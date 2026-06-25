بعدما ادعى مشعوذ شهير من غانا أنه ألقى على اللاعب الإنكليزي هاري كين لعنة من أجل جعله لاعباً سيئ الحظ خلال مباراة غانا ضد إنكلترا ، عاد ليدعي أنه "حرّر" اللاعب من اللعنة. وادعى نانا كواكو بونسام، الذي يصف نفسه بأنه "معالج روحاني"، قبل مباراة المجموعة الـ12، بأنه سيطلق تعويذة لمنع كين من التسجيل، ثم عاد وقال إنه "أبطل التعويذة" بعد مباراة الثلاثاء التي انتهت بالتعادل السلبي.

واستهدف المشعوذ اللاعب علناً قبل وقت طويل من انطلاق المباراة، عندما ادعى أنه سوف يستخدم نفوذه الروحاني لضمان تجنّب غانا الهزيمة، مُركّزاً طاقته تحديداً على تحييد خطورة أحد أمهر المهاجمين في العالم. وقبل المباراة، صرّح بونسام لصحيفة ديلي ستار: "أعمل على إيقاف هاري كين. لقد أظهرتُ قدراتي من قبل، لذا أعرف ما يجب عليّ فعله لإيقافه. أنا مشهورٌ بتوقعاتي. لا أتمنى له إصابةً خطيرة. يكفي فقط إيقافه أمام منتخب بلادي. سأبذل قصارى جهدي لمساعدة غانا".

الأحداث تطوّرت بعدها إلى ما بات يبدو كفيلم حول صراع السحرة، إذ ادعى المشعوذ البريطاني، أوري جيلر، توفير درعٍ روحانية لكين لمواجهة "الطاقات السلبية" القادمة من غانا. وتعهّد قائلاً لـ"ديلي ستار": "قبل المباراة، سأرسل طاقاتٍ روحية. سأفعّل كل قواي، كل طاقتي، كل خبرتي لمنع طاقاته السلبية من التأثير على هاري كين".

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وفشل المشعوذان في تحقيق أي فوز لمنتخب كل منهما، إذ انتهت المبارة بتعادل بلا أهداف تُذكر. وحاول المشعوذ الغاني الركوب على إهدار كين فرصة تسجيل ممتازة عندما سدّد الكرة فوق العارضة من مسافة قريبة في الوقت بدل الضائع، لينسب الفضل لنفسه في هذا الفشل. وأشار المشعوذ إلى أن تدخله كان السبب الوحيد بحسبه لفشل كين في هزّ الشباك في اللحظة الحاسمة.

وبعد المباراة، قال بونسام في مقطع فيديو نُشر أمس الأربعاء على مواقع التواصل الاجتماعي: "الآن سوف أحرر هاري كين حتى يتمكن من التسجيل في مباراته المقبلة. هاري، سأزورك. لا تنزعج. نحن صديقان". لكن كين نفى أن تكون لإهداره أي علاقة مع أشياء خارقة، بل هو المعتاد في كرة القدم. ونقلت عنه وكالة رويترز أنه لا يبكي على الفرصة المهدرة في الدقائق الأخيرة بمباراة أمس، وأضاف: "كنت أنتظر أن تتاح لي مثل هذه الفرصة، وقد أتت، لكنني لم أتمكن من الوصول إلى الكرة بشكل جيد. لعبت مهاجماً بما يكفي من الوقت لأعرف أن الكرات لا تدخل المرمى دائماً".