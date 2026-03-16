مشاهير أميركيون يقتنون ملاجئ تحت الأرض رغم تطمينات ترامب

- تزايد الطلب على الملاجئ المضادة للقنابل بين المشاهير، مثل كيم كارداشيان ومستر بيست، وسط مخاوف من هجمات محتملة نتيجة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تقدم شركة أطلس سرفايفل شيلترز هذه الملاجئ بأسعار تبدأ من 25 ألف دولار. - تتميز الملاجئ بتصميمات متطورة تشمل غرف معيشة ومطابخ وغرف نوم، مع أنظمة طاقة ومياه متكاملة، وتوفر حماية من القصف والإشعاع، مما يجعلها ملاذاً آمناً في حالات الطوارئ. - يشبه إقبال المشاهير على الملاجئ توجه مليارديرات التكنولوجيا مثل مارك زوكربيرغ وريد هوفمان نحو بناء ملاجئ خاصة، تحسباً لسيناريوهات كارثية مثل الحروب النووية أو الأوبئة الاصطناعية.

تزامناً مع العدوان الإسرائيلي الأميركي على إيران، يقبل المشاهير على ملاجئ مضادة للقنابل رغم تأكيدات دونالد ترامب بأن حربه ستكون قصيرة. وتنقل وكالة فرانس برس عن رجل الأعمال، رون هوبارد، أن "الطلب على هذا النوع من المنتجات في أعلى مستوياته حالياً، لم أرَ مثله من قبل".

وبحسب صحيفة لوس أنجليس تايمز، تلقت وكالات إنفاذ القانون في كاليفورنيا أخيراً تحذيرات من أن الحرب على إيران قد تؤدي إلى هجوم مفاجئ بطائرات مسيّرة في الولاية، والتي تقع فيها مراكز تجمعات للمشاهير مثل لوس أنجليس وهوليوود. كذلك شهد حفل الأوسكار، الذي أقيم في لوس أنجليس، إجراءات أمنية مشددة بتنسيق وثيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي وشرطة المدينة.

ملاجئ للمشاهير

أثناء هذا تعمل شركة أطلس سرفايفل شيلترز، المملوكة لرون هوبارد، على بناء ملجأ لنجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، ونجم "يوتيوب" مستر بيست، والمؤثر في مواقع التواصل أندرو تيت. ويتلقى هوبارد، وهو رجل أعمال من تكساس، سيلاً من المكالمات تطلب ملاجئ مضادة للقنابل من داخل أميركا، كما تأتي من دول أخرى حول العالم.

مميزات ملاجئ المشاهير

يبلغ سعر الملجأ الأساسي، المصمم لأربعة أشخاص للبقاء تحت الأرض في فناء منزلهم الخلفي لمدة تصل إلى أسبوع ومقاومة القصف والإشعاع، حوالى 25 ألف دولار. أما الملاجئ الأكثر تطوراً، المصممة لتدوم لسنوات، فقد تصل تكلفتها إلى ملايين الدولارات، وذلك بحسب كمية الطعام والطاقة والمياه المخزنة، توضح صحيفة 20 مينتس. ويمكن بناء هذه الملاجئ من الخرسانة مباشرة في الموقع، أو تصنيعها من المعدن في مصنع تكساس ثم تسليمها للعميل.

وتحتوي الملاجئ على باب رئيسي محكم الإغلاق وغرفة تطهير حيث يمكن للأشخاص الاستحمام في حال تعرضهم لبيئة ملوثة. وبحسب الميزانية، يمكن أن يكون التصميم الداخلي مشابهاً لتصميم شقة: غرفة معيشة مزودة بتلفزيون، غرفة نوم، مطبخ، غرفة غسيل، حمام، كما تتضمن بعض الملاجئ غرفة لتخزين الأسلحة. ويكون الملجأ موصولاً بمصدر طاقة، ويحتوي على بطاريات احتياطية، ويخزّن الماء ويرشحه، ويتصل لاسلكياً. وفي حال انقطاع التيار الكهربائي، يمكن تشغيل نظام التهوية يدوياً بواسطة ذراع تدوير.

ملاجئ لمليارديرات التكنولوجيا أيضاً

يذكِّر إقبال المشاهير على الملاجئ بإقبالٍ مشابه من مليارديرات وادي السيلكون، إذ رصدت تقارير عدة إقبال أسماء مثل مارك زوكربيرغ (ميتا) وريد هوفمان (ليكندإن) وبيتر ثيل (بايبال) وسام ألتمان (أوبن إيه آي) على بناء ملاجئ تحت الأرض أو في دول بعيدة عن خطوط الحروب وبؤر الكوارث مثل نيوزلندا، وذلك حتى قبل بدء الحرب على إيران.

وفي تصريحات سابقة، عدّد ألتمان بعض السيناريوهات التي قد تستدعي الهروب إلى ملاجئ كتلك التي يبنيها المشاهير، وتشمل تفشي فيروس اصطناعي، أو حرباً نووية بين الدول، أو فقدان السيطرة على الذكاء الاصطناعي. ومضى المشارك في تأسيس "أوبن إيه آي"، إيليا سوتسكيفر، حد اقتراح حفر ملجأ تحت الأرض لكبار علماء الشركة.