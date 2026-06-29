مسؤول إسرائيلي: تعرضنا لـ4800 هجوم سيبراني إيراني في يونيو

- شهدت إسرائيل ارتفاعاً حاداً في الهجمات السيبرانية الإيرانية منذ فبراير 2025، حيث سجلت 1600 حادثة في يونيو 2025 و4800 في يونيو 2026، مستهدفة البنية التحتية الحيوية والشركات. - تكتسب الهجمات السيبرانية أهمية خاصة لإيران في ظل تفوق خصومها العسكري، حيث تستخدم الاختراقات والذكاء الاصطناعي كعناصر أساسية في الحروب الحديثة، رغم أن تأثيرها غالباً ما يكون محدوداً. - تعرضت إيران لهجمات سيبرانية مضادة من الولايات المتحدة وإسرائيل، شملت اختراق تطبيقات وبث رسائل دعائية، مما وضع الشركات في حالة دفاع مستمر.

نقلت صحيفة دي فيلت (Die Welt) الألمانية، اليوم الاثنين، عن مسؤول أمني إسرائيلي كبير، قوله إن عدد الهجمات السيبرانية الإيرانية التي تستهدف إسرائيل ارتفع ارتفاعاً حاداً منذ بدء الحرب في فبراير/شباط الماضي.

وأوضح المدير العام للمديرية الوطنية الإسرائيلية للأمن السيبراني، يوسي كارادي، أن السلطات الإسرائيلية سجلت نحو 1600 حادثة سيبرانية معادية خلال يونيو/حزيران 2025، تزامناً مع العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران. وأضاف أن هذا العدد ارتفع خلال يونيو/ حزيران 2026 إلى نحو 4800 حادثة، وأضاف أن "بعض المجموعات تتمتع بمهارات عالية جداً. يمكننا التعامل معها، لكن يجب أن نأخذها على محمل الجد. فعلى عكس الحرب التقليدية، لا يوجد وقف لإطلاق النار في الفضاء السيبراني".

وأشار كارادي إلى أنّ الهجمات استهدفت أنظمة البنية التحتية الحيوية في إسرائيل ومؤسسات مركزية وشركات صغيرة ومتوسطة، إضافةً إلى الجمهور، موضحاً أن من بين الجهات التي تعرضت للهجمات مكاتب محاماة وشركات محاسبة. ومضى قائلاً: "حتى الآن، ونأمل أن يستمر الأمر كذلك، نجحنا في صد الهجمات التي استهدفت البنية التحتية الحيوية". ولفت إلى أن الشركات التي كان اختراقها أسهل انتهى بها الأمر إلى فقدان بياناتها بعد محو أنظمة الحاسوب الخاصة بها، من دون أن يذكر أسماء تلك الشركات.

وتكتسب الهجمات السيبرانية أهمية خاصة بالنسبة إلى طهران، في ظلّ تفوّق الترسانة العسكرية لخصومها، وسط منحى متزايد لتحويل عمليات الاختراق، وبث المعلومات المضلّلة، واستخدام الذكاء الاصطناعي إلى عناصر أساسية في الحروب الحديثة.

وعادة ما تشنّ مجموعات القرصنة المرتبطة بإيران هجمات سيبرانية كثيرة العدد، لكنّ غالباً ما يظلّ تأثيرها محدوداً، إذ لم يسبق أن أحدثت أضراراً كبيرة في الشبكات الاقتصادية أو العسكرية لخصومها.

في الوقت نفسه، وضعت هذه الهجمات العديد من الشركات الإسرائيلية والأميركية في حالة دفاع مستمر، وأجبرتها على التحرك لسدّ الثغرات الأمنية في شبكاتها بسرعة.

في المقابل، تعرّضت إيران لهجمات سيبرانية أميركية وإسرائيلية متعدّدة منذ انطلاق الحرب، بما في ذلك اختراق تطبيق مواقيت الصلاة "باد صبا" لتوجيه رسائل دعائية للمستخدمين، وكذلك اختراق بث وكالات أنباء وقنوات إيرانية لبث خطابات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

(رويترز، العربي الجديد)