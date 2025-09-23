مصر: بدء محاكمة 29 صحافياً وإعلامياً في قضية "مكملين 2"

- أُجلت محاكمة 29 صحافيًا وإعلاميًا مصريًا، بينهم محمد القصاص، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مكملين 2"، إلى 7 ديسمبر 2025، لسماع الشهود والاطلاع على الأوراق. - القضية تشمل أسماء بارزة مثل جمال الجمل وأحمد أبو زيد الطنوبي، وسط غموض حول مصير بعض المتهمين السابقين الذين حصلوا على قرارات بإخلاء سبيلهم. - النيابة تتهم المتهمين بالانضمام لجماعة الإخوان وترويج أفكارها، وإعداد مواد إعلامية مغلوطة لإثارة القلق، مع ارتباطهم بقناة "مكملين" المعارضة.

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مركز إصلاح وتأهيل مدينة بدر، اليوم الثلاثاء، تأجيل ثاني جلسات محاكمة 29 صحافيًا وإعلاميًا مصريًا، إلى جانب شخصيات سياسية، على رأسها نائب رئيس حزب "مصر القوية" محمد القصاص، في القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميًا باسم "مكملين 2"، إلى جلسة 7 ديسمبر/كانون الأول 2025، للاطلاع وسماع أقوال شهود الإثبات.

وطلب محامي وحدة الدعم والمساعدة القانونية بمؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام أجلًا للاطلاع على أوراق القضية، نظرًا لكونها الجلسة الأولى التي يمثّل فيها أمام المحكمة منذ إحالته إليها. واستجابت المحكمة، محددة الجلسة المقبلة لاستكمال نظر القضية وسماع أقوال الشهود.

وتضم القضية أسماء بارزة في الوسط الصحافي منها، الكاتب الصحافي جمال الجمل، الذي عاد من إسطنبول منذ 4 أعوام، باتفاق أمني مسبق، وأحمد أبو زيد الطنوبي، وأحمد بيومي، وحسام السويفي، والراحل أحمد عبد العزيز. أُحيلت القضية من نيابة أمن الدولة العليا إلى المحاكمة، وسط حالة من الغموض تحيط بمصير عدد من المتهمين السابقين الذين كانوا قد حصلوا على قرارات بإخلاء سبيلهم منذ 5 سنوات.

وأوضحت هيئة الدفاع عن الصحافيين في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" أن محامي المتهمين لم يتمكنوا حتى اليوم من الاطلاع على قرار الإحالة الكامل ولا على القائمة النهائية للأسماء التي شملتها، خاصة وأن بعض المفرج عنهم سابقًا كانوا قد حصلوا – بحسب ما قيل وقتها – على قرارات شملت "عفوًا كاملًا عن الاتهامات"، لكن غياب الوضوح يجعل من غير المعروف إن كانوا أُدرجوا مجددًا ضمن المحالين للمحاكمة أم لا.

المحامون أكدوا أنهم أُبلغوا بضرورة متابعة القضية بعد إحالتها إلى محكمة استئناف القاهرة، المنوط بها تحديد جلسات المحاكمة أمام دوائر الإرهاب، لافتين إلى أن القضية لم تعد بحوزة نيابة أمن الدولة بعد انتهاء التحقيقات، غير أن محاولاتهم للاطلاع على الملف من خلال المحكمة باءت بالفشل.

النيابة العامة نسبت إلى المتهمين تهم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وترويج أفكارها، والمشاركة في إعداد مواد إعلامية و"أخبار مغلوطة" عن الوضع في مصر بهدف "إثارة القلق" بين المواطنين، وإمداد قنوات ووسائل إعلام ومواقع إخبارية وصفحات تابعة للجماعة بهذه المواد لنشرها على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأطلق نشطاء حقوقيون على القضية 977 لسنة 2017، اسم "قضية الثلاجة"، وارتبطت بقناة "مكملين" المعارضة التي تبث من تركيا، والتي تقول السلطات إن المتهمين على صلة بها إعلاميًا. وتعود بدايات القضية إلى ديسمبر/كانون الأول 2017.