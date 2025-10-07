مركز سعودي يعلن إزالة 28.5 مليون مادة متطرفة من "تليغرام"

- أعلن مركز "اعتدال" عن إزالة 28.5 مليون مادة متطرفة من تليغرام في الربع الثالث من 2025، وإغلاق 1150 قناة متطرفة، ضمن الجهود العالمية لمكافحة المحتوى الرقمي المتطرف. - سجلت ذروة النشاط المتطرف الرقمي في أغسطس بنسبة 42%، تلاه يوليو بنسبة 40%، وانخفضت في سبتمبر إلى 18%. منذ بدء التعاون في فبراير 2022، أزيل أكثر من 236 مليون مادة وأغلقت 18,605 قنوات. - مركز "اعتدال"، الذي تأسس في الرياض عام 2017، يهدف لمكافحة التطرف وتعزيز التسامح، بالتعاون مع شبكات إقليمية ودولية.

أعلن المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال" في السعودية، اليوم الثلاثاء، إزالة 28.5 مليون مادة متطرفة من تطبيق المراسلة تليغرام خلال الربع الثالث من العام الحالي 2025. وبحسب بيان لمركز "اعتدال"، فإن التعاون مع "تليغرام" في الربع الثالث من عام 2025 أسفر عن إغلاق 1150 قناة، استُخدمت في نشر الدعاية المتطرفة، وذلك في إطار الجهود العالمية لمكافحة المحتوى الرقمي المتطرف.

وأشار "اعتدال" إلى أن ذروة النشاط المتطرف الرقمي سُجلت في شهر أغسطس/آب بنسبة 42%، تلاه شهر يوليو/تموز بنسبة 40%، بينما انخفضت النسبة في شهر سبتمبر/أيلول إلى 18%. وأشار المركز إلى أن هذه الجهود رفعت إجمالي ما أزيل منذ انطلاق التعاون بين "اعتدال" و"تليغرام" في فبراير/شباط 2022 وحتى نهاية سبتمبر/أيلول، إلى أكثر من 236 مليون مادة متطرفة، وإغلاق 18 ألفاً و605 قنوات، كانت تُستخدم في الترويج للأفكار المتطرفة والتحريضية.

ما مركز "اعتدال"؟

المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) مركز يقع مقره في العاصمة السعودية الرياض، تأسّس عام 2017، خلال انعقاد القمة العربية الإسلامية الأميركية في الرياض. ويقول المركز إن مهمته هي مكافحة التطرف واجتثاث جذوره والتصدي له، وتعزيز التسامح والتعايش بين الشعوب. ويتولى المركز رصد وتحليل الفكر المتطرف، والتفاعل معه بالتعاون مع شبكات إقليمية ودولية.

