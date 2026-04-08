مسلسلات مع وقف العرض... السياسة تؤجّل الدراما

استحوذ مسلسل "السفارة 87" على اهتمام المتابعين في الأسبوع الأخير. مجموعة "إم بي سي" قالت إنّ عرض المسلسل مؤجل لتاريخ يعلن في حينه.

تؤكّد معلومات حصلت عليها "العربي الجديد" أن القرار بتأجيل "السفارة 78" هو عدم إثارة النعرات بين إيران ودول الخليج، خصوصاً في ظلّ الحرب القائمة، والقصف الذي يطاول عدداً من الدول نفسها.

تشير المعلومات إلى أنه من الممكن أن تُفسر بعض أحداث المسلسل تفسيرات في غير مكانها؛ فهي دراما وثائقية تنقل حدثاً أمنياً حصل في مكة عام 1987، ووقعت تداعياته في السفارة السعودية في طهران رداً على أحداث الحج في مكة.

لكن، وجه متابعون اتهامات إلى إدارة "إم بي سي" بأنها تنفذ سياسات معارضة، وهوجم مدير عام المجموعة، علي جابر، حتى صدر بيان عن "إم بي سي" يؤكد حق الملاحقة القانونية لكلّ من يهاجم الإدارة، وهم أصحاب الحسابات المسيئة للفضائية ومدرائها بتهم القدح والذم ونشر الأخبار المغلوطة والتحريض الطائفي.

ليست المرة الأولى التي يؤجّل فيها عرض مسلسل يروي حدثاً سياسياً حسّاساً، ففي عام 2017 هوجمت مجموعة "إم بي سي" بسبب عرضها مسلسل "غرابيب سود" الذي توقف بثّه عند الحلقة عشرين، وكان مؤلفاً من ثلاثين حلقة لم تُعرض منها آخر عشر حلقات، خصوصاً أنّ عدداً كبيراً من المرجعيات السياسية والدينية تدخلوا من أجل إيقاف عرض المسلسل.

حينها، طالب نواب في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) وناشطون سياسيون واجتماعيون، الحكومة الكويتية باتخاذ إجراءات صارمة ضد مجموعة قنوات إم بي سي على خلفية ما وصفوها بالإساءة إلى دولة الكويت في "غرابيب سود"، وذلك بعد عرضه لصور جوازات كويتية وقطرية "تعود إلى إرهابيين"، بحسب زعمهم.

وكان عدد من الممثلين المشاركين في "غرابيب سود" قد صرحوا بأن العمل مؤلف من ثلاثين حلقة، صورت بين مدينتَي عاليه وصور في لبنان، وشارك في إخراج العمل مخرجون هم؛ عادل أديب وحسام الرنتيسي وحسين شوكت.

وقالت معلومات إن "غرابيب سود" وقع من اليوم الأول لتصويره في فخ الإنتاج والمشاكل التي لا تُحصى، وذلك بين الشركة المنفذة، "صبّاح بكتشرز" و"وإم بي سي" من جهة، وبين المنتجين المنفذين على الأرض من جهة ثانية، ما دفع المجموعة إلى إيقافه بعد عشرين حلقة.

وقبل ثلاث سنوات، أوقف مسلسل "الجابرية: رحلة 422" المأخوذ عن قصة اختطاف الطائرة الكويتية الرحلة 422 التي كانت تتجه من مطار بانكوك في تايلاند إلى الكويت، إذ اختطف مسلحون الطائرة من خلال الدخول إلى قمرة القيادة وإجبار الكابتن على تغيير وجهة الطائرة، وهو مؤلف من ستّ حلقات، عُرضت ثلاث حلقات فقط في 28 فبراير/شباط 2023، ليوضع حد بعدها للمسلسل بعد مطالبة الحكومة الكويتية بإيقاف عرض العمل الوثائقي السياسي، وحُذف عن منصة شاهد (تابعة لمجموعة إم بي سي).

والسبب، بحسب بيان الحكومة الكويتية الذي صدر حينها، يعود إلى أنّ "المسلسل يحتوي على بعض المساس بالشخصيات الوطنية والمواطنين في دولة الكويت العربية"، وقد وافقت "شاهد" على تلك المطالب، وأوقفت المنصة العرض وحذفت المسلسل بعد الحلقة الثالثة.