مركز إعلامي متطور في إسلام أباد لتغطية المحادثات الأميركية الإيرانية

أعلن وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار، اليوم السبت، أنّ الحكومة أنشأت مركزاً إعلامياً متطوراً لتسهيل تغطية الصحافيين الباكستانيين والأجانب المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام أباد. وأوضح تارار، في حديثه للصحافيين، أنّ المنشأة الواقعة في مركز جناح للمؤتمرات بالعاصمة إسلام أباد توفّر إنترنت عالي السرعة، إلى جانب مجموعة من الخدمات المجانية لدعم التغطية الإعلامية، مشيراً إلى تنظيم خدمات نقل للصحافيين بين المركز الإعلامي وأحد الفنادق في مركز التسوق الرئيسي في المدينة.

كذلك أعلنت باكستان منح تأشيرات دخول عند الوصول للصحافيين والوفود الرسمية القادمة من الولايات المتحدة وإيران للمشاركة في المحادثات، التي أُطلق عليها اسم "محادثات إسلام أباد". وداخل المركز الإعلامي، تنتشر صفوف من محطات العمل المجهزة بأجهزة كمبيوتر محمولة ونقاط شحن، بما يسهّل عمل الصحافيين، فيما تعرض شاشات كبيرة أبرز القنوات التلفزيونية المحلية والعالمية، ويضمّ المركز أيضاً مناطق مخصصة للبث الحي والمؤتمرات الصحافية والمقابلات.

وتوجّه نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس

، والمبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، إلى باكستان، ليرأس وفد بلاده في المفاوضات مع إيران حول شروط واشنطن لتثبيت وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ منذ ثلاثة أيام. فيما يقود وفد التفاوض الإيراني رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ، ويرافقه وزير الخارجية عباس عراقجي، وأمين مجلس الدفاع علي أكبر أحمديان، ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، إضافة إلى عدد من أعضاء مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان). كذلك يضم الوفد لجاناً أمنية وسياسية وعسكرية واقتصادية وقانونية.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)