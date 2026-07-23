- توصل مراهق من فلوريدا إلى تسوية مع "تيك توك"، "سناب شات"، و"يوتيوب" بعد اتهامهم بإنشاء منصات إدمانية، وسحب دعواه ضد "ميتا" التي لم تتقاضَ أي مبلغ مقابل إسقاطها. - اتهم المراهق خصائص مثل التمرير اللانهائي والتشغيل التلقائي بالتسبب في إدمانه، مما أدى إلى القلق والأرق، وكان يهدف إلى محاسبة الشركات وحماية الشباب. - رغم إسقاط الدعوى، أدانت هيئة المحلفين "ميتا" و"يوتيوب" في قضية سابقة بتهمة الإضرار بالصحة النفسية، وأمرت بدفع 6 ملايين دولار تعويضات.

سحب مراهق من فلوريدا دعوى رفعها ضد شركة ميتا تتهمها ​​بالتسبب في إدمانه على منصاتها مثل "إنستغرام". وكان الشاب، البالغ من العمر 15 عاماً، قد توصل في الأسابيع الأخيرة إلى تسوية مع شركات "تيك توك" و"سناب شات" و"يوتيوب"، المتهمة جميعها في دعوى قضائية واسعة النطاق بإنشاء منصات إدمانية ضارة بالقاصرين.

وكان المراهق قد اتهم خصائص شائعة في وسائل التواصل الاجتماعي، مثل التمرير اللانهائي والتشغيل التلقائي، التي تَعرِض للمستخدمين باستمرار وبشكل تلقائي محتوى جديداً على المنصة، بأنها قد دفعته إلى استخدام قهري تحوّل إلى نوع من الإدمان، وأن ذلك سبَّب له القلق والأرق ومشكلات أخرى.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي طبيعة التسوية التي توصل إليها المراهق مع شركات "تيك توك" و"سناب شات" و"يوتيوب"؟ ما هي التغييرات التي يطمح المراهق إلى رؤيتها في منصات التواصل الاجتماعي لحماية الشباب؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وكان من المقرر عرض دعوى المراهق أمام هيئة محلفين في لوس أنجليس خلال الأيام المقبلة، ضمن إجراءات قضائية خسرت فيها "ميتا" و"يوتيوب" دعوى سابقة. وصرّح محاميا الشاب لـ"بي بي سي" بأن المدعي "دخل هذه القضية عازماً على محاسبة شركات التواصل الاجتماعي والضغط من أجل تغييرات تحمي الشباب مثله.. لقد فعل ذلك". وأضافا أن موكلهما "مستعد لطي هذه الصفحة والتركيز على تعافيه والخضوع للعلاج النفسي، إذ يطمح إلى عيش حياة طبيعية".

من جانبها قالت متحدثة باسم "ميتا" لـ"بي بي سي" إن "هذه الادعاءات لم تصمد أمام القانون، وهذه النتيجة تؤكد أننا لن نتراجع عن الدفاع عن أنفسنا ضد الدعاوى القضائية التي لا أساس لها من الصحة". وأكدت أنه لم يتقاضَ أي مبلغ مقابل إسقاط دعواه. وواجهت شركتا "ميتا" و"يوتيوب" اتهامات مماثلة من شابة خلال المحاكمة الأولى. وقد أدانت هيئة المحلفين الشركتين فعلاً في نهاية المطاف بتهمة الإضرار بصحتها النفسية، وأمرت بدفع تعويضات لها بقيمة 6 ملايين دولار.