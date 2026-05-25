- حذّر اتحاد البث الأوروبي من أن وضع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية تحت سيطرة الحكومة قد يقوّض استقلاليتها، مما يضر بثقة الجمهور ويؤثر على صورة "إسرائيل الديمقراطية" دولياً. - المدير العام لاتحاد البث الأوروبي، نويل كوران، أعرب عن قلقه من مشروع قانون يضع ميزانية "كان" تحت سيطرة الحكومة، مؤكداً أن استقلالية البث العام تعكس معايير دولية ملزمة. - رغم عدم وجود تهديد مباشر بالانسحاب من "يوروفيجن"، إلا أن العضوية تتطلب ضمانات للبث المستقل، وقد تؤثر التدخلات السياسية على مشاركة إسرائيل في الفعاليات الدولية.

بعدما فشلت الانسحابات والمظاهرات والمطالبات الأوروبية والعالمية، في طرد الاحتلال من مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن)، ربما تنجح الأزمة الداخلية في ذلك. وحذّر اتحاد البث الأوروبي من أن وضع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية (كان) تحت سيطرة حكومة الاحتلال قد يقوّض استقلاليتها، وقالت الهيئة الإسرائيلية، أمس الأحد، إنّ الاتحاد قد حذّر الاحتلال من أن التشريع المقترح قد يضرّ أيضاً بثقة الجمهور، ويُسيء إلى صورة "إسرائيل الديمقراطية" دولياً.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرنوت عن "كان" أن المدير العام لاتحاد البث الأوروبي، نويل كوران، قد كتب رسالة إلى رئيس لجنة المالية في الكنيست، حنوخ ميلفيدسكي، يُعرب فيها عن قلقه بشأن مشروع قانون من شأنه أن يضع ميزانية "كان" تحت سيطرة الحكومة، وقال كوران: "لا يمكن لنظام إخباري يعتمد على الحكومة في ميزانيته أن يقدّم تقارير مستقلة عن الحكومة نفسها التي تحدد تلك الميزانية".

وأضاف كوران أن حماية البث العام من التدخل السياسي تعكس معايير دولية ملزمة، متجذرة في الحقوق الأساسية لحرية التعبير والحصول على المعلومات، وأوضح أن هذه المعايير تحظر استخدام التمويل للتأثير التحريري أو تهديد الاستقلالية المؤسّسية لمؤسسات الإعلام العامة، وحذّر من أن إضعاف استقلالية "كان" المالية قد يضر بثقة الجمهور في إسرائيل، ويؤثر على التصورات الدولية لاستقلالية القناة ومصداقيتها.

وكتب، وفقاً لـ"كان": "قد يكون لهذه التطوّرات أيضاً تداعيات أوسع على صورة إسرائيل الديمقراطية، ومشهدها الإعلامي، والتصورات الدولية بشأن بيئة الإعلام الديمقراطية في إسرائيل"، كما أشار الاتحاد الأوروبي للبث إلى أن "كان" عملت في ظل ظروف بالغة الصعوبة خلال السنوات الأخيرة، مع استمرارها في تقديم ما وصفه بالخدمة العامة الأساسية. وتابع كوران أن الحفاظ على الظروف التي تسمح بالاستقلالية والاكتفاء الذاتي أمرٌ بالغ الأهمية، ليس فقط لهيئة "كان" نفسها، بل أيضاً للحفاظ على القيم والشراكات التي تشكّل أساس المشاركة في مجتمع الإعلام العام الدولي.

ولم يَرِد في الرسالة تهديد مباشر لإسرائيل بالانسحاب من "يوروفيجن"، لكن "يديعوت أحرنوت" أشارت إلى أنّ العضوية في المنظمة تتطلب ضمانات للبث العام المستقل. وفي الماضي، اتخذ الاتحاد الأوروبي للبث إجراءات ضد هيئات البث العامة في دولٍ بتهم وجود تدخل سياسي، بما في ذلك تعليق عضويتها في المنظمة، وإذا ما اتُخذت خطوة مماثلة ضد إسرائيل، فقد تؤثر على مشاركتها في مسابقة "يوروفيجن" وغيرها من الفعاليات الدولية التي ينظمها الاتحاد.