مستقبل غامض يواجه الإنترنت في إيران

- انقطاع الإنترنت في إيران أدى إلى انخفاض الاتصال بنسبة 99%، مما يعزل 90 مليون إيراني، ويعقد عودة الاتصال بسبب تضرر البنية التحتية الحيوية، مع استمرار الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج. - السلطات الإيرانية طورت شبكة إنترنت وطنية وتطبيقات داخلية، محذرة من استخدام الإنترنت العالمي، بينما زاد استخدام "كوندويت" و"سايفون" للوصول إلى الإنترنت المفتوح، مع ملايين المستخدمين. - تهريب أنظمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك" يوفر بديلاً، لكن يواجه المستخدمون خطر رصد الإشارة من قبل الاستخبارات الإيرانية، مما يعرضهم لإجراءات عقابية.

أدى انقطاع الإنترنت في إيران إلى انخفاض الاتصال بنسبة 99%، ومن المرجح أن تتسبب الغارات الجوية في انقطاعات إضافية، مع قلة الحلول المتاحة. ويعيش ما يقرب من 90 مليون إيراني في ظل انقطاع تام للإنترنت، وهو انقطاع مماثل لآخر سابق في يناير/كانون الثاني أثناء الاحتجاجات، لكن هذه المرة قد تكون عودة الإنترنت أصعب.

انقطع الإنترنت في إيران فوراً بعد بدء العدوان الإسرائيلي الأميركي، ما أسفر عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، بينما تتواصل الاعتداءات الإيرانية على معظم دول الخليج. وأكد مرصد نتبلوكس أن حركة الإنترنت في البلاد انخفضت إلى نحو 1% فقط من مستوياتها الطبيعية. ونقلت مجلة وايرد عن مدير تحليل الإنترنت في شركة كينتيك للمراقبة دوغ مادوري أنه "يُفهم أن هناك نظاماً يسمح بمرور البيانات المتبقية، إما لأفراد ذوي امتيازات خاصة أو لأسباب تقنية، مثل تحديث شهادات التشفير".

وتواجه شبكة الإنترنت في البلاد مصيراً مجهولاً. وأفاد مشروع مراقبة الإنترنت التابع لمعهد جورجيا للتكنولوجيا بـ"تضرر البنية التحتية الحيوية للإنترنت أو الطاقة"، ما أدى إلى انقطاع الشبكات الإيرانية. وبحسب مادوري: "حتى إن رُفع الحظر الحكومي، فقد تستمر مشاكل الاتصال بسبب تضرر البنية التحتية".

يزيد هذا سوء وضع الإنترنت السيئ أصلاً، إذ على مدى العقد الماضي، بنى النظام الإيراني البنية التحتية التقنية والقوانين وأجهزة المراقبة لتقييد استخدام الإيرانيين الشبكة. وقد تكرّرت عمليات قطع الإنترنت في 2019 و2022 و2025، إضافة إلى مرتين في 2026 حتى كتابة هذه السطور.

وهناك بدائل قليلة أمام الإيرانيين. طوّرت السلطات شبكة إنترنت وطنية ومجموعةً تطبيقاتُها داخلية، كما تروّج السلطات حالياً لمحرك بحث محلي بوصفه جزءاً من شبكة الإنترنت الداخلية للبلاد، وذلك بينما توزّع رسائل نصية تحذّر من أن الأشخاص الذين يتصلون بشبكة الإنترنت العالمية قد يواجهون إجراءات قانونية.

كذلك، زاد استخدام "كوندويت" (Conduit) بين الإيرانيين، وهي منصة تسمح بالاتصال بالإنترنت عبر توجيه بيانات مشفرة عبر شبكة من الأجهزة التطوعية حول العالم. وقالت "سايفون"، الشركة المالكة للتطبيق، إن عدد الإيرانيين الذين يستخدمون الشبكة للوصول إلى الإنترنت المفتوح قد بلغ في نهاية يناير/كانون الثاني تسعة ملايين مستخدم. وبلغ عدد مستخدمي "سايفون" الفريدين داخل إيران ما يقارب 19 مليون مستخدم في يناير/شباط، وأكثر من 21 مليون مستخدم فريد في فبراير/شباط.

لجأ ناشطون ومواطنون إلى تهريب أنظمة الإنترنت الفضائي ستارلينك. وسبق أن نقل موقع فيرست بوست عن المدير التنفيذي لمنظمة هوليستيك ريزيليانس الأميركية لحماية الحريات الرقمية أحمد أحمديان أن شركة سبيس إكس قد ألغت رسوم الاشتراك في خدمة "ستارلينك"، ما يسمح للمستخدمين الذين يمتلكون أجهزة استقبال بالاتصال بالإنترنت مجاناً. لكن هناك خطر رصد الإشارة من قبل أجهزة الاستخبارات الإيرانية، ما قد يعرّض صاحب الجهاز لإجراءات عقابية.