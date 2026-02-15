مشط التازي... مُنتج في كلّ جيب مغربي

- مشط التازي: رمز مغربي خالد - ظهر في الأسواق المغربية عام 1954، من تصميم عبد العزيز التازي، ليصبح جزءاً من الحياة اليومية للمغاربة، رغم المنافسة الشرسة، لا يزال يحتفظ بربع حصة سوق الأمشاط. - عبد العزيز التازي: قصة نجاح ومقاومة - وُلد في فاس عام 1926، وشارك في النضال ضد الاستعمار الفرنسي، قبل أن يركز على التجارة ويؤسس مجموعة "ريشبوند" الشهيرة. - إرث مستمر - رغم وفاة التازي في 2017، يظل مشطه الصغير رمزاً للابتكار المغربي، متواجداً في كل بيت وجيب، دون الحاجة لإعلانات.

يحضر في الأسواق المغربية مشط بلاستيكي صغير يلقى رواجاً كبيراً في البلاد. بألوانه العديدة وتصميم الوردة البسيطة، وعمليّته، واستخدم المغاربة مشط التازي لعقود، لكن كثيرين لا يعلمون القصة الكاملة لهذا المشط، كما لا يعرفون حكاية الرجل الذي يقف وراءه.

بحسب التلفزيون المغربي، ظهر مشط التازي عام 1954، وقد كان أول ما أنتجه رجل الأعمال عبد العزيز التازي، مؤسس مجموعة "ريشبوند"، التي اشتهرت بمنتجات الفُرُش. كان المغرب لا يزال تحت الاستعمار الفرنسي، وظنّ المستعمرون أنه نوع من الأسلحة، لكنه كان مجرّد مشط صغير للجيب. وقد حظي بمنافسة شرسة طيلة عقود، لكنه لا يزال مسيطراً على ربع حصة سوق الأمشاط في المغرب.

وراء أشهر مشط في المغرب يقف عبد العزيز التازي، وهو ليس مجرّد رجل أعمال، بل كذلك مقاوم للاستعمار وقصة نجاح تجارية مغربية. وُلد التازي عام 1926 في فاس، وتوفي والده تاجر الشاي وهو في سن المراهقة، فبات مضطراً إلى الخروج إلى سوق العمل من أجل إعالة أسرته. في البداية عمل في إصلاح أجهزة الراديو، ثم انتقل إلى مدينة الدار البيضاء حيث عمل تاجراً، وقد شارك في النضال من أجل استقلال المغرب.

انضم التازي في البداية إلى حزب الشورى والاستقلال، ثم أصبح أقرب إلى الحزب الشيوعي المغربي ونال العضوية فيه، مواصلاً طريق الكفاح ضد الاستعمار حيث تعرّض للسجن. بعده غادر إلى فرنسا، حيث قرّر الابتعاد عن السياسة والتركيز على التجارة.

بدأ مشاريعه بشفرات الحلاقة قبل الانتقال إلى صنع الأمشاط، لتتحوّل الأخيرة إلى ظاهرة تسيطر على الأسواق المغربية. وبعد المواد البلاستيكية، انتقل إلى صناعة الإسفنج، الذي أصبح معروفاً به واشتهر بعلامته "ريشبوند" للفُرش.

في 2017 توفي عبد العزيز التازي عن 91 سنة، لكن مشط التازي لا يزال حاضراً يباع في المغرب وخارجه. لا يتذكّر المغاربة أنهم رأوا للمنتج أي إعلان في التلفزيون مثلاً، لكن تلك القطعة المسننة البلاستيكية الملونة الصغيرة، الصالحة للوضع في الجيب، دخلت كل بيت وجيب مغربي.