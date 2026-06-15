مصرع المغني أوليفر تري في تصادم مروحيتين بالبرازيل

- لقي الموسيقي الأميركي أوليفر تري مصرعه في حادث تصادم مروحيتين في ريو دي جانيرو، حيث كان ضمن جولة عالمية، مما أدى إلى مقتل جميع الركاب بمن فيهم تري وشخصيات بارزة أخرى. - اشتهر تري بشخصيته المميزة وأغانيه الناجحة مثل "Life Goes On"، حيث يحصد أكثر من 11 مليون مستمع شهرياً على "سبوتيفاي"، ورُشِّح لجائزة بريت لأفضل أغنية عالمية في 2024. - كان من المقرر أن يُحيي تري أكثر من 70 حفلاً في 30 دولة، وقد نشر مؤخراً فيديو له في البرازيل قبل الحادث المأساوي.

لقي الموسيقي الأميركي أوليفر تري مصرعه في حادث تحطم مروحية في البرازيل. وكان الفنان من بين ستة أشخاص لقوا حتفهم في حادث تصادم مروحيتين فوق ريو دي جانيرو. وأكدت تقارير إعلامية برازيلية مقتله في الحادثة التي وقعت أمس الأحد، حيث تحطمت الطائرتان في المنطقة الغربية من المدينة، ما أسفر عن مقتل جميع الركاب، بمن فيهم تري.

وكان تري في البرازيل ضمن جولة عالمية، وقد ورد اسم المغني وشخصية الإنترنت الشهيرة ضمن قائمة ركاب الطائرتين. وكان من بين ركاب الطائرة منتج موسيقي برازيلي، ومخرج فيديو أرجنتيني، ويوتيوبر أرجنتيني. بينما كانت الطائرة الأخرى تقل الطيار فقط. وأفادت إدارة الإطفاء العسكرية في ريو دي جانيرو بأن إحدى المروحيتين تحطمت على معرض سيارات، حيث كانت تقف سيارات كهربائية عدة، ما أدى إلى اشتعال النيران في حوالي 20 سيارة تم إخمادها. وقال مسؤولون إن تحقيقاً جارٍ لتحديد سبب التصادم.

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واشتهر تري (32 عاماً)، بشعره القصير المميز وشخصيته على الإنترنت، وكذلك بأغانٍ مثل Life Goes On وMiss You وAlien Boy. يحصد أكثر من 11 مليون مستمع شهرياً على "سبوتيفاي"، وقد تجاوزت مرات الاستماع لأشهر أغانيه 700 مليون مرة. وفي 2024، رُشِّح لجائزة بريت لأفضل أغنية عالمية بالاشتراك مع المنتج الألماني روبن شولز عن أغنيتهما Miss You.

وقد أحيا الراحل حفلاً في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس في الرابع من يونيو/حزيران، ونشر يوم السبت مقطع فيديو على حسابه في "إنستغرام" وهو يلعب كرة القدم في أحد أحياء البرازيل. وكان من المقرر أن يُحيي أكثر من 70 حفلاً في 30 دولة موزعة على سبع قارات خلال جولته العالمية.