مشاكل في الميكروفون خلال مؤتمر الأمم المتحدة حول فلسطين

شهد مؤتمر حل الدولتين في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة بمقرّها في نيويورك، أمس الاثنين، انضمام 11 دولة إلى قافلة المعترفين بدولة فلسطين. وقد تخللت الحدث كلمات لعدد كبير من قادة الدول، لكن رافقتها كذلك أعطاب في الميكروفون عندما حان دور بعض القادة، وأثناء أوقات حسّاسة، لا سيما رئيسي تركيا وإندونيسيا ورئيس وزراء كندا.

وانقطع صوت الميكروفون عن الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو أثناء إلقائه خطابه، وبالضبط أثناء مناقشته خطط إرسال قوات حفظ سلام إلى غزة. وواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

هل أعطال الميكروفون متعمدة؟

خللاً صوتياً مماثلاً أثناء إلقاء خطابه أمام الجمعية بينما كان يدين الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة في غزة، ويدعو إلى اعترافٍ عاجلٍ بالدولة الفلسطينية. وبحسب قناة "تي آر تي" التركية، سُمع المترجم يقول: "لا أسمع الرئيس، لقد اختفى صوته". هذا وتعطّل الميكروفون وقت إعلان رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، اعتراف بلاده رسمياً بدولة فلسطين. فقال: "في هذا السياق، تعترف كندا بدولة فلسطين"، وسط تصفيق الوفود، وبعد لحظات، انقطع الميكروفون فجأة.

بحسب "تي آر تي" أفاد الموظفون الفنيون في الأمم المتحدة لاحقاً بأن مشاكل الميكروفون ناجمة عن "عطل في المعدات بقاعة الجمعية العامة"، التي تستضيف عشرات القادة هذا الأسبوع في خضم جلسات المناقشة العامة في دورتها الثمانين. وأثار انقطاع الصوت المفاجئ تكهنات وشبهات حول توقيت العطل، بينما أكد مسؤولون أنه "لا يوجد ما يشير" إلى تدخل متعمد.

جاءت هذه الأعطال في الوقت الذي هيمنت فيه فلسطين وغزة على جدول أعمال هذا العام. وصنّف المنحازون لإسرائيل هذا التطور بأنه "تحوّل كبير في موقف الغرب" من إسرائيل والقضية الفلسطينية. وقال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام: "بعد 80 عاماً على قتل النازية ستة ملايين يهودي، يأتي اليوم ما يسمّونه بالعالم المتمدن ليكافئ النازية الدينية المعاصرة بتسمية دولة فلسطينية تعسفية"، بحسب زعمه.

واعترفت فرنسا وبلجيكا ومالطا ولوكسمبورغ وكندا بفلسطين، معتبرة ذلك خطوة نحو إحياء حل الدولتين، بينما طالب قادة باتخاذ إجراءات دولية عاجلة لوقف الإبادة الجماعية في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ونشر قوات حفظ سلام إذا لزم الأمر.