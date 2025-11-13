مشروع قانون إسرائيلي يرسّخ القمع الرقمي للفلسطينيين

- الكنيست الإسرائيلي يناقش مشروع قانون يمنح الشرطة صلاحيات واسعة لفتح تحقيقات في مزاعم "التحريض" عبر الإنترنت دون موافقة النيابة العامة، مما يعزز النفوذ السياسي لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. - المشروع يهدف إلى خفض العتبة القانونية لفتح الملفات الجنائية المرتبطة بالتعبير الرقمي، ويُتوقع أن يعمّق التدخل الأمني في الفضاء الرقمي، مع تركيز خاص على الخطاب الفلسطيني. - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي يحذر من أن القانون سيُضيق على حرية التعبير للفلسطينيين، ويعزز ازدواجية تطبيق القانون، مما يحول تشريعات "التحريض" إلى أداة سياسية لقمع الفلسطينيين.

طرح الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون جديد يمنح الشرطة صلاحيات واسعة لفتح تحقيقات في مزاعم "التحريض" عبر الإنترنت، من دون الحاجة إلى موافقة النيابة العامة. ويأتي المقترح، الذي يقوده وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ضمن مسار تشريعي أوسع أُطلق منذ بداية الحرب على غزة، ويهدف إلى خفض العتبة القانونية لفتح الملفات الجنائية المرتبطة بالتعبير الرقمي، وتمكين الشرطة من احتجاز أفراد استناداً إلى تعريفات فضفاضة للخطاب.

بحسب نص المشروع، تُمنح الشرطة صلاحية مباشرة لبدء التحقيقات بمجرد الاشتباه بوجود "تحريض"، ما يعني عملياً إزالة إحدى أدوات الرقابة القانونية التي كانت تحدّ من التوسع في هذه الملفات. هذا التعديل يُعدّ تحولاً نوعياً في آليات الملاحقة، ويُتوقع أن يعمّق التدخل الأمني في الفضاء الرقمي، مع تعزيز النفوذ السياسي لوزير الأمن القومي داخل جهاز الشرطة.

يأتي هذا في وقت تستمر فيه موجة تشريعيات تركّز على تقييد الخطاب، خصوصاً الخطاب الفلسطيني داخل إسرائيل. إذ يُنظر إلى المقترح الجديد بوصفه حلقة إضافية في سلسلة قوانين تعمل على تضييق الحيّز المدني وإعادة تعريف حدود المسموح والممنوع في التعبير العام.

المعطيات الرسمية تشير إلى اتساع فجوة التطبيق بين الفلسطينيين والإسرائيليين. فمنذ تولّي بن غفير منصبه، استهدفت نحو 96% من التحقيقات المرتبطة بـ"التحريض" فلسطينيي الداخل والمقدسيين، مقابل عدد محدود من الحالات التي طاولت يهوداً إسرائيليين.

وخلال حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، اعتُقل أكثر من 1400 فلسطيني بسبب منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، أُفرج عن كثير منهم لاحقاً لعدم وجود أساس قانوني لاحتجازهم، ما يبرز جانباً من الطابع الترهيبي للملاحقات.

ورغم الكمّ الهائل من المحتوى التحريضي والعنيف الذي ينتجه مستخدمون يهود بحق الفلسطينيين، لم تُسجّل إجراءات موازية من الجهات المسؤولة عن إنفاذ القانون. فقد وثّق المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي (حملة) آلاف الحالات من هذا النوع عبر المنصات المختلفة، من دون أن تُقابل بعمليات تحقيق مشابهة. ويشير المركز إلى أن هذا النهج يُبرز ازدواجية تطبيق القانون، ويحوّل تشريعات "التحريض" إلى أداة سياسية لقمع الفلسطينيين بدل حماية السلامة العامة.

وقد حذّر المركز من أن إقرار هذا القانون سيُشكّل مرحلة جديدة وخطيرة في مسار التضييق على حرية التعبير للفلسطينيين، من خلال توسيع أدوات المراقبة، وإتاحة فتح الملفات دون ضوابط، وتقوية البنية القانونية التي تسمح بالملاحقات التعسفية.

وأكّد المركز في بيان، أمس الأربعاء، أن هذه الصلاحيات ستُساهِم في تقليص الحيّز المدني داخل الفضاء الرقمي، وتعزيز بنى الفصل العنصري الرقمي عبر منح الشرطة سلطة شبه مطلقة على مراقبة المحتوى واستجواب الأفراد واعتقالهم استناداً إلى معايير غير واضحة أو خاضعة للتأويل السياسي.