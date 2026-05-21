- يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب توقيع أمر تنفيذي جديد يركز على الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، بهدف فرض رقابة أكبر على نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مع إنشاء إطار طوعي للتعاون بين المطورين والحكومة. - يواجه هذا التوجه انقساماً داخل قاعدة ترامب السياسية، حيث يطالب تيار "ماغا" بإلزام الشركات باختبارات أمنية حكومية، بينما يفضل داعمو التكنولوجيا التعاون الطوعي، مما أدى إلى استقالة ديفيد ساكس وزيادة المخاوف من الهجمات السيبرانية. - رغم المعارضة التقليدية للحزب الجمهوري للتنظيمات، بدأت أصوات تطالب بوضع ضوابط على الذكاء الاصطناعي، مع تحذيرات من أن تأخير إطلاق النماذج قد يمنح الولايات المتحدة أفضلية قصيرة المدى، داعين لتعزيز الدفاعات السيبرانية.

من المتوقع أن يوقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً جديداً يتعلق بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط داخل معسكره السياسي لفرض رقابة أكبر على نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مثل نموذج "ميثوس" (Mythos) التابع لشركة أنثروبيك. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن البيت الأبيض يعمل على تنظيم مراسم توقيع بحضور رؤساء تنفيذيين لشركات الذكاء الاصطناعي، مشيرةً إلى أن الأمر التنفيذي سيؤسس إطاراً طوعياً يتيح لمطوري الذكاء الاصطناعي التعاون مع الحكومة الأميركية قبل طرح النماذج الجديدة للعامة.

وبموجب الإطار المقترح، سيُطلب من الشركات تزويد الحكومة بنماذجها قبل 90 يوماً من إطلاقها رسمياً، إضافةً إلى منح وصول مبكر لمشغلي البنى التحتية الحيوية، مثل المصارف، وفقاً لأحد المصادر. ويبدو أن هذا التوجه يشكل حلاً وسطاً بين تيارين داخل قاعدة ترامب السياسية. إذ يضغط ناشطون من تيار "ماغا" (MAGA) "جعل أميركا عظيمة مجدداً"، بينهم المستشار السابق ستيف بانون والمنظمة السياسية اليمينية إيمي كريمر، من أجل إلزام شركات الذكاء الاصطناعي بإخضاع نماذجها الأكثر تطوراً لاختبارات أمنية حكومية.

في المقابل، يعارض داعمون لصناعة التكنولوجيا، مثل المستثمر مارك أندريسن والمستشار السابق ديفيد ساكس، أي متطلبات إلزامية، مفضلين الاكتفاء بالتعاون الطوعي مع الحكومة. وكان ساكس قد استقال في مارس/ آذار من منصبه مسؤولاً رئيسياً عن سياسات الذكاء الاصطناعي في إدارة ترامب، ليتولى لاحقاً رئاسة مشتركة للجنة الاستشارية التكنولوجية التابعة للرئيس.

وتزايد الجدل داخل الإدارة الأميركية بعد إطلاق نماذج جديدة متقدمة، من بينها "ميثوس" و"جي بي تي 5.5 سايبر" (GPT-5.5-Cyber) من "أوبن إيه آي"، إذ حذّرت الشركات المطورة من أن هذه النماذج قد تعزز قدرات تنفيذ هجمات سيبرانية معقدة، بينما رأى بعض مسؤولي الأمن السيبراني أن تلك المخاوف مبالغ فيها. وأشارت المصادر إلى أن إعداد الأمر التنفيذي جاء نتيجة عمل استمر شهراً وقادته رئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، ومستشار العلوم والتكنولوجيا مايكل كراتسيوس، ونائبها ووكر باريت، إلى جانب مدير الأمن السيبراني الوطني شون كيرنكروس، وبمشاركة شركات الذكاء الاصطناعي.

ورغم أن الحزب الجمهوري لطالما تبنّى مواقف معارضة للتنظيمات الحكومية، فإن أصواتاً شعبوية داخل الحزب بدأت تطالب بوضع "ضوابط" على الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك اشتراط موافقة حكومية مسبقة على الأنظمة التي تُعد "خطرة محتملة" قبل نشرها. وصرّحت إيمي كريمر بأنّ دعمها لتنظيمات جديدة "يتعارض مع قناعاتها السياسية"، لكنها اعتبرت أن الذكاء الاصطناعي "يتطلب مقاربة مختلفة"، مضيفةً: "لا يمكن الوثوق بأن الشركات التي تقود تطوير الذكاء الاصطناعي ستضع مصلحة الأميركيين وحمايتهم في المقام الأول".

في المقابل، يحظى ترامب بدعم واسع من كبار مسؤولي شركات التكنولوجيا، الذين يُعدّون من أبرز مموليه السياسيين، ومن بينهم مارك زوكربيرغ وجيف بيزوس وسوندار بيتشاي وسام ألتمان، الذين حضروا مراسم تنصيبه في يناير/ كانون الثاني 2025. ودافع ممثلون عن قطاع التكنولوجيا عن منح وزارة التجارة الأميركية ومركز معايير وابتكار الذكاء الاصطناعي دوراً رئيسياً في اختبار النماذج المتقدمة، مؤكدين استعداد الشركات للتعاون طوعياً مع العلماء وخبراء الأمن السيبراني في هذا المجال.

كما شاركت وكالة الأمن القومي الأميركية في المناقشات الحكومية المتعلقة بكيفية التعامل مع نموذج "ميثوس"، بحسب مصادر مطلعة، فيما دعا مشرعون مدير الأمن السيبراني الوطني إلى العمل مع الوكالات الفيدرالية لإنشاء آلية ترصد "القفزات المفاجئة" في قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. ويرى النائب الأميركي السابق براد كارسون، الذي يدير حالياً شبكة لجان سياسية داعمة لشركة أنثروبيك، أن "الأشهر الأخيرة كانت بمثابة جرس إنذار ضخم بشأن أنواع الثغرات التي قد يخلقها الذكاء الاصطناعي".

في المقابل، حذّر نيل تشيلسون، رئيس قسم سياسات الذكاء الاصطناعي في معهد أبوندانس، وهي منظمة غير ربحية، في حديث لـ"رويترز" من أن تأخير إطلاق النماذج الجديدة ريثما تُراجعها الحكومة قد يمنح الولايات المتحدة أفضلية قصيرة المدى، لكنه "لن يمنع الخصوم من الوصول إلى التكنولوجيا على المدى الطويل"، داعياً إلى التركيز على تعزيز الدفاعات السيبرانية والاستفادة من التقنيات الجديدة بدل تعطيلها.