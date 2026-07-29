- أكد مروان خوري على أهمية التفاعل المباشر مع الجمهور في تعزيز شغفه بالموسيقى، مشيراً إلى مشاركته الأولى في مهرجانات أعياد بيروت، حيث قدم أداءً مميزاً يعكس انسجامه مع فرقته الموسيقية بقيادة محمود عيد. - افتتح خوري الحفل بأغنية "يارب" مع كارول سماحة، واستعاد ألحانه الشهيرة بصوت إليسا، مثل "بتمون" و"سلملي عليه"، مما أتاح له فرصة لإعادة تقديمها بصوته، مع توزيع موسيقي جديد يناسب طبقاته الصوتية. - أطلق خوري أغنية خاصة لبيروت، معبراً عن أمله في توقف الحرب عن لبنان، وقدم أداءً تفاعلياً مع الجمهور الذي طالب بأغانيه الشهيرة مثل "كل القصايد" و"قلب دق"، مما أبرز قدرته على خلق علاقة مباشرة مع جمهوره.

قال الفنان مروان خوري في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن الموسيقى والغناء متلازمان، خصوصاً بالنسبة إلى الملحن، مؤكداً أن وقوفه على المسرح أمام الجمهور يزيد من شغفه بالموسيقى ويعمّق علاقته بها. جاءت تصريحات خوري على هامش مشاركته في مهرجانات أعياد بيروت قبل أيام: "هذه المرة الأولى التي أشارك فيها في هذا المهرجان، لكنني شغوف دائماً بلقاء الناس مباشرة على المسرح والتفاعل معهم".

وتُعرف حفلات خوري بأنها قليلة نسبياً مقارنة بحفلات عدد من زملائه، إذ يختار ظهوره بعناية، معتمداً على ثقته بقدراته الفنية، وبمؤازرة فرقته الموسيقية التي ترافقه منذ سنوات بقيادة محمود عيد. هذه العلاقة الطويلة بين الملحن والموسيقيين تمنحه انسجاماً واضحاً على المسرح، خصوصاً أنه فنان يمتلك جمهوراً لا يقل حضوراً عن مستمعين لزملاء ساهم في بدايات بعضهم، حين قاد الفرقة الموسيقية لبرنامج استديو الفن في تسعينيات القرن الماضي.

افتتح مروان خوري حفله بأغنية "يارب" التي صدرت عام 2007 عن شركة روتانا، وهي ديو جمعه بالفنانة كارول سماحة. حققت الأغنية نجاحاً لافتاً في وقت لم تكن فيه منصات التواصل حاضرة كما هي اليوم، وشكّلت محطة مهمة في مسيرة سماحة الفنية، بعدما رسمت لها طريقاً أكثر استقلالاً بعيداً عن المسرح الرحباني الذي ارتبط ببداياتها. كما تعاونت سماحة مع خوري في أغنية "اتطلع فيي هيك" التي صنعت لها انتشاراً جماهيرياً واسعاً، ثم في "خليك بحالك" عام 2011.

نجح مروان خوري خلال أمسية "أعياد بيروت" في الرهان على صوته المطواع، مدركاً كيفية توظيفه في خدمة الألحان التي صنعها بنفسه. قدّم "اتطلع فيي هيك" بتوزيع موسيقي جديد يناسب طبقاته الصوتية وأداءه المباشر، كما استعاد ثلاثة من ألحانه المعروفة بصوت إليسا، هي "بتمون" و"سلملي عليه" وأغنية مسلسل "لو"، وهي أعمال أحبها الجمهور بصوت إليسا، ومنح نجاحها ملحنها مروان خوري مساحة لإعادة تقديمها بصوته على المسرح.

خلال الحفل، أطلق خوري أغنية خاصة لبيروت من كلمات الشاعر جرمانوس جرمانوس، وقال إنه يهديها لكل لبناني يحب هذه العاصمة التي تمثل ملجأ للجميع، متمنياً توقف الحرب عن لبنان.

ساعتان من الغناء والعزف والتواصل المباشر مع جمهور غفير ردد معظم أغنياته عن ظهر قلب. وطالب الحاضرون بأغانٍ مثل "كل القصايد" و"قلب دق" أكثر من مرة، ليستجيب خوري لرغبتهم ويؤديها على البيانو، جامعاً بين دور العازف والمغني في لحظة أكدت حضوره الفني وقدرته على خلق علاقة مباشرة مع جمهوره.