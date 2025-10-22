مشكلات تطبيق يلا المغربي تصل إلى البرلمان

- يعاني تطبيق "يلا" من مشاكل تقنية كبيرة، مما أثار غضب المستخدمين الذين يواجهون صعوبات في الحصول على بطاقة المشجع وتذاكر كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب. - انتقد المستخدمون التطبيق بسبب عدم توافقه مع العديد من الهواتف المحمولة واشتراطه لجواز سفر بيومتري، مما يحد من إمكانية استخدامه في دول أفريقية عديدة. - أثارت النائبة البرلمانية مريم وحساة القضية في البرلمان المغربي، مشيرة إلى قيود نظام حجز التذاكر الذي لا يتيح اختيار المقاعد بدقة ويعقد عملية شراء التذاكر للعائلات.

اشتكى المستخدمون من صعوبات جمة في استخدام تطبيق يلا للحصول على بطاقة المشجع وتذاكر مباريات كأس الأمم الأفريقية، الذي ينظم في المغرب من 21 ديسمبر/ أيلول 2025 حتى 18 يناير/كانون الثاني 2026. وشرع المغرب في بيع تذاكر كأس الأمم الأفريقية المغرب 2025 ابتداءً من 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وقالت الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم (الكاف) إن هذه فرصة ليحظى المشجعون من جميع أنحاء أفريقيا والعالم بفرصة حجز مقاعدهم مبكراً لحضور مباريات.

ومن أجل تجربة كان من المفترض أن تكون أكثر سلاسة، أعلنت اللجنة المحلية المنظمة رسمياً إطلاق تطبيق يحمل اسم "يلا"، حيث يحصل المستخدم على بطاقة المشجع Fan ID، وهي ضرورية لشراء التذاكر وطلب التأشيرة الإلكترونية أو تصريح الدخول إلى المغرب. لكن تطبيق يلا يعاني من مشاكل عدة. هذا ما ظهر في شكاوى مواقع التواصل، حيث انتشرت لقطات شاشة وتعبيرات غضب من محبي كرة القدم الذين حاولوا استخدام التطبيق.

وكتب يوسف زراد عبر "فيسبوك": "نريد تنظيم كأس أفريقيا وكأس العالم، ولا نملك حتى تطبيقاً فعّالاً لشراء التذاكر. يا للعجب! ستُثير وسائل الإعلام الأجنبية ضجة كبيرة!". ودوّن عمر الراجي: "يتصرّف مطوّرو تطبيق يلا حقاً كهواة. من المستحيل تقديم منتج مستقر وموثوق. بين الأخطاء المتكررة، ورموز التحقق الخاطئة، والأخطاء المستمرة، يعج التطبيق بالأخطاء، ما يُضعف مصداقية المشروع تماماً. من أجل حدث بهذا الحجم، يجب العمل مع شركات محترفة وجادة وذات خبرة، قادرة على تقديم تطبيق قوي ومُختبر وعالي الأداء، لا منتج رديء".

أبرز مشاكل تطبيق يلا

غضب الجمهور وصل إلى قبة البرلمان المغربي، حيث وجهت النائبة البرلمانية، مريم وحساة، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الرياضة المغربي، محمد سعد برادة، حول الصعوبات التقنية والتنظيمية في تطبيق يلا. وعدّدت وحساة صعوبات شملت عدم توافقه مع عدد كبير من الهواتف المحمولة، إذ يعمل فقط على الأجهزة التي تتوفر على خاصية NFC، وهي محدودة الانتشار في دول أفريقية.

وهناك شرط التوفر على جواز سفر بيومتري، وهو شرط لا ينطبق على عدد كبير من مواطني الدول الأفريقية الذين يمتلكون فقط جوازات السفر العادية، وهو ما سبب ارتباكاً لدى بعض الجماهير، وقد يؤثر بمشاركتهم. وأشارت النائبة أيضاً إلى قيود نظام حجز التذاكر، الذي لا يتيح اختيار المقاعد بدقة، ولا يسمح للعائلات باقتناء تذاكر موحدة تضمن جلوسهم في المدرجات نفسها، بل يشترط أن تكون كل تذكرة مرتبطة بـFan-ID خاص، خلافاً لما هو معمول به في بطولات دولية سابقة.