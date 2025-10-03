"مسكون 7": تنويعات على غرائبية أفراد وطبيعة وبيئات

- شهد مهرجان "مسكون للأفلام الفانتازية" السابع عرض أفلام تتناول قضايا معاصرة بأساليب الرعب والخيال العلمي، مثل "أنيماليا" لصوفيا علوي و"وراء الجبال" لمحمد بن عطية. - تضمن المهرجان أفلامًا قصيرة مميزة، منها "المراقب" لعلي شرّي و"ستين جنيه" لعمرو سلامة، بالإضافة إلى "آلاف الكرات لبضعة لاعبين" ليزن ربيع. - لفتت الانتباه أفلام مثل "أحمر" لسماهر موصلي و"الحيوانات المنوية" لكريم السويسي، مما يعكس تنوع المواضيع والأساليب الفنية في المهرجان.

في الأيام الثلاثة الأخيرة من النسخة السابعة (1 ـ 5 أكتوبر/تشرين الأول 2025) لـ"مهرجان مسكون للأفلام الفانتازية"، تُعرض تنويعات سينمائية مختلفة، مُنتجة قبل أعوام، وأخرى حديثة الإنتاج، تتناول مسائل حيّة بأساليب الرعب والتشويق والخيال العلمي، والغرائبية في التواصل البشري أيضاً.

ففي "أنيماليا" (2023، 90 د.)، تروي المغربية صوفيا علوي حكاية إيتو، الشابّة المغربية المتواضعة، التي تتزوّج شاباً من عائلة ثرية، لكنّها تجد نفسها وحيدة وحاملاً في منزل فاخر: "بعد إعلان حالة طوارئ، تجهل سببها، تحاول الانضمام إلى زوجها، فتصل إلى قرية نائية في جبال الأطلس. هناك، تواجه أحداثاً خارقة للطبيعة، وظواهر مزعجة ومتزايدة، فتكافح للحصول على المساعدة". بينما يرافق التونسي محمد بن عطية، في "وراء الجبال" (2023، 98 د.)، رفيق (مجد مستورة)، الشاب العادي كما يظهر، والخارج حديثاً من السجن، بعد أربعة أعوام (يُعرف لاحقاً جُرمه)، ليكتشف "كذبة لا يستطيع محيطه تفسيرها". زوجته وابنهما مختفيان، وعند عثوره عليهما، "يخطف" ابنه إلى جبلٍ، تحدث فيه مسائل غريبة وغير طبيعية.

من الأفلام القصيرة المختارة، هناك: "المراقب" (2024، 26 د.، فيلم صامت) للّبناني علي شرّي: يمضي الرقيب بولوت لياليه في برج مراقبة، مُنتظراً عدواً لا يصل. فجأة، بدأت تظهر أضواء غريبة في الأفق. و Jamais Je N’ai (2024، 19 د.، من دون حوار) لجوسلين نشواتي: تفتح شابّة عينيها في المقعد الخلفي لسيارةٍ، يقودها رجل غريب. إنّها مُكمّمة الفم، ومُقيّدة اليدين والقدمين. السماء رمادية. لا تدري إلى أين يأخذها، أو ما يُخبّئه لها. هناك أيضاً "ستين جنيه" (2023، 20 د.) للمصري عمرو سلامة: زياد مُراهقٌ موهوب، يعيش في فقر مع والدته وشقيقه المُعوّق. عبر أحلام يقظة موسيقية، يُكتَشَف سرٌّ غامض، تتورّط فيه العائلة كلّها. مع ذلك، هذا الرابط العائلي سيمنح زياد فرصة البدء مجدّداً.

أمّا Crow Man (إنتاج لبناني، 2023، 8 د.) ليوهان عبد النور، فيدخل غابات مظلمة، بجوار بحيرة، حيث تعيش فتاة صغيرة مع جدّها في كوخ خشبي صغير. العجوز مريض، يمضي ببطء نحو الموت، الآتي ليأخذه. الفتاة الصغيرة تعلم ذلك، وترغب في مواجهة الموت، وقتله.

في "آلاف الكرات لبضعة لاعبين" (2023، 16 د.)، للسوري يزن ربيع، يُضطرّ نادر إلى تأدية خدمته العسكرية الإلزامية، فيُكلَّف بحراسة سجن سوري، يرى فيه التعذيب والعنف اللذين يمارسهما زميله ضد مُعتَقَل. يرفض نادر أمر ضابطه بالمشاركة في هذه العملية، وهذا لا يُعجِب ضابطه. كيف سيجد نادر حلاً للبقاء حيّاً، من دون إيذاء الآخرين؟

بينما "أحمر" (2024، 12 د.)، للسعودية سماهر موصلي، يروي حكاية دانا، المذيعة الأساسية في مؤسّسة إعلامية سعودية، التي يُقال لها، في عيد ميلادها الـ 39، إنّ عاماً واحداً فقط يتبقّى لها في الوظيفة، فتجري عملية تجميلية لإنقاذ حياتها المهنية الراكدة. لكنّ عواقب غير متوقّعة تنكشف تدريجياً.

إلى ذلك، يذهب "الحيوانات المنوية" (2024، 30 د.)، للمغربي كريم السويسي: اعتداءات جنسية تُثير احتجاجات شعبية واسعة النطاق، وتُحدِث تحوّلاً جذرياً في المشهد السياسي. يُسَنّ قانون جديد، يفرض حظر تجوّل على النساء. بعد التاسعة مساءً، لا يُعاقَب أحدٌ على أي جريمة تُرتكب ضد النساء. كلّ صباح، تضطر سميرة، أم عزباء، إلى قطع مسافة طويلة عبر المدينة للوصول إلى عملها. في ليلة، تكون وحيدة في الشوارع بعد انتهاء حظر التجول. يبدأ صراعها للبقاء حيّةً، والعودة إلى منزلها.