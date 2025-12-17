مزاعم غرق المتحف المصري الكبير تثير جدلاً بعد أسابيع من افتتاحه

- نفت الجهات الرسمية الشائعات حول غرق المتحف المصري الكبير، مؤكدة أن المواد المتداولة مفبركة وأن الحركة السياحية مستمرة بشكل طبيعي، مع اتهامات بأن جماعات إرهابية تقف وراء هذه الشائعات. - أكد الخبراء أن المتحف لم يتأثر بمياه الأمطار، وأن التصميم المعماري يسمح بدخول كميات محدودة من المياه بشكل مخطط له، مع وجود أنظمة تصريف فعالة، داعين لعدم الانسياق وراء الأخبار المغرضة. - يستمر المتحف في استقبال الزوار بنظام حجز إلكتروني وتباين أسعار التذاكر، ويُعد أضخم متحف مخصص لحضارة واحدة، ويضم مجموعة توت عنخ آمون ومركز ترميم متطور.

أثار تداول مشاهد مصوّرة تزعم غرق الآثار المعروضة داخل المتحف المصري الكبير، في منطقة أهرامات الجيزة، جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية، بلغ حدّ اتهام الحكومة لـ"جماعات إرهابية منظمة" بالوقوف وراء إنتاج هذه المواد وترويجها عبر منصات التواصل الاجتماعي وقنوات فضائية أجنبية، بهدف تشويه صورة مصر والإضرار بقطاعها السياحي.

وجاءت هذه الاتهامات على خلفية انتشار مقاطع فيديو وصور أظهرت تسرباً مزعوماً لمياه الأمطار إلى أروقة المتحف، في حين نفت تصريحات رسمية وشهادات ميدانية تلك الادعاءات، مؤكدة انتظام الحركة السياحية واستمرار استقبال الزائرين بصورة طبيعية، مع إقبال ملحوظ منذ الافتتاح الرسمي للصرح الحضاري مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقال المرشد السياحي عماد حمدي لـ"العربي الجديد" إنه زار المتحف عدة مرات منذ افتتاحه الرسمي، رفقة وفود سياحية أوروبية، وكذلك عقب موجة الأمطار الأخيرة، مؤكداً عدم رصده "أي خسائر تُذكر في معروضات المتحف"، أو تأثر ممرات العرض. وأضاف أن أي مشكلة بالحجم الذي جرى تداوله "لا يمكن إخفاؤها عن آلاف الزائرين يومياً، من مصريين وأجانب، يوثقون زياراتهم داخل المتحف"، مرجحاً أن تكون المواد المتداولة "صوراً ومقاطع عولجت بتقنيات الذكاء الاصطناعي وروّج لها". كما أكد انتظام حركة الدخول والزيارات عبر نظام الحجز الإلكتروني المسبق، بما يسهّل الإجراءات ويحدّ من التكدس.

وفي السياق، أكد صحافيون ومدققو معلومات محترفون لـ"العربي الجديد" أن مقاطع الفيديو والصور المتداولة حول غزارة الأمطار داخل باحات المتحف المصري الكبير "أُنتجت باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي". بدوره، نفى مصدر مطّلع في وزارة السياحة والآثار، فضّل عدم ذكر اسمه، الشائعات المتداولة جملةً وتفصيلاً، وأكد أن المواد المنشورة "مفبركة ومخلّقة بالذكاء الاصطناعي"، وشدّد على أن إغفال مثل هذه التفاصيل في مشروع بهذا الحجم أمر غير وارد، ودعا وسائل الإعلام إلى عدم الانسياق وراء "شائعات مغرضة" تستهدف زعزعة السياحة في مصر.

وتنسجم هذه التصريحات مع ما أعلنه وزير السياحة والآثار شريف فتحي، وما أكده الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير أحمد غنيم، الذي أوضح في مداخلة هاتفية مع قناة النهار المصرية أن الحديث عن تسرب مياه الأمطار إلى بهو المتحف "غير دقيق". وبيّن غنيم أن تصميم البهو يقوم على فتحات هندسية في السقف تسمح بدخول الضوء والهواء الطبيعيين، ضمن رؤية الاستدامة البيئية، وأن دخول كميات محدودة من مياه الأمطار "أمر متوقّع ومخطط له"، مع وجود مصارف وأحواض مخصصة لاستيعاب المياه الزائدة، إضافة إلى تدخل بشري فوري يمنع أي ضرر للمقتنيات أو تعطيل حركة الزائرين.

وفي إطار توضيح الحقائق، أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بياناً رسمياً في 13 ديسمبر/كانون الأول الحالي، أكد فيه أن المتحف المصري الكبير يواصل استقبال زائريه بانتظام كامل ومن دون تغيير في مواعيد العمل منذ افتتاحه للجمهور في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. كما أشار البيان إلى إقبال ملحوظ من الجمهورين المصري والأجنبي، بمتوسط يقارب 15 ألف زائر يومياً، وهو عدد يتناسب مع الطاقة الاستيعابية للمتحف. وأوضح البيان أن وزارة السياحة والآثار قررت تطبيق نظام الحجز الإلكتروني الحصري لتذاكر الدخول، وإيقاف البيع المباشر اعتباراً من الأول من ديسمبر/كانون الأول الحالي، لتنظيم حركة الزائرين وضمان انسيابية الدخول. كما أكد أن نظام تباين أسعار التذاكر بين المصريين والأجانب معمول به منذ سنوات في جميع المتاحف والمواقع الأثرية.

وتطرق البيان أيضاً إلى ما أُثير بشأن تسرب مياه الأمطار، موضحاً أن ذلك متوافق مع التصميم المعماري للبهو القائم على الإضاءة والتهوية الطبيعية، وأن الملاحظات المتعلقة ببعض الأرضيات الخارجية بسيطة وناتجة عن تجهيزات خاصة بحفل الافتتاح، ويجري إصلاحها وفق خطة زمنية محددة.

ويُعد المتحف المصري الكبير أضخم متحف في العالم مخصصٍ لحضارة واحدة، إذ أُقيم على مساحة تقارب نصف مليون متر مربع، بواجهة زجاجية تطل مباشرة على أهرامات الجيزة. ويضم المتحف المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة في مكان واحد، إلى جانب مركز ترميم يُعد من الأكبر والأكثر تطوراً عالمياً، تولى ترميم أكثر من 50 ألف قطعة أثرية استعداداً للعرض.

وشهد المتحف في أيامه الأولى زحاماً ملحوظاً من الزائرين المصريين، في ظل تشجيع حكومي للرحلات الداخلية، قبل أن يتراجع لاحقاً بعد حدوث فوضى أمام منافذ الدخول وارتباك داخل بعض صالات العرض، نتيجة زيارات رسمية ومدفوعة، وتصرفات عشوائية من بعض الزائرين أثارت استياء عدد من السائحين.