارجية والهجرة، تمهيداً لنقلهما إلى المتحف لإجراء الفحوص الأولية وعمليات الترميم اللازمة، ورفعهما لاحقاً إلى لجنة سيناريوهات العرض المتحفي لاتخاذ الإجراءات الخاصة بإدراجهما ضمن قاعات العرض المناسبة.

وأضاف أن  القطع الأثرية المستردة عبارة عن تابوت خشبي مطلي ومذهب من العصر المتأخر، ويتميز بزخارفه الدقيقة التي تعكس الطقوس الجنائزية وتقنيات صناعة التوابيت في ذلك العصر، بالإضافة إلى لحية خشبية أثرية كانت جزءاً من تمثال مصري قديم، من عصر الدولة الوسطى، وتمثل نموذجاً لأحد العناصر الرمزية المهمة في فن النحت المصري القديم.

ويأتي ذلك في إطار التزام الدولة المصرية الثابت بالحفاظ على تراثها الثقافي بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة الخارجية ومكتب النائب العام وكافة الجهات المعنية في بلجيكا، وفق البيان.

من آثار غوبيكلي تبة، 26 نوفبر 2025 (فيسبوك)
علوم وآثار
التحديثات الحية

اكتشافات تركية توضح العصر الحجري الحديث

وكان البلدان قد اتفقا على إعادة القطعتين الأثريتين إلى مصر في يوليو/ تموز الماضي، بعد مفاوضات دامت عقوداً.

وبحسب منظمة اليونسكو، تحتوي المتاحف البلجيكية على ما لا يقل عن 5000 قطعة أثرية مصرية، 30% منها على الأقل دخلت البلاد عبر قنوات مشبوهة خلال القرنين الماضيين. يضم متحف الفن والتاريخ في بروكسل وحده ما يقرب من 1800 قطعة مصرية، بينها تماثيل لأبي الهول ومجموعات كاملة من البرديات النادرة، وحتى مومياوات كاملة لا تزال في توابيتها الأصلية.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)

دلالات
المساهمون
المزيد في منوعات
منى زكي تتوسط فريق عمل فيلم "الست" في مهرجان مراكش السينمائي، 3 ديسمبر 2025 (أوروري ماريشال/Getty)
التحديثات الحية
سينما ودراما
مباشر

"الست" لمروان حامد: ميلودراما ملحمية تقتفي مسار أم كلثوم

مظاهرة منددة بتعاون مايكروسوفت مع إسرائيل في سياتل، 19 مايو 2025 (جيسون ردموند/ فرانس برس)
التحديثات الحية
تكنولوجيا
مباشر

شكوى أيرلندية تتهم مايكروسوفت بالتستر على مراقبة إسرائيل للفلسطينيين

التحديثات الحية
تكنولوجيا
مباشر

تحقيق أوروبي يلاحق "ميتا" بسبب الذكاء الاصطناعي في "واتساب"