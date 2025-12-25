مسلسلات 2025: مقترحات "روتن توميتوز" العشرة

- تصدرت شبكة إتش بي أو قائمة موقع روتن توميتوز لعام 2025 بمسلسل "The Chair Company"، الذي نال إعجاب النقاد بأسلوبه الكوميدي الجامح. - احتل مسلسل "The Narrow Road to the Deep North" من أمازون برايم المرتبة الثانية، بفضل إخراج جاستن كورزل وأداء جاكوب إلوردي، حيث يروي قصة جرّاح جيش خلال الحرب العالمية الثانية. - تضمنت القائمة مسلسلات متنوعة من منصات مثل نتفليكس وبي بي سي وديزني بلس، مما يعكس تنوع الإنتاج التلفزيوني وسيطرة منصات البث على المشهد.

نشر موقع روتن توميتوز (Rotten Tomatoes) للتقييمات قائمته السنوية التي تضمّنت مسلسلات 2025 التلفزيونية التي منحها النقاد التقييمات الأعلى. القائمة تصدّرتها شبكة إتش بي أو التلفزيونية الأميركية، وسيطرت المسلسلات التي أنتجتها منصات البث، بواقع سبعة من أصل عشرة مسلسلات في القائمة.

في ما يلي ترتيب مسلسلات 2025 الأعلى تقييماً من النقاد:

1. The Chair Company

في المركز الأول بين الأعمال الدرامية لعام 2025 الأعلى تقييماً، مسلسل "إتش بي أو" (متوفرّ عربياً على منصة أو إس أن بلاس) الذي يتناول قصة ويليام رونالد تروسبر: شاب يتعرّض لحادثة محرجة في العمل؛ فيجد نفسه يحقق في مؤامرة واسعة النطاق. وصل النقاد في "روتن توميتوز" إلى أن "أسلوب تيم روبنسون الكوميدي الجامح يجد متنفساً مثالياً"، و"ينحدر إلى حالة من جنون الارتياب، ليُضحك الجمهور من أعماق قلوبهم".

2. The Narrow Road to the Deep North

المرتبة الثانية بين مسلسلات 2025 الأعلى تقييماً من النقاد هي من نصيب منصة البث أمازون برايم فيديو، ومسلسل تدور قصته حول دوريغو إيفانز، جرّاح الجيش الذي تطارده علاقته القصيرة ولكن المحرمة مع زوجة عمه خلال أحلك أيامه في معسكر أسرى الحرب التايلاندي البورمي في الحرب العالمية الثانية. وصفه النقاد بأنه "مسلسلٌ صعب المشاهدة، لكنه آسر بفضل إخراج وأداء النجم جاكوب إلوردي المتميز"، ويرصد "وحشية الحرب بذكاءٍ حاد". يُقدّم "الطريق الضيقة إلى عمق الشمال" تأمّلاً في الذاكرة والشعور بالذنب والخلاص. يُشار إلى أن تجربة جاستن كورزل تتضمّن العديد من البورتريهات العنيفة لرجال أستراليين مضطربين، مثل "سنوتاون" و"التاريخ الحقيقي لعصابة كيلي" و"نيترام".

ملصق The Narrow Road to the Deep North (فيسبوك)

3. Long Story Short

مسلسل رسوم متحركة للكبار أنتجته منصة نتفليكس، يستكشف التاريخ المشترك لعائلة مختلة وظيفياً، ونكاتها الداخلية، وجراحها القديمة. يقول النقاد في خلاصتهم على "روتن توميتوز" إن المسلسل "يتناول مواضيع ناضجة عاطفياً بأسلوب فكاهي بارع، ويرحّب بالمشاهدين في عالم عائلي مميز للغاية وقريب من الواقع".

4. Fallout - الموسم الثاني

يعود مسلسل "أمازون" في موسم ثانٍ ليتابع أحداثاً تجري بعد قرنين من حرب عام 2077، إذ انهار المجتمع في أعقاب محرقة نووية. أجمع النقاد على أن الموسم الثاني قد نجح "في توسيع عالمه ما بعد الكارثي ليقدّم كل ما قد يرغب به الجمهور من اقتباس لعبة فيديو، بما في ذلك رسومات رائعة وأداء تمثيلي آسر".

5. Wolf Hall: The Mirror and the Light

يبدأ مسلسل "بي بي سي ون" مع توماس كرومويل وهو يتنقل في بلاط تيودور في أعقاب إعدام زوجة هنري الثامن الثانية، آن بولين، عام 1536، والملك على وشك الزواج من زوجته الثالثة، جين سيمور. وصفه النقاد بأنه "يعود بعد غياب دام عشر سنوات من دون أن يفقد بريقه، محافظاً على ذكائه الحاد وأداء مارك رايلانس وداميان لويس الساحر".

6. Platonic - الموسم الثاني

على منصة البث آبل تي في، تدور أحداث مسلسل حول صديقَين حميمَين سابقين، تربطهما علاقة صداقة أفلاطونية، يقتربان من منتصف العمر، ثم يعيدان التواصل بعد قطيعة طويلة، فيتزعزع استقرار حياتهما. يجمع نقاد "روتن توميتوز" على أن "الإعجاب به سهل" و"يواصل استغلال الكيمياء الساحرة بين روز بيرن وسيث روغن ببراعة".

7. Common Side Effects

مسلسل رسوم متحركة للكبار على شاشة "كرتون نتوورك" يتناول قصة فطر ذي خصائص علاجية يبدو أنه يشفي جميع الأمراض. وفي خضم ذلك، تتكشّف خيوط مؤامرة تشمل شركة أدوية. وصف النقاد العمل بأنه "مزيج آسر من الرسوم المتحركة المعبرة، والأفكار المبتكرة، وروح الدعابة الفريدة".

8. Percy Jackson and the Olympians - الموسم الثاني

مسلسل على منصة ديزني بلس يتناول محاولة فتى خارق التأقلم مع قواه الجديدة عندما يتهمه الإله الإغريقي زيوس بسرقة صاعقة برق. يقول النقاد إنّ المسلسل "يأخذ أبطاله الصغار إلى بحار جديدة، ويتطور ويتحسن، ليأخذنا جميعاً في مغامرة جديدة رائعة".

9. Code of Silence

مسلسل عرضته منصة البث البريطانية ITVX ويدور حول مهارات أليسون بروكس في قراءة الشفاه، التي تجذبها إلى تحقيق الشرطة في عصابة خطيرة، لكن علاقتها التي لا يمكن إنكارها بالمجرم ليام بارلو تهدّد كل شيء. النقاد في "روتن توميتوز" صنّفوه في المرتبة التاسعة ضمن مسلسلات 2025 الأفضل، ووصفوه بأنه "دراما جريمة مشوقة تكتسب بُعداً مميزاً من خلال تصويرها الواقعي لوجهة نظر الصّم".

ملصق Code of Silence (فيسبوك)

10. Ballard

عرضت منصة أمازون برايم فيديو مسلسلاً تتولى فيه المحققة رينيه بالارد قيادة قسم القضايا القديمة الجديد في شرطة لوس أنجليس، والذي يعاني من نقص التمويل، إذ تتصدى لجرائم المدينة المنسية منذ زمن طويل. وقد أجمع النقاد على أنه "مسلسلٌ دراميٌّ متقنٌ ذو أداءٍ آسرٍ من ماغي كيو".