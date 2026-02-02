مرايا الذكاء الاصطناعي... عيون رقمية ترى المكفوفين

- الذكاء الاصطناعي يعزز استقلالية المكفوفين من خلال تطبيقات تقدم وصفاً تفصيلياً لمظهرهم، مما يعيد تعريف علاقتهم بأجسادهم ويعزز شعورهم بالتمكين. - هناك مخاوف من أن الاعتماد المفرط على تقييمات الذكاء الاصطناعي قد يقلل من الرضا عن صورة الذات، خاصة مع اعتماد هذه التطبيقات على معايير جمالية غربية. - تواجه التطبيقات تحديات في الدقة، مما قد يسبب ارتباكاً بين المستخدمين، رغم محاولات تحسينها عبر التحقق البشري، والتفاؤل مستمر بين المستخدمين.

لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرّد أداة مساعدة للمكفوفين في قراءة النصوص أو التنقّل في الفضاء العام، بل تحوّل إلى ما يشبه "مرآة جديدة"، تعيد تعريف علاقتهم بأجسادهم وصورتهم الذاتية. تطبيقات تعتمد على الرؤية الحاسوبية باتت تتيح للمكفوفين الحصول على وصف تفصيلي لملامحهم، وملابسهم، وحتى مدى اقترابهم أو ابتعادهم عن معايير الجمال السائدة، وهو تحوّل يحمل في طيّاته تمكيناً غير مسبوق، لكنه يفتح أيضاً باباً واسعاً على أسئلة نفسية وعاطفية لم تُدرس بعد بما يكفي.

وفي هذا السياق، كتبت ميلاكروس كوستابل في "بي بي سي" الأسبوع الماضي، وهي كفيفة منذ الولادة، كيف أصبحت تبدأ صباحها بطقس عناية بالبشرة، يليه التقاط صورة ترسلها إلى تطبيق يعمل بالذكاء الاصطناعي، مثل "كن عينيّ" (Be My Eyes)، ليخبرها كيف تبدو. التطبيق لا يكتفي بوصف الصورة، بل يقدّم تقييماً ونصائح. بالنسبة إليها، ولعدد متزايد من المكفوفين، يمثّل هذا الأمر وصولاً غير مسبوق إلى معرفة كانت محرومة إياها طوال حياتها.

في التقرير نفسه، قالت لوسي إدواردز، وهي صانعة محتوى بريطانية كفيفة اشتهرت بتعليم المكفوفين تقنيات المكياج، إن الذكاء الاصطناعي غيّر قواعد اللعبة، فبعد سنوات من التصالح مع فكرة استحالة رؤية الذات، أصبح بالإمكان فجأة الحصول على معلومات دقيقة عن المظهر، بل وحتى طلب تقييم جمالي رقمي. هذا التحوّل، بحسب إدواردز، يمنح إحساساً بالتمكين، لأنه الأقرب إلى تجربة "الرؤية" المتاحة حالياً. لكن هذا التمكين لا يخلو من تبعات.

وحذرت الباحثة في علم نفس صورة الجسد في جامعة بريستول، هيلينا لويس-سميث، من أن الإفراط في طلب تقييم من تطبيقات الذكاء الاصطناعي حول الجسد يرتبط بانخفاض الرضا عن صورة الذات. وأشارت لويس-سميث إلى أن الذكاء الاصطناعي يفتح هذا الباب أمام المكفوفين للمرة الأولى، من دون وجود أطر نفسية واضحة للتعامل مع نتائجه. التطبيقات المتخصصة في هذا المجال، التي بات عددها لا يقل عن أربعة، قادرة بطلب من المستخدم على تقييم الجمال وفق معايير تقليدية، ومقارنة الشخص بآخرين، أو حتى اقتراح ما ينبغي "تحسينه".

غير أن هذه المعايير، كما تؤكد الدراسات، متأثرة ببيانات تدريب تميل إلى تكريس نماذج جمالية غربية ومثالية، ما قد يعمّق الإحساس بعدم الكفاية، خصوصاً لدى فئات لم تكن سابقاً عرضة لهذا النوع من المقارنة البصرية. ولفتت الباحثة في الإعلام وصورة الجسد وذوي الإعاقة في جامعة نورث إيسترن الأميركية، ميريل ألبر، إلى أن صورة الجسد ليست بُعداً بصرياً فقط، بل تتشكل من السياق والذاكرة والقدرات الجسدية والعلاقات الاجتماعية، وهي عناصر يعجز الذكاء الاصطناعي عن استيعابها أو عكسها في أوصافه. فالوصف الدقيق لابتسامة، مثلاً، قد يفتقر إلى المعنى ما لم يُربط بالحالة الشعورية أو السياق الإنساني. إلى جانب ذلك، تبرز إشكالية "الهلاوس الرقمية"، حين يختلق الذكاء الاصطناعي تفاصيل غير موجودة أو يخطئ في توصيف الصورة.

واعترف الرئيس التنفيذي لشركة إنفيجن (Envision) المتخصصة في تطوير حلول ذكاء اصطناعي لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر، كيرثيك ماهاديفان، بأن هذه الأخطاء كانت شائعة في بدايات التقنية، قبل أن تتحسّن تدريجياً، مع الإقرار بأنها لم تختفِ تماماً.

بالنسبة إلى بعض المستخدمين، مثل الشاب الأرجنتيني الكفيف خواكين فالنتينوتزي، أدّت هذه الأخطاء إلى ارتباك وعدم ثقة، خصوصاً حين تناقض أوصاف الذكاء الاصطناعي الواقع الفعلي. بعض التطبيقات تحاول الحد من هذه المخاطر عبر إتاحة خيار التحقق البشري، كما في تطبيق Aira Explorer، لكن الغالبية لا تزال تعتمد على "المرآة النصية" التي يصنعها الذكاء الاصطناعي وحده.

ومع غياب أبحاث واسعة حول الأثر النفسي طويل الأمد لهذه التقنيات، يبقى المكفوفون في منطقة رمادية تجمع بين التمكين والقلق. ورغم ذلك، يميل كثيرون إلى التفاؤل، وبينهم لوسي إدواردز التي قالت إن القدرة على معرفة كيف بدت إلى جانب زوجها يوم زفافها، أو كيف تصفها الصور على الإنترنت، تعوّض شيئاً مما كان يُعتقد أنه مفقود إلى الأبد. فبالنسبة إليها، وإلى غيرها، الذكاء الاصطناعي لا يمنح رؤية كاملة، لكنه يفتح نافذة على عالم بصري كان مغلقاً.