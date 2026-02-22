مسلسلات كرتون مغربية حاضرة في رمضان 2026

- تعرض القنوات المغربية مسلسلات كرتونية خلال رمضان، مثل "المفتش سعدان" و"مغاربة في السماء"، مستوحاة من يوميات وتاريخ المغاربة، مما يضفي طابعًا محليًا على المحتوى المقدم للأطفال. - "المفتش سعدان" هو مسلسل ثلاثي الأبعاد يعرض على القناة الأولى، يتميز بطله بموهبة في حل الألغاز البوليسية، بينما "مغاربة في السماء" على القناة الثانية يروي قصص نجاح مغاربة بارزين، مثل ثورية الشاوي. - "مغاربة في السماء" سيبث أيضًا على قناة تي في 5 موند الفرنسية، مما يوسع نطاق وصوله إلى جمهور عالمي، ويعكس المشروع طموحًا في تقديم الرسوم المتحركة المغربية بمعايير دولية.

تجرّب القنوات المغربية عرض مسلسلات كرتون خلال شهر رمضان، بما في ذلك هذه السنة. التجربة محاولة لصنع محتوى كرتوني يناسب الأطفال مستوحى من يوميات المغاربة وتاريخهم. وأبرز عملين هذه السنة هما "المفتش سعدان" على القناة المغربية الأولى، و"مغاربة في السماء" على القناة الثانية.

و"المفتش سعدان" مسلسل كرتون مغربي ثلاثي الأبعاد، بطله محقق يتمتع بموهبة فطرية في فك ألغاز القضايا البوليسية ، لكن رغم حدسه الحاد والتزامه الصارم بتطبيق القانون والحفاظ على النظام، يعاني من سذاجة مفرطة تقوده في كل مرة إلى مواقف غير متوقعة، ما يخلق لحظات كوميدية في المسلسل. العمل الذي تعرضه القناة الأولى عند الساعة الخامسة و40 دقيقة من تأليف عصام الدين محري وعادل أومليل، ومن إخراج عادل أومليل.

وتعرض القناة الثانية "مغاربة في السماء" عند الساعة الرابعة والثلث، وهو مسلسل كرتون حول قصص نجاح عدة مشاهير مغاربة عبر التاريخ. ويعرض الموسم الأول من المسلسل قصة ثورية الشاوي، أول ربّانة طائرة مغربية وعربية. العمل من إخراج محمد لزعر ومحمد وريف، وسيناريو رضا بن عزوزة.

ولن يكتفي كرتون "مغاربة في السماء" بالبث للجمهور المغربي، إذ بحسب بيان للقناة الثانية سوف يعاد بثه قريباً على قناة تي في 5 موند الفرنسية، ما يعني وصول صداه إلى أكثر من 430 مليون أسرة في أكثر من 180 دولة. وجاء في البيان أن المشروع يهدف إلى جعل المسارات المغربية الملهمة في متناول الأجيال الشابة، من خلال توظيف الرموز البصرية والسردية للرسوم المتحركة المعاصرة.

ونقل موقع التلفزيون المغربي عن مدير شركة أركوستيك المنتِجة للمسلسل، علي الركيك، أن هذا المشروع يعكس "قناعة قوية تتمثل في كون الرسوم المتحركة المغربية اليوم تتمتع بالمواهب والمهارات والإمكانات اللازمة لإنتاج أعمال تراثية قادرة على التفاعل مع المعايير الدولية". وأضاف أن طموح شركته هو "إعادة الشخصيات الرئيسية في التاريخ المغربي إلى الحياة باستخدام لغة الرسوم المتحركة العالمية".