مسلسل "كذبة سودا" خارج العرض الرمضاني

قبل ثلاثة أشهر، وخلال زيارة كانت لها إلى دبي، عُرض على الممثلة سيرين عبد النور سيناريو لمسلسل كان بعنوان "موج عالي"، من تأليف مؤيد النابلسي وإخراج باسم السلكا، الذي اختار عبد النور للمشاركة فيه. وفعلاً، بدأ البحث عن فريق العمل من الممثلين، فاختير بدايةً الممثل أحمد الأحمد، والممثلة نادين الراسي، وزميلتهما داليدا خليل. وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عقد المنتج اللبناني في دبي مجد جعجع مؤتمراً صحافياً بحضور أبطال المسلسل، وأعلن عن بدء عمليات التصوير.

بعد أسبوع واحد، أعلن الممثل محمد الأحمد انسحابه من بطولة المسلسل، بعدما بُدّل اسم العمل إلى "كذبة سودا"، والسبب كان التأخر في دفع أجرة الممثل. بعدها، تعاقد المنتج مجد جعجع مع الممثل مهيار خضّور، وصدر بيان رسمي عن الشركة حول بدء عمليات التصوير، واللحاق بموسم العرض في رمضان، إلا أن خضّور انسحب بدوره كما زميله أحمد، إضافة إلى تأخر صدور تصاريح التصوير في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

قبل أيام، أُعلن رسمياً عن تأجيل تصوير المسلسل، وعُلم أن المنتج مجد جعجع اعتذر من الممثلين وقرر تصويره لما بعد موسم رمضان المقبل (فبراير/شباط 2026)، إلا أن معلومات أخرى تشير إلى أن السبب مالي بالدرجة الأولى، وأن الأمر يتطلب مزيداً من الوقت، في سباق مع حلول شهر رمضان والبدء بالعرض، خصوصاً أن ضيق الوقت لم يعد في صالح "كذبة سودا".

هكذا، تغيب سيرين عبد النور عن موسم الدراما الرمضاني للسنة العاشرة، وذلك بعد "حروب" نشأت عقب مشاركتها في مسلسل "الهيبة: الحصاد"، أي في الجزء الثالث، إلى جانب زميلها تيم حسن، ومن إخراج سامر البرقاوي. وما خرج إلى العلن كان خلافات بينها وبين المنتج صادق صبّاح، الذي قرر إقصاءها عن المشاركة في أعمال خاصة بدراما رمضان، ليفسح المجال أمام الممثلة نادين نسيب نجيم، الممثلة الأكثر دلالاً في شركة سيدرز آرت برودكشن التي يرأسها صبّاح نفسه.

كذلك، استُبعدت عبد النور عن العمل مع شركة إيغل فيلمز التي يرأسها جمال سنّان بسبب خلافات طويلة مع زوجته الممثلة ماغي بو غصن، والسبب هو اتهام عبد النور بأن الشركة وماغي بو غصن سلبتا منها بطولة مسلسل "للموت"، الذي عُرض في ثلاثة أجزاء، من إخراج فيليب أسمر.

قبل عام، رُشحت عبد النور لبطولة مسلسل "آسر" المعرّب عن مسلسل "إيزيل" التركي، لكن استقر الأمر على زميلتها باميلا الكيك بعد انسحاب ريتا حايك. كما تأجل إنتاج وعرض مسلسل "المشتبه الرابع" للمخرج الأردني ليث الرباعية، من بطولتها مع هيفا وهبي، من دون سبب واضح.

لا يوجد تعليق لدى عبد النور بعد تأجيل تصوير مسلسلها الذي كان سيشكّل عاملاً أساسياً في المنافسة مع زميلاتها اللواتي رفعن هذا العام سقف التحدي، بين ماغي بو غصن التي تعود بمسلسل "بالحرام" من إخراج فيليب أسمر وكتابة فادي حسين وشادي كيوان، وكذلك نادين نسيب نجيم في "ممكن" من إخراج أمين درة إلى جانب ظافر عابدين، وباميلا الكيك في "لوبي الغرام" مع المخرج جو بو عيد وزميلها من سورية معتصم النهار.

تلفت معلومات إلى أن مسلسل "كذبة سودا" سيُصوَّر لاحقاً، وأن إمكانية عرضه على المنصّات خارج لائحة مسلسلات رمضان تبقى ممكنة، بعد استصدار مختلف التصاريح، والبدء بالتصوير مطلع العام المقبل في أبوظبي.