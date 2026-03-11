مشاريع غنائية ودرامية مؤجلة إلى ما بعد الحرب

- تأثرت الفعاليات الفنية في العالم العربي بالأوضاع السياسية، مما أدى إلى تأجيل وإلغاء العديد من النشاطات الفنية في دول الخليج مثل السعودية وقطر والإمارات، بما في ذلك الحفلات والمهرجانات السنوية وإصدارات غنائية جديدة. - يستمر تصوير بعض المسلسلات في لبنان مثل "كذبة سودا"، بينما يخضع مسلسل "ممكن" لتعديلات تقنية مع احتمالية عرضه في الصيف، ويعمل المنتجون على خطط بديلة لضمان عرض المسلسلات في مواعيدها. - تدرس شركات الإنتاج نقل مواقع التصوير إلى إسطنبول إذا استمرت الأزمة، مستلهمة من تجربة مجموعة إم بي سي، مع استمرار العقود مع المنصات والشاشات.

لا فعاليات فنية هذه الفترة حتّى يصمت صوت الطائرات الحربية. هكذا يمكن وصف المشهد الفني العربي، بعدما تأجل معظم النشاطات التي كانت ستقام مع انتهاء شهر رمضان.

أزمة فعلية سيمرّ بها الإنتاج العربي عموماً في حال طال أمد هذه الحرب، خصوصاً أن نشاط السنوات الأخيرة فنياً تركّز في دول الخليج العربي، ومنها السعودية وقطر والإمارات.

يقول مصدر في شركة روتانا لـ"العربي الجديد" إنّ كل الفعاليات الفنية تأجلت في الخليج العربي بعد الضربات التي طاولت دوله، وننتظر إعلان وقف النار للعودة مجدّداً إلى نشاطنا المعتاد. يؤكد المصدر أنه لا إصدارات جديدة في المرحلة الحالية.

قبل شهر رمضان الحالي، عُرضت في العاصمة السعودية مجموعة من المسرحيات السورية تزامناً مع نشاطات مهرجان الرياض التي تُقام سنوياً، وكانت آخر الفعاليات التي تُقام في المدينة.

في دبي، ألغيت الحفلات التي كانت مقرّرة تزامناً مع حلول عيد الفطر، وكذلك في أبوظبي والكويت التي ألغت مهرجانات سنوية كانت تقام في مثل هذا الوقت من كل عام. وتأجل عدد لا بأس به من الإصدارات الغنائية تزامناً مع فترة العيد، ومنها إصدار جديد بالمغنية إليسا بعد فترة طويلة من التحضيرات، وكذلك زميلتها نجوى كرم التي أعرضت عن إقامة أي نشاط فني في هذه الفترة.

وشهدت تلك الفترة استعدادات لمشاركة مجموعة من المغنين في المهرجانات الفنية التي تسبق عادة فصل الصيف، منها مهرجان موازين في المغرب الذي لم يعرف حتى الساعة إمكانية إقامته في ظل الظروف القائمة.

أما في ما يخص الإنتاج الدرامي، فلا يزال تصوير مسلسل "كذبة سودا" (إخراج باسم السلكا) مستمرّاً في لبنان. منذ ثلاثة أسابيع، يعمل الفريق على إنهاء المشاهد الخاصة بلبنان ضمن المسلسل، لكن الوضع القائم في منطقة الخليج العربي قد يدفع المسؤولين عن المسلسل إلى متابعة تصويره كاملاً في لبنان، وتحضيره للعرض بعد أقل من شهر على الانتهاء من التصوير. يلعب دور البطولة في العمل سيرين عبد النور ومحمد الأحمد وباسم ياخور.

في هذا السياق، لم يُعرف ما إذا كانت التعديلات على مسلسل "ممكن" (إخراج أمين درّة) قد انتهت، بعدما خرج المسلسل من قائمة الأعمال الخاصة بموسم رمضان لأسباب قيل إنها تتعلق بالتقنيات، وطلبت منصة شاهد تعديلها.

بدورها، أصدرت شركة سيدرز آرت برودكشن بياناً قالت فيه إنّ التأجيل سببه بعض العناصر التقنية، مشيرة إلى أن "ممكن" سيخضع لبعض التعديلات ليُعرض لاحقاً. ومن الممكن أنّ المسلسل سيُدرج على لائحة العرض خلال فصل الصيف في حال أُنجزت التعديلات نهائياً.

وحتّى الساعة، لا تتوفر معلومات حول تأجيل بعض الأعمال الدرامية التي كانت تُجهز للعرض، ولو أنّ بعض المنتجين في لبنان يعملون على وضع خطط أخرى لإتمام هذه المسلسلات وعرضها في مواعيدها المقررة، خصوصاً أن العقود مع المنصات والشاشات لا تزال قائمة؛ إذ تنتظر هذه الفضائيات إنجاز هذه الأعمال نهائياً بهدف بثّها.

إضافةً إلى ذلك، يُحكى عن إمكانية الاستعانة بإسطنبول في حال طال أمد الحرب، لكن ذلك يبقى قيد الدراسة قبل أن تتخذ شركات الإنتاج قراراً نهائياً حيال الأمر، في حين أن تجربة مجموعة إم بي سي في إنتاج مسلسلاتها تشكل حافزاً لهؤلاء للقيام بالتجربة ذاتها في حال استمرت الحرب لأشهر.