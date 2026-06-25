"مشعوذ" يدعي "تحرير" هاري كين من "لعنته" خلال كأس العالم

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25 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 19:57 (توقيت القدس)
نانا كواكو بونسام في الملعب (إكس)
نانا كواكو بونسام في الملعب (إكس)
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- ادعى المشعوذ الغاني نانا كواكو بونسام أنه ألقى لعنة على هاري كين لمنعه من التسجيل ضد غانا، ثم زعم أنه أزالها بعد المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.
- تطور الأمر إلى صراع بين المشعوذين، حيث تدخل البريطاني أوري جيلر لتوفير درع روحانية لكين، لكن المباراة انتهت بلا أهداف، وفشل كلا المشعوذين في تحقيق الفوز لمنتخبيهما.
- بعد المباراة، نفى كين تأثير اللعنة على أدائه، مؤكدًا أن إهدار الفرص جزء من كرة القدم، وأنه لا يتأثر بالأمور الخارقة.

واستهدف المشعوذ اللاعب علناً قبل وقت طويل من انطلاق المباراة، عندما ادعى أنه سوف يستخدم نفوذه الروحاني لضمان تجنّب غانا الهزيمة، مُركّزاً طاقته تحديداً على تحييد خطورة أحد أمهر المهاجمين في العالم. وقبل المباراة، صرّح بونسام لصحيفة ديلي ستار: "أعمل على إيقاف هاري كين. لقد أظهرتُ قدراتي من قبل، لذا أعرف ما يجب عليّ فعله لإيقافه. أنا مشهورٌ بتوقعاتي. لا أتمنى له إصابةً خطيرة. يكفي فقط إيقافه أمام منتخب بلادي. سأبذل قصارى جهدي لمساعدة غانا".

الأحداث تطوّرت بعدها إلى ما بات يبدو كفيلم حول صراع السحرة، إذ ادعى المشعوذ البريطاني، أوري جيلر، توفير درعٍ روحانية لكين لمواجهة "الطاقات السلبية" القادمة من غانا. وتعهّد قائلاً لـ"ديلي ستار": "قبل المباراة، سأرسل طاقاتٍ روحية. سأفعّل كل قواي، كل طاقتي، كل خبرتي لمنع طاقاته السلبية من التأثير على هاري كين".

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وفشل المشعوذان في تحقيق أي فوز لمنتخب كل منهما، إذ انتهت المبارة بتعادل بلا أهداف تُذكر. وحاول المشعوذ الغاني الركوب على إهدار كين فرصة تسجيل ممتازة عندما سدّد الكرة فوق العارضة من مسافة قريبة في الوقت بدل الضائع، لينسب الفضل لنفسه في هذا الفشل. وأشار المشعوذ إلى أن تدخله كان السبب الوحيد بحسبه لفشل كين في هزّ الشباك في اللحظة الحاسمة.

وبعد المباراة، قال بونسام في مقطع فيديو نُشر أمس الأربعاء على مواقع التواصل الاجتماعي: "الآن سوف أحرر هاري كين حتى يتمكن من التسجيل في مباراته المقبلة. هاري، سأزورك. لا تنزعج. نحن صديقان". لكن كين نفى أن تكون لإهداره أي علاقة مع أشياء خارقة، بل هو المعتاد في كرة القدم. ونقلت عنه وكالة رويترز أنه لا يبكي على الفرصة المهدرة في الدقائق الأخيرة بمباراة أمس، وأضاف: "كنت أنتظر أن تتاح لي مثل هذه الفرصة، وقد أتت، لكنني لم أتمكن من الوصول إلى الكرة بشكل جيد. لعبت مهاجماً بما يكفي من الوقت لأعرف أن الكرات لا تدخل المرمى دائماً".

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