"مسرح الأحلام" للقطرية فاطمة الغانم في مهرجان ترايبيكا السينمائي

- يُعرض فيلم "مسرح الأحلام" للمخرجة القطرية فاطمة الغانم في مهرجان ترايبيكا السينمائي 2026، ويُعتبر محطة بارزة في مسيرة السينما القطرية، حيث يعكس دعم مؤسسة الدوحة للأفلام للأعمال المحلية. - الفيلم الوثائقي الروائي يستكشف بطولة كأس العالم 2022 في قطر، ويروي القصة غير المروية لأول منتخب قطري لكرة القدم للسيدات، مسلطًا الضوء على الشجاعة والتضحية وكسر القيود الثقافية. - فاطمة الغانم، قائدة سابقة للمنتخب، تُبرز في الفيلم التحديات التي تواجهها النساء في الرياضة، وتُظهر قوة الصمود والإصرار على تحقيق الأحلام.

يُعرض "مسرح الأحلام"، للمخرجة القطرية فاطمة الغانم، في البرنامج الرسمي للدورة الـ25 (3 ـ 14 يونيو/حزيران 2026) لمهرجان ترايبيكا السينمائي بنيويورك، وهذا اختيار سيكون "محطة بارزة في مسيرة صناعة السينما في قطر"، ويعكس "مكانة الأفلام التي حصلت على دعم مؤسسة الدوحة للأفلام"، بحسب بيان للمؤسسة، يذكر أنّه فيلم توثيقي روائي، وأنّ أحداثه تدور على خلفية بطولة كأس العالم (FIFA) بقطر 2022: القصة غير المروية لأول منتخب قطري لكرة القدم للسيدات. يُضيف البيان: "بمنظور إنساني حميمي، يستكشف الفيلم مفاهيم الشجاعة ومواجهة القيود الثقافية والتضحية، متتبعاً قائدة الفريق، التي تستعيد بعد 12 عاماً، ذلك التأثير العاطفي لكسر الحواجز، في سبيل نيل حق اللعب".

يُذكر أنّ "مسرح الأحلام" حاصلٌ على دعم من صندوق الفيلم القطري، إحدى أبرز مبادرات التمويل التابعة لمؤسسة الدوحة للأفلام، المخصصة لدعم المواهب المحلية: "يعكس هذا الاختيار في أحد المهرجانات السينمائية المرموقة الحضور المتنامي للسينما القطرية دولياً، ويُظهر مدى استمرار تطوّر الأصوات الإبداعية المحلية".

ينقل البيان عن الغانم تعليقها على الاختيار، إذ تقول إنّها، بعد عيشها هذه القصة بصفتها رياضية، "أعود اليوم بصفتي صانعة أفلام لإحيائها على الشاشة". فالفيلم "يحمل طابعاً شخصياً عميقاً من الصدق والأصالة، ويعكس التكلفة التي تقدّمها نتيجة تحدّي التوقّعات، وقوة الصمود اللازمة لمواصلة ما تؤمن أنّك مخلوق لأجله". تُضيف الغانم أنّه، مع توجه الأنظار إلى بطولة كأس العالم بالولايات المتحدة الأميركية (11 يونيو/حزيران ـ 19 يوليو/تموز 2026)، "يكتسب العرض الأول للفيلم بمهرجان ترايبيكا أهمية خاصة، باعتباره منصة تحتفي بالقصص الإنسانية الجريئة"، مشيرة إلى أنّ الفيلم "يقدّم منظوراً أعمق عن اللعبة، ويمنح صوتاً للنساء اللواتي يناضلن بصمت وإصرار، ولا يزلن يواصلن ذلك من أجل حقّهن في أن يكنّ جزءاً منها".

المعروف أنّ فاطمة الغانم رياضية قطرية (قائدة سابقة لأول منتخب قطري لكرة القدم للسيدات)، تعمل حالياً في صناعة الأفلام، وقد حصلت على جائزة التميّز للمرأة لعام 2025 من الاتحاد الدولي للترايثلون، تقديراً لإسهاماتها البارزة في تعزيز مشاركة المرأة في الرياضة، وهذه جائزة عالمية تُمنح سنوياً لامرأة واحدة. تُعدّ الغانم من الرائدات في رياضة المرأة، قبل انتقالها لاحقاً إلى مجال السرد القصصي، و"مسرح الأحلام" أول تجربة إخراجية لها.