- مشروع قانون "زر إيقاف الذكاء الاصطناعي" يمنح الحكومة الفيدرالية صلاحية التدخل لإبطاء أو إيقاف أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تهدد السلامة العامة أو الأمن القومي، بعد حادثة سيبرانية كشفتها أوبن إيه آي. - يهدف القانون إلى إلزام مطوري الذكاء الاصطناعي بالحفاظ على تقنية لإيقاف الأنظمة عند الضرورة، مع منح وزارة الأمن الداخلي صلاحية إصدار أوامر الإيقاف في حالات الطوارئ. - يحظى المشروع بدعم منظمات معنية بسياسات الذكاء الاصطناعي، بينما تتوسع الولايات المتحدة في استخدام الذكاء الاصطناعي في مؤسساتها العسكرية.

تقدم مشرعان أميركيان من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمشروع قانون يمنح الحكومة الفيدرالية صلاحية التدخل السريع لإبطاء أو إيقاف أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تشكل تهديداً على السلامة العامة أو الأمن القومي، وذلك في أعقاب الحادثة الأمنية الأخيرة التي كشفت عنها شركة أوبن إيه آي. وقدم النائبان الديمقراطي تيد ليو والجمهوري ناثانييل موران مشروع قانون يحمل اسم "قانون زر إيقاف الذكاء الاصطناعي" (AI Kill Switch Act)، ويُلزم مطوري أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تقدماً بالحفاظ على قدرة تقنية تتيح إبطاء أنظمتهم أو تعليقها أو إيقافها بالكامل عند الضرورة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الآلية المحددة التي ستستخدمها وزارة الأمن الداخلي لإصدار أوامر إيقاف أنظمة الذكاء الاصطناعي؟ ما هي أنواع التهديدات المحددة التي سيتم اعتبارها كافية لتفعيل "زر القتل"؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ويأتي المقترح بعد أيام من إعلان "أوبن إيه آي" أن بعض نماذجها المتقدمة تمكنت، خلال اختبار داخلي، من استغلال ثغرات أمنية والوصول إلى البنية التحتية لمنصة هاغينغ فيس (Hugging Face)، في واقعة وصفتها الشركة بأنها "حادثة سيبرانية غير مسبوقة".

وقال ليو إن الحادثة أظهرت الحاجة إلى وجود "زر إيقاف" لأنظمة الذكاء الاصطناعي، وأضاف أنه "من الضروري أن تمتلك هذه الأنظمة وسيلة لإيقافها، وأن تكون لدى الحكومة الفيدرالية سلطة وإجراءات واضحة لإغلاق نماذج الذكاء الاصطناعي الخارجة عن السيطرة". من جانبه، قال موران إن الذكاء الاصطناعي سيواصل التطور، لكنه شدد على أن "الإشراف المسؤول يعني ضمان احتفاظ البشر بالقدرة على التحكم في التكنولوجيا التي يبنونها".

وبموجب مشروع القانون، تُمنح وزارة الأمن الداخلي الأميركية صلاحية إصدار أوامر للشركات بإبطاء أو تعليق أو إيقاف نماذج الذكاء الاصطناعي في حالات الطوارئ، وذلك بالتشاور مع وزارة التجارة الأميركية ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية إذا تبين أن النظام قد يسبب أضراراً كارثية أو خرج عن السيطرة. كما يُلزم المشروع الشركات المطورة بالاحتفاظ بقدرة تقنية تتيح لها تنفيذ أوامر الإيقاف فوراً، إضافة إلى إبلاغ الحكومة بأي حوادث أو إخفاقات تقنية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مع وضع آلية رسمية للاستجابة تبدأ بإبطاء النظام تدريجياً وقد تنتهي بإيقافه بالكامل.

واستشهد ليو أيضاً بنموذجي "ميثوس" (Mythos) و"فيبل" (Fable) اللذين طورتهما شركة أنثروبيك، مشيراً إلى أن قدراتهما في مجال الأمن السيبراني دفعت وزارة التجارة الأميركية إلى فرض قيود مؤقتة على إتاحتهما للجمهور. وسبق أن دعا الشريك المؤسس في "أنثروبيك" جاك كلارك إلى وضع سياسات تمنح الحكومات القدرة على التدخل عند الضرورة، قائلاً إن صناعة الذكاء الاصطناعي تمتلك "دواسة للوقود، لكنها تفتقر إلى دواسة للفرامل".

ويأتي مشروع القانون أيضاً في وقت تتوسع فيه الولايات المتحدة في توظيف الذكاء الاصطناعي داخل مؤسساتها العسكرية، إذ أعلنت وزارة الحرب الأميركية هذا العام عن توجهها إلى أن تصبح "قوة قتالية تعتمد على الذكاء الاصطناعي أولاً" عبر شراكات مع شركات، بينها "غوغل" و"أوبن إيه آي" و"أمازون" و"مايكروسوفت" و"سبايس إكس" و"أوراكل" و"إنفيديا" وشركة ريفليكشن الناشئة.

وحظي مشروع القانون بدعم عدد من المنظمات المعنية بسياسات وسلامة الذكاء الاصطناعي، من بينها شبكة سياسات الذكاء الاصطناعي (The AI Policy Network)، وأميركيون من أجل الابتكار المسؤول (Americans for Responsible Innovation)، وكونترول إيه آي (ControlAI)، وقيادة الذكاء الاصطناعي والأمن القومي (AI and National Security Lead)، والتحالف من أجل ذكاء اصطناعي آمن (The Alliance for Secure AI).

ولم تصدر شركتا أوبن إيه آي وأنثروبيك أي تعليق فوري على مشروع القانون.