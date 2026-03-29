- دافعت فيونا كراك عن "بي بي سي عربي" لدورها في نقل الرواية الإسرائيلية للجمهور العربي، مشيرة إلى وصولها لـ40 مليون شخص أسبوعياً، مما يعرضها لاتهامات بالانحياز لإسرائيل وانتقادات معاكسة في بريطانيا. - أثارت مذكرة مايكل بريسكوت جدلاً باتهام "بي بي سي عربي" بتقليل معاناة الإسرائيليين وتعزيز روايات حماس، بينما طالبت منظمات مؤيدة لإسرائيل بتغيير السردية التحريرية. - تواجه "بي بي سي" قضايا قانونية، منها دعوى تمييز من صحافيين عرب، وحكم لصالح أوين جونز في دعوى تشهير بعد انتقاده تغطية حرب غزة.

دافعت مديرة الخدمة العالمية في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، فيونا كراك، عن "بي بي سي عربي"، إذ قالت إنها "تؤدي دوراً فريداً" في المنطقة، بوصفها واحدة من المنصات القليلة التي تنقل "الرواية الإسرائيلية" إلى الجمهور الناطق بالعربية.

وفي مقابلة مع صحيفة ذا غارديان اليوم السبت، قالت فيونا كراك، إن "بي بي سي عربي" تتعرض لانتقادات حادة من أطراف مختلفة، لكنها "تؤدي دوراً صحافياً مستقلاً في بيئة إعلامية تهيمن عليها مؤسسات مملوكة للدول، خصوصاً في الخليج".

وحاججت كراك بأن الخدمة، التي تصل إلى نحو 40 مليون شخص أسبوعياً، من المنصات المحدودة التي تتيح للجمهور العربي "الاطلاع على وجهات النظر الإسرائيلية والنقاشات السياسية الداخلية في إسرائيل"، ورأت أن غيابها سيؤدي إلى فقدان هذا النوع من التغطية. وأضافت أن نقل هذه الروايات يجعل الخدمة عرضة لاتهامات داخل المنطقة بالانحياز لإسرائيل، في حين تواجه في بريطانيا انتقادات معاكسة، ما يعكس "فجوة في التوقعات" بحسب وصفها.

وأقرت كراك بوجود أخطاء في بعض التغطيات واختيار الضيوف، وأشارت إلى أن المؤسسة اعتذرت عنها واتخذت خطوات لمعالجتها، من بينها تشديد إجراءات التدقيق في خلفيات الضيوف، وتعزيز الإشراف التحريري من خلال تعيين مسؤول جديد لمعايير الجودة يتحدث العربية.

وفي دفاعها عن أداء الخدمة، أشارت كراك إلى أن "بي بي سي عربي" غطّت في مراحل مبكرة من التوترات الإقليمية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران "حوادث مهمة لم تتناولها وسائل إعلام عربية أخرى، مثل حريق كبير في مصفاة نفط في السعودية وإسقاط طائرات حربية"، وقالت إن هذه التغطيات استندت إلى تحقق صحافي مزدوج. واختتمت كراك بالتأكيد أن وسائل الإعلام العامة حول العالم تواجه تهديدات متزايدة، داعية إلى توخي الحذر في التعامل معها، وشددت على أن "بي بي سي عربي" تمثل تجربة فريدة من حيث حجمها وطبيعة عملها في بيئة معقدة سياسياً وإعلامياً.

وكانت مذكرة داخلية أعدها المستشار السابق للجنة المعايير في "بي بي سي"، مايكل بريسكوت، أثارت جدلاً واسعاً، إذ اتهمت "بي بي سي عربي" بمحاولة التقليل من "المعاناة" الإسرائيلية وتكريس صورة إسرائيل بوصفها المعتدي الدائم، إلى جانب تعزيز روايات حركة حماس. كما انتقدت المذكرة استضافة ضيوف لديهم سجل من التصريحات المعادية لليهود أو المؤيدة للعنف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما أقرت المؤسسة لاحقاً بأنه غير مناسب، مؤكدة استبعاد بعض هؤلاء من الظهور مجدداً. كذلك وجّهت المذكرة انتقادات لاعتماد أرقام الضحايا الصادرة عن وزارة الصحة في غزة "من دون تدقيق كافٍ"، ووصفتها بأنها "مبالغ فيها لأغراض دعائية".

وللمفارقة، فإن منظمات مؤيدة لإسرائيل، على رأسها "كاميرا" التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً، استهدفت بشدة "بي بي سي" وتغطيتها منذ بدء حرب الإبادة على غزة، إذ طالبت في شكاواها المتكررة بضبط القرار التحريري في القسم العربي، وتغيير السردية إلى ما يخدم رواية إسرائيل. ومذكرة بريسكوت، المسربة العام الماضي، تنسجم في فحواها مع ادعاءات "كاميرا".

كما تجاهل بريسكوت، في مذكرته، التقارير والأصوات التي تبين تحيّز "بي بي سي" ضد الفلسطينيين، وخاصة الخدمة العالمية، إذ وقّع أكثر من 100 موظف رسالة انتقدت "المعايير المزدوجة" والفشل في محاسبة إسرائيل، معتبرة أن ذلك يسهم في تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم. كما تعرّضت "بي بي سي" لانتقادات بعد قرارها عدم بث وثائقي عن غزة بدعوى الحفاظ على الحياد، في خطوة وصفها منتقدون بأنها "تراجع تحريري".

وعلى صعيد آخر، طاولت "بي بي سي" قضايا قانونية وتنظيمية. إذ تنظر محكمة العمل البريطانية حالياً في دعوى رفعها خمسة صحافيين من أصول عربية، قالوا إنهم تعرّضوا للاضطهاد والتمييز داخل "بي بي سي"، وإن أربعة منهم فُصلوا تعسفياً بسبب رفضهم "ممارسات عنصرية وتمييزية". ويشمل المدّعون أحمد روابة، وديمة عودة، وناهد نجار، ومحمد العشيري، وعامر سلطان.