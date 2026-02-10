"مستر بيست" يشتري تطبيقاً مصرفياً موجهاً للجيل زد

أعلن "مستر بيست" (MrBeast)، أشهر يوتيوبر في العالم، الاثنين، عن استحواذه على بنكٍ رقمي يستهدف "الجيل زد"، في خطوةٍ تمثّل إضافةً جديدةً إلى استثماراته التجارية الواسعة. وأفصح نجم الإنترنت الأميركي، واسمه الحقيقي جيمي دونالدسون، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن شركته بيست إندستريز (Beast Industries) استحوذت على "ستب" (Step)، وهي منصّة إلكترونية للخدمات المالية. وأوضح الشاب البالغ 27 عاماً: "لم يعلّمني أحدٌ خلال نشأتي شيئاً عن الاستثمار، أو بناء تاريخٍ ائتماني، أو إدارة الأموال (...) أريد أن أمنح ملايين الشبان اليافعين الأساس المالي الذي لم أحظَ به".

ورغم أن "ستب" تمنح بطاقات ائتمان وحسابات بفوائد، إلا أنها ليست بنكاً بالمعنى الحرفي، بل منصّة خدمات مالية مدعومة من "إيفولف بنك آند تراست" (Evolve Bank & Trust). ولم يُكشف عن قيمة الصفقة.

وعلق الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة ستب، سي جاي ماكدونالد، قائلاً في بيان: "نحن متحمسون لكيفية إسهام هذا الاستحواذ في تعزيز منصّتنا وتقديم المزيد من المنتجات الرائدة لعملاء ستب". ومن أهداف "ستب" تعميم الثقافة المالية بين المشاركين في مسابقات "مستر بيست" ومتابعيه.

يفاخر "مستر بيست" بامتلاكه أكثر من 450 مليون مشترك على "يوتيوب"، وهو أكبر عدد مشتركين في العالم، وتختص قناته بالمسابقات الطريفة والمشاريع الخيرية العالمية. وقد تصل كلفة إنتاج فيديو واحد من أعماله إلى ملايين الدولارات، وتتطلب فريق عملٍ يضم نحو 300 شخص.

واستثمر "مستر بيست" نجاحه ليقدّم برنامج مسابقات تلفزيونياً على منصة برايم فيديو التابعة لـ"أمازون"، إضافةً إلى إقامته متنزهاً ترفيهياً للألعاب والمنافسات في السعودية يُعرف باسم "بيست لاند" (Beast Land).

وفي الوقت نفسه، تحقق علامته التجارية لألواح الشوكولاتة والوجبات الخفيفة "فيستابلز" (Feastables) مبيعات بمئات الملايين، بما يفوق عائدات فيديوهاته على "يوتيوب" التي أكسبته شهرته.

(فرانس برس)