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مستشار ترامب التقني: "مونشوت" الصينية تسرق من "أنثروبيك"

تكنولوجيا
واشنطن

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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23 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 15:00 (توقيت القدس)
شعار أنثروبيك (أفيشيك داس/Getty)
اتهمت الشركة باستغلال "أنثروبيك" و"إنفيديا" (أفيشيك داس/Getty)
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- اتهم مستشار البيت الأبيض شركة مونشوت الصينية بسرقة قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي من شركة أنثروبيك الأميركية عبر تقنية "التقطير"، مما أثار قلقاً بشأن الأمن التكنولوجي.
- تمكنت مونشوت من الوصول إلى خوادم إنفيديا المتطورة لتطوير نموذجها "كي 3"، الذي يُعتبر منافساً قوياً للتقنيات الأميركية، مما يعكس التقدم الصيني في مجال الذكاء الاصطناعي.
- أشار مستشار ترامب إلى استخدام مونشوت لخوادم GB300 Grace Blackwell، وسط تشديد عالمي على تهريب الرقائق، مع احتمالية فرض عقوبات أميركية على الشركات الصينية المتورطة في سرقة الملكية الفكرية.

اتهم مستشار في البيت الأبيض شركة صينية بمحاولة "واسعة النطاق" لسرقة قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي من شركة أنثروبيك الأميركية. وقال مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشؤون العلوم والتكنولوجيا مايكل كراتسيوس إن شركة مونشوت الصينية للذكاء الاصطناعي قد نفّذت هذه العملية من خلال ما يُعرف بـ"التقطير"، أي استخلاص نموذج ذكاء اصطناعي أضعف إجابات من نموذج أقوى.

وكتب كراتسيوس في منشور على منصة إكس، أمس الأربعاء، أن "مونشوت" تمكنت أيضاً من الوصول إلى خوادم شركة إنفيديا المتطورة والمقيدة لتدريب نماذجها. وتابع أن الحكومة الأميركية "لديها معلومات تفيد" بأن "مونشوت" التقطت قدرات من نموذج "فايبل" المتقدّم، التابع لـ"أنثروبيك"، لتطوير النموذج الصيني "كي 3".

وأثار نموذج الذكاء الاصطناعي "كيمي كي 3" ضجة إعلامية عالمية بعد الكشف عنه في الأيام الأخيرة، إذ أعلنت "مونشوت" أن نموذجها "كي 3" قادر على منافسة أحدث التقنيات الأميركية، ويعتقد كثيرون أنه فعلاً قلّص الفجوة بين نماذج الذكاء الاصطناعي الغربية، مثل نماذج "أنثروبيك" و"أوبن إيه آي"، وتلك الصينية.

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ورجّح مستشار دونالد ترامب أن تكون "مونشوت" قد استخدمت خوادم تعمل بمنصة الحوسبة GB300 Grace Blackwell من "إنفيديا". وقيّدت واشنطن تصدير أحدث رقائق "إنفيديا" في 2022 خشية استخدام الجيش الصيني لها. كما شدّدت الحكومات في جميع أنحاء العالم قبضتها على تهريب هذه الرقائق.

وتأتي مزاعم المستشار مايكل كراتسيوس بعد يوم واحد فقط من تصريح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، أول أمس الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة سوف تدرس ما إذا كانت نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية قد سرقت قدرات من منافسيها الأميركيين. وأمس الأربعاء صرّح بيسنت أيضاً بأن العقوبات "سوف تكون مطروحة" عندما "تتجاوز" الشركات الصينية "الخط الأحمر" في سرقة الملكية الفكرية من خلال شنّ "هجمات استنساخ واسعة النطاق".

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