مسلسلات مصرية تخرج من المنافسة الدرامية في رمضان المقبل

- تأجيل عدة مسلسلات مصرية من سباق رمضان 2026 بسبب انشغال الممثلين بمشاريع أخرى، مثل مسلسل "دهب حر" لكريم محمود عبد العزيز ومسلسل "جذوة" لنبيلة عبيد. - الممثلة أسماء جلال تواجه تأجيل مسلسلها الجديد واعتذارها عن فيلم "شمس الزناتي"، وتبحث عن مشاريع بديلة. - غياب محمد رمضان عن دراما رمضان للعام الثالث بسبب انشغاله بأفلامه وحفلاته، وتأجيل مسلسلات أخرى مثل "درجة الغليان" لمنة شلبي و"منتصر القرش" لطارق لطفي.

خرجت عدة مسلسلات مصرية كان من المقرر بدء تصويرها خلال الأسابيع المقبلة من السباق الدرامي لشهر رمضان 2026، لأسباب متنوعة راوحت بين ضيق الوقت وانشغال بعض الممثلين بمشاريع أخرى، أو تراجع المنتجين عن المشاركة.

بعد أسابيع من إعلان تعاقد كريم محمود عبد العزيز على بطولة مسلسل "دهب حر"، قرّر القائمون على العمل تأجيله، بسبب انشغال الممثل بتصوير أكثر من مشروع سينمائي في الفترة الحالية. ينتمي العمل إلى نوعية الأعمال القصيرة، من 15 حلقة، وهو من تأليف أحمد وائل، وإخراج بيتر ميمي. وجاءت آخر مشاركة درامية لعبد العزيز من خلال مسلسل "مملكة الحرير" الذي عُرض مؤخراً على إحدى المنصات الرقمية.

ويبدو أن سوء الحظ يلاحق الممثلة أسماء جلال مؤخراً، إذ تزامن اعتذارها عن استكمال تصوير الجزء الثاني من فيلم "شمس الزناتي"، مع تأجيل مسلسلها الجديد الذي كان من المقرر أن تخوض به سباق رمضان، من إنتاج عبد الله أبو الفتوح. وأكدت أسماء أنها بدأت بالفعل بقراءة أكثر من عمل جديد لاختيار مشروع بديل.

كذلك، أعلن صناع مسلسل "جذوة"، من بطولة الممثلة نبيلة عبيد، تأجيل عرضه إلى ما بعد شهر رمضان، بسبب انشغال عدد من الفنانين العرب المشاركين فيه، خصوصاً من دول الخليج، بأعمال أخرى. العمل من إخراج خالد الحجر، وسيناريو وحوار محمد صلاح راجح، وقصة وإنتاج خالد الراجح، ويشارك في بطولته حورية فرغلي، رشوان توفيق، طارق النهري، نرمين ماهر، إلى جانب مجموعة من الفنانين السعوديين، منهم ليلى السمان، علي السبع، ونجم الكرة السعودية السابق سعيد العويران.

وواجهت مسلسلات مصرية أخرى المصير نفسه أيضاً، إذ أعلن تأجيل مسلسل "درجة الغليان" من بطولة منة شلبي إلى ما بعد موسم رمضان، وهو من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج السدير مسعود. بينما أعلن صناع مسلسل "منتصر القرش" للممثل طارق لطفي توقف التحضيرات الخاصة به لأجل غير مسمى، على الرغم من أنه كان من المقرر أن يبدأ تصويره بعد انتهاء رمضان الماضي. وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج محمد يحيى مورو.

ويغيب الفنان محمد رمضان عن دراما رمضان المقبل للعام الثالث على التوالي، بعدما قرر تأجيل مشروعه التلفزيوني الجديد بسبب انشغاله بتصوير أفلامه السينمائية وإحيائه سلسلة حفلات خارج مصر. وكان آخر ظهور له في الدراما من خلال مسلسل "جعفر العمدة".