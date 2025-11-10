مريم سيسيه... ناشطة "تيك توك" خطفها المسلحون وأعدموها

صدم نبأ مقتل النجمة الشابة الناشطة على تطبيق تيك توك مريم سيسيه، بعدما خطفها مسلحون من شمال مالي وأعدموها في إحدى الساحات العامة، وفقاً لما ذكرته عائلتها ومسؤولون محليون أمس الأحد. وكانت مريم سيسيه تنشر مقاطع فيديو عن مدينة تونكا في منطقة تمبكتو (شمال) ولديها نحو 90 ألف متابع، لكن خاطفيها اتهموها بالتعاون مع الجيش.

مريم سيسيه اشتهرت بنشر مقاطع فيديو كوميدية وخفيفة الظل تركز على القضايا الاجتماعية وواقع الحياة في بلد غير مستقر. لكن يوم الخميس اعتقلها المسلحون، بحسب ما ذكره شقيقها لوكالة فرانس برس، واتهموها "بإبلاغ الجيش المالي بتحركاتهم"، واقتادوها في اليوم التالي على دراجة نارية إلى تونكا، حيث أطلقوا عليها النار في ساحة الاستقلال يعلّق الأخ: "كنتُ في الحشد".

وصرّح مصدر أمني لوكالة فرانس برس: "اغتيلت مريم سيسيه في ساحة عامة في تونكا على يد مسلّحين اتهموها بتصويرهم لمصلحة الجيش المالي". ووصف المصدر الذي طلب عدم كشف هويته، العملية بأنها "همجية". وأكد مسؤول محلي لوكالة فرانس برس عملية الإعدام ووصفها بـ"العمل الخسيس". وأكدت السلطات المحلية عملية الإعدام، ونددت بها ووصفتها بأنها "عمل شنيع". وأوضحت أن المسلحين ارتكبوا هذه الجريمة لردع الماليين الآخرين عن دعم القوات الحكومية علناً. يأتي ذلك في الوقت الذي يكافح فيه المجلس العسكري الحاكم في مالي لاحتواء التمرد الجهادي المستمر منذ فترة طويلة.

ويواجه المجلس العسكري في مالي صعوبات في احتواء تمرد مسلّح مستمر منذ عقد ونيف. وفي الأسابيع الأخيرة، فرض مقاتلو جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة حصاراً يهدف إلى منع تنقل شاحنات الوقود في مالي، ما أجبر الحكومة على إغلاق المؤسسات التعليمية وحال دون انطلاق الحصاد في مناطق عدة.

(فرانس برس، العربي الجديد)