مسلسل مصري يثير الجدل حول مخاطر "روبلوكس" على الأطفال

- مسلسل "لعبة وقلبت بجد" يثير نقاشات حول مخاطر الألعاب الإلكترونية على الأطفال، خاصة منصة "روبلوكس"، وسط دعوات برلمانية لحظرها في مصر لحماية الأطفال من الإدمان الرقمي والعزلة الاجتماعية. - النائبة ولاء هرماس تطالب بحظر "روبلوكس" في مجلس الشيوخ، بينما يشير عضو المجلس حازم الجندي إلى النمو السريع لصناعة الألعاب الإلكترونية دون إطار تنظيمي كافٍ لحماية الأطفال. - "روبلوكس" تواجه حظرًا وقيودًا في دول عربية بسبب محتوى غير مناسب للأطفال، رغم تقديمها مواضيع تعليمية، مما يثير قلق الأهالي والمجتمع.

بعد بدء عرضه في الأسابيع الماضية، جذب مسلسل "لعبة وقلبت بجد" أنظار المصريين، مثيراً نقاشات واسعة حول مخاطر الألعاب الإلكترونية على الأطفال، وخصوصاً منصة ألعاب روبلوكس الشهيرة، وسط دعوات برلمانية إلى حظرها.

ويتابع مسلسل "لعبة وقلبت بجد" قصة عائلة شريف وشروق اللذين تنقلب حياتهما نتيجة إدمان أولادهما للألعاب الإلكترونية. وهو من بطولة أحمد زاهر ورحمة أحمد وعمر الشناوي، ومن إخراج حاتم متولي.

وكانت النائبة ولاء هرماس قد تقدمت قبل أسبوع بطلب لمناقشة عامة في مجلس الشيوخ، طالبت فيه بحظر "روبلوكس" وحجبها داخل مصر لحماية الأطفال من الخطر الناتج عنها. فيما قال عضو المجلس حازم الجندي إن صناعة الألعاب الإلكترونية تشهد نمواً غير مسبوق عالمياً، وتحقق أرباحاً ضخمة. إلّا أن هذا التوسع السريع لم يصاحبه إطار تنظيمي كافٍ يضمن حماية الفئات العمرية الصغيرة، لافتاً إلى أن الاستخدام غير المنضبط لهذه الألعاب يسهم في انتشار ظواهر الإدمان الرقمي، والعزلة الاجتماعية، وتأثر الأطفال بأنماط سلوكية وثقافية بعيدة عن الهوية الوطنية.

وقال الممثل المصري أحمد زاهر في حديث مع "العربي الجديد"، إن المسلسل أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية عرضه، موضحاً أنه اختار المشاركة في العمل من أجل تسليط الضوء على أهمية أن يتوخى الأهالي حذرهم، وعدم ترك أطفالهم ضحايا لألعاب مثل "روبلوكس" وغيرها، واصفاً إياها بـ"القنابل الموقوتة".

وأشار إلى أنّه أدرك أهمية العمل عندما وصل الأمر إلى مجلس الشيوخ، وهو ما يؤكد وصول رسالة المسلسل التوعوية. كذلك، لفت إلى أنه هو نفسه تنبّه من خلال العمل أن بناته يلعبن هذه اللعبة، ليقوم بحذفها بهدف حمايتهن.

وواجهت "روبلوكس" إجراءات حكومية متزايدةً في دول عربية وحول العالم خلال العام الماضي، فقد جرى حظرها في تركيا والعراق وقطر وعمان والكويت، فيما فرضت دولٌ مثل الإمارات والسعودية قيوداً على بعض أدواتها.

وتتيح "روبلوكس" للأطفال اللعب لوحدهم أو مع أصدقائهم عبر المنصة، وقد رُوّجت بنجاح بين العائلات، خاصةً أنها تقدم مواضيع تعليمية مثل البرمجة والفيزياء. لكن الانتقادات تزايدت أخيراً لأسباب متعددة، إذ سمحت أداة تتيح للمستخدمين بإنشاء ألعابهم الخاصة، ظهور ألعاب عنيفة أو ذات محتوى جنسي. كما اعترض الكثيرون على خاصية أخرى، تتيح للمستخدمين دخول خوادم والتفاعل مع الغرباء عبر الإنترنت، بسبب احتمال تعريض الأطفال للتواصل مع أشخاص خطرين.