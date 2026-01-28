- كشف موقع بوليتيكو أن مادو غوتوموكالا، القائم بأعمال مدير وكالة الأمن السيبراني الأميركية، قام بتحميل وثائق حساسة على روبوت الدردشة تشات جي بي تي، مما أثار إنذارات أمنية تلقائية تهدف لمنع تسريب الملفات الحكومية. - منح غوتوموكالا استثناءً لاستخدام تشات جي بي تي، بينما مُنع موظفون آخرون، مما دفع وزارة الأمن الداخلي للتحقيق في الأضرار المحتملة على الأمن القومي. - إدارة ترامب واجهت انتقادات بسبب ضعف الأمن السيبراني، خاصة بعد تخفيضات في البرامج الفيدرالية، مما أثار مخاوف حول دفاعات الولايات المتحدة الإلكترونية.

كشف موقع بوليتيكو أن القائم بأعمال مدير وكالة الأمن السيبراني الأميركية مادو غوتوموكالا، الذي عينه الرئيس دونالد ترامب، عمد إلى تحميل وثائق حسّاسة مصنفة على روبوت الدردشة تشات جي بي تي. ونقل الموقع عن مسؤولين أن غوتوموكالا تسبّب في إطلاق إنذارات أمنية آلية عدة، مصمّمة لمنع سرقة الملفات الحكومية من الشبكات الفيدرالية أو الكشف غير المقصود عنها.

وتحميل وثائق حكومية داخلية سرية في "تشات جي بي تي" يعني منح الروبوت الحق في معرفة المعلومات السرية وتدريب نفسه عليها، بل وتقديمها للمستخدمين الآخرين. وذكر الموقع أن غوتوموكالا مُنح استثناءً لاستخدام "تشات جي بي تي" في وقت سابق من فترة توليه منصب مدير وكالة الأمن السيبراني، بينما مُنع موظفون آخرون من استخدامه. وسعى مسؤولون في وزارة الأمن الداخلي، التي تضم الوكالة، إلى تحديد ما إذا كان أي ضرر قد لحق بأمن الحكومة الأميركية نتيجةً لعمليات التحميل التي قام بها.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعرّض فيها مسؤولون في إدارة ترامب الأسرار الحكومية الحساسّة للخطر. ففي العام الماضي أقال ترامب مستشاره للأمن القومي مايك والتز على خلفية قضية تسريب معلومات عسكرية حسّاسة عبر مجموعة دردشة على تطبيق سيغنال. حينها وجد صحافي نفسه قد أضيف عن طريق الخطأ إلى مجموعة دردشة يشارك فيها والتز ومسؤولون أمنيون كبار، حيث كانوا يتداولون تفاصيل حسّاسة عن توقيت ضربات عسكرية ونوعيتها.

وفي أكثر من مناسبة سبّبت إدارة ترامب مخاوف حول الأمن السيبراني للحكومة الأميركية، خصوصاً بعدما أدت تخفيضات هذه الإدارة للبرامج الفيدرالية إلى إضعاف دفاعات الولايات المتحدة في الفضاء الإلكتروني. وتعليقاً على هذه التخفيضات، سبق ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن السيناتور أنغوس كينغ وصفه هذا الوضع "بأنه تراجع شامل تقريباً عن دفاعات الأمن القومي التي بنيناها على مدى السنوات الخمس الماضية، في الوقت الذي يتزايد فيه التهديد ويتسارع".